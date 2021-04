LOS ANGELES – Hollywood a laissé échapper un halètement collectif ce mois-ci lorsqu’il a été annoncé que Netflix avait dépensé environ 465 millions de dollars pour acheter deux suites du hit surprise original de 2019 «Knives Out». Soudainement, le polar de 40 millions de dollars, que Rian Johnson (« Looper ») a écrit et réalisé comme un « nettoyant pour le palais » après avoir terminé un film « Star Wars », était un poids lourd qui a commandé le meilleur dollar dans une guerre d’enchères frénétique. Et cela a encore renforcé Netflix en tant que perturbateur majeur de l’industrie cinématographique. Netflix a-t-il surpayé deux films qui, dans un monde de pré-streaming, auraient été considérés comme des paris fiables à sortir en salles lorsqu’un studio n’avait pas de superproductions à offrir? Ou, puisque la création de nouvelles franchises à succès n’est pas une proposition facile, la société a-t-elle fait un geste commercial judicieux qui rapportera des dividendes pour les années à venir? « Ce sont les suites d’un succès original qui pourrait être une franchise supplémentaire », a déclaré Eric Feig, ancien co-président de Lionsgate, qui a aidé à diriger les franchises « Twilight » et « Hunger Games » sur grand écran et dirige désormais la sienne. société de production. «Même au-delà des deux films, peuvent-ils créer une série télévisée à partir de cela? Peuvent-ils approfondir leur relation avec Rian?

L’accord pourrait également augurer d’une aubaine pour les cinéastes innovants. Si des scénaristes-réalisateurs très appréciés comme M. Johnson, qui a réalisé «Star Wars: The Last Jedi» après avoir travaillé pendant des années sur des films indépendants à petit budget, peuvent conserver leur propriété intellectuelle lorsqu’ils concluent des accords de distribution, eux aussi peuvent contrôler leurs destinées. Netflix et M. Johnson ont refusé de commenter cet article. «Je pense que vous pourriez voir quelques autres offres comme« Knives Out »dans les deux prochaines années», a déclaré M. Feig. «Le talent n’a aucun scrupule à travailler avec les streamers. Il y avait une puce sur leur épaule pour faire un film conçu pour la consommation en streaming. Cette stigmatisation a complètement disparu. Le calibre du talent a augmenté, de même que l’exécution. La ruée vers l’or en continu de 2017 et 2018, lorsque Netflix a récupéré les prolifiques créateurs de télévision Shonda Rhimes, Ryan Murphy et Kenya Barris avec des accords à neuf chiffres, a migré vers le monde du cinéma. Cela a commencé par nécessité lorsque Covid-19 a fermé des cinémas dans le monde entier et que les bénéfices des studios sont tombés à zéro. Ceux qui n’avaient pas leurs propres services de streaming ont commencé à vendre leurs films auparavant destinés au théâtre à leurs ennemis autrefois jurés. Le film de Tom Hanks «Greyhound», de Sony, a fait ses débuts robustes sur Apple TV +, l’intérêt pour le service Prime d’Amazon a augmenté avec la sortie de «Borat Subsequent Moviefilm», et cette année «Coming 2 America» est devenu le premier titre d’Amazon à terminer premier dans le classement hebdomadaire de Nielsen pour le contenu vidéo à la demande des abonnés. Netflix a acquis la production Paramount «The Trial of the Chicago 7», qui a remporté six nominations aux Oscars le mois dernier.

Puis WarnerMedia a tout changé en décembre, lorsqu’après avoir envoyé «Wonder Woman 1984» à son service de streaming, HBOMax, il a annoncé que chacune de ses versions 2021 ouvrirait dans les salles et sur le service simultanément. La pandémie a prouvé que le public voulait et s’attendait à regarder des films de grande envergure sur ses services de streaming tout autant qu’il voulait y passer des séries télévisées de haute qualité.

«La pandémie a vraiment mis les streamers face à face avec la distribution en salles», a déclaré James Moore, directeur général de Vine Alternative Investments, un gestionnaire d'actifs axé sur l'industrie du divertissement. «Maintenant, vous voyez que l'économie s'accélère vraiment vers les streamers, et ils ont à la fois les moyens et le besoin stratégique de conserver ces gains.»

«Knives Out», avec un casting dirigé par Daniel Craig et Chris Evans, a gagné 311 millions de dollars dans les cinémas, dont près de la moitié sur les marchés internationaux – la plus grande opportunité de croissance pour les services de streaming. C'était l'un des rares gagnants au box-office au cours des dernières années sans se baser sur une bande dessinée ou sur une propriété intellectuelle existante liée à un long contrat de studio. (« A Quiet Place » de John Krasinski, de 2018, est un autre exemple. Mais ce film d'horreur classé R appartenait à Paramount, et c'était une telle aubaine au box-office que sa suite était l'un des rares films sur lesquels le studio se tenait. pendant la pandémie. Il devrait sortir dans les salles le week-end du Memorial Day.) Pour l'original «Knives Out», les représentants de M. Johnson à la Creative Artists Agency ont négocié un accord de licence pour un seul film avec les distributeurs du film, MRC et Lionsgate. Cet accord a donné à M. Johnson et à son partenaire de production, Ram Bergman, le contrôle de la franchise et le droit d'acheter des itérations futures à d'autres parties. (M. Craig, qui a joué le détective arch du sud Benoit Blanc dans le film, est également un participant au capital de l'accord.) Le film fait partie d'un genre éprouvé – le polar étoilé – qui a été réinventé ces dernières années. «Murder Mystery», avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, a été un succès pour Netflix en 2019. La réinvention par Kenneth Branagh de «Murder on the Orient Express» d'Agatha Christie en 2017 a bien fonctionné pour la division Fox de Disney, rapportant 352 millions de dollars, dont 250 millions de dollars du marché international. (Une suite, «Death on the Nile», a été repoussée jusqu'en 2022, en partie parce que l'une de ses stars, Armie Hammer, a été ternie par un récent scandale sexuel.) L'accord «Knives Out» souligne également combien il est plus facile pour un service de streaming d'exploiter un titre déjà connu que d'en créer un lui-même. Alors que Netflix a marqué gros avec le film Sandra Bullock 2018 «Bird Box» – il a déclaré que 89 millions de foyers s'étaient connectés pour regarder le film dans les quatre semaines suivant sa sortie – il se prépare maintenant pour une suite, une version en espagnol qui ne comportera pas l'étoile d'origine.