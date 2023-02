Avec l’accord de Jeff McNeil conclu, la pression sur les Mets pour s’attaquer à l’extension de Pete Alonso

QUEENS, NY – Pete Alonso a été l’une des premières personnes que Jeff McNeil a appelées après avoir finalisé sa prolongation de contrat de 50 millions de dollars sur quatre ans avec les Mets à la fin de la semaine dernière. À l’autre bout de la ligne, un Alonso excité a félicité McNeil.

“Il était si heureux”, a déclaré McNeil mardi au Citi Field. “Il ne savait pas que nous étions en pourparlers d’extension, alors je voulais le surprendre. C’était un appel téléphonique plutôt cool à passer.”

Incidemment, Alonso était aussi le premier joueur Mets tout le monde autre pensé après que la nouvelle de l’extension de McNeil soit devenue publique. Le joueur de premier but, qui devient agent libre à l’intersaison 2024-2025, devrait indéniablement être le prochain pour une prolongation de contrat avec les Mets. Comme McNeil l’était avant sa prolongation, Alonso est à quelques années de toucher le marché libre. À quoi pourrait ressembler un accord à long terme avec Alonso et les Mets ?

En 2022, Alonso est devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise Mets à enregistrer plusieurs saisons avec 40 circuits ou plus. Il a rejoint Aaron Judge, Kyle Schwarber et Mike Trout comme les quatre seuls joueurs à avoir écrasé au moins 40 circuits la saison dernière. Alonso est également le seul joueur dans les majors avec au moins 25 doubles et 35 circuits au cours de chacune des deux dernières saisons. Et depuis sa saison recrue en 2019, personne n’a frappé plus de circuits que les 146 d’Alonso.

Bien que cela puisse sembler une comparaison étrange, le joueur de premier but des Braves Matt Olson est un point de départ pour prédire comment une extension potentielle d’Alonso avec les Mets pourrait secouer aujourd’hui. Deux ans avant de devenir agent libre, Olson a signé une prolongation de huit ans de 168 millions de dollars avec les Braves – une valeur moyenne annuelle de 21 millions de dollars – avant sa saison de 28 ans. Alonso est également actuellement au bord du précipice de sa saison à 28 ans, avec deux ans d’arbitrage restants.

Au cours de leurs saisons à 27 ans, Olson et Alonso ont affiché des chiffres similaires, ce dernier affichant une légère avance grâce à sa puissance supplémentaire et le premier ayant une avance considérable dans la plupart des mesures défensives. Depuis les débuts d’Alonso en 2019, Olson a valu 1 GUERRE de plus par Fangraphs, et le système de projection ZIPS l’a placé pour une saison légèrement meilleure en 2023 – Olson devrait contribuer 4,7 GUERRE, Alonso 4,4 GUERRE. Conclusion : Ils sont proches.

Même ainsi, l’extension d’Olson n’est pas un modèle idéal pour ce qu’Alonso obtiendra des Mets, en partie parce qu’Olson aurait probablement dû gagner un peu plus des Braves que 21 millions de dollars par an.

L’ancien joueur de premier but Chris Davis, par exemple, était un joueur plus âgé et moins important qu’Olson ou Alonso lorsqu’il a signé une prolongation de contrat de 161 millions de dollars sur sept ans avec les Orioles en 2016, pour un AAV de 23 millions de dollars. (Comme un aparté amusant, Davis a pris sa retraite après une opération à la hanche en 2021, mais parce que son accord bancal comprenait des paiements différés jusqu’en 2037, il reçoit toujours 42 millions de dollars que les Orioles lui doivent sous forme de paiements de 2,8 millions de dollars par an, selon Spotrac .)

C’était un peu étrange que, six ans après le pacte massif de Davis, Olson ait signé pour un AAV légèrement moins cher. La réduction de la ville natale d’Atlanta semble certainement avoir été un facteur. Sécuriser Alonso pour une bonne affaire semble moins probable compte tenu de la puissance de la star et des distinctions qu’il a déjà accumulées au cours de sa brève carrière, notamment en remportant le titre de recrue de l’année et en étant deux fois champion du Home Run Derby. Tout cela renforce le fait qu’Olson n’est pas une composition parfaite pour Alonso. Mais en ce qui concerne les joueurs de premier but, l’extension d’Olson est la plus proche de ce qu’obtient Alonso.

Jon Morosi de MLB Network a prédit qu’Alonso recevrait un contrat de 200 millions de dollars sur huit ans, pour un AAV de 25 millions de dollars. Si, à première vue, cela semble un peu faible pour l’un des meilleurs frappeurs puissants de la ligue, pensez à ce que gagnent actuellement quelques-uns des joueurs de premier but les plus élitistes du jeu. Freddie Freeman et Paul Goldschmidt gagnent respectivement 27 millions de dollars et 26 millions de dollars par an, en tant que joueurs de premier but les mieux payés de la MLB. Joey Votto est le troisième plus élevé avec un AAV de 25 millions de dollars. L’AAV de 21 millions de dollars d’Olson est le quatrième plus élevé. Soudain, la prédiction de 200 millions de dollars sur huit ans de Morosi pour Alonso ne semble pas si farfelue.

Cette intersaison, Alonso et les Mets ont évité l’arbitrage lorsque le cogneur a accepté un contrat d’un an de 14,5 millions de dollars. Cela représente le plus grand nombre jamais enregistré pour un joueur de premier but en arbitrage et, oui, le riche propriétaire des Mets a tout à voir avec ce contrat record. Steve Cohen est la valeur aberrante au sein des front-offices de la MLB, et son pouvoir de bourse pourrait être la raison pour laquelle Alonso finit par gagner plus que la prédiction de Morosi de 25 millions de dollars par an.

Il y a aussi la question de la masse salariale des Mets. Pour la première fois sous la propriété de Cohen, les Mets seront en tête d’affiche de la masse salariale la plus élevée du baseball en 2023. Bien que ce ne soit pas aussi absurde que cela aurait été s’ils avaient signé Carlos Correa, c’est toujours bien au-dessus des Yankees, qui arrivent au n ° 2. Mais cette masse salariale chute considérablement dès l’année prochaine, et elle chute encore plus après 2024. Cet allégement immédiat de la masse salariale prendra la forme de Robinson Canó, dont 20 millions de dollars sortiront des livres après 2023. Eduardo Escobar et Mark Canha, qui ont chacun des options de club en 2024, offriront également un allégement de la masse salariale l’année prochaine.

Après 2024, les 43,3 millions de dollars de Max Scherzer seront dissous (en supposant qu’il ne se retire pas après 2023) et les 43,4 millions de dollars de Justin Verlander sortiront également des livres. En tant que tel, Cohen bénéficiera d’une grande flexibilité de paie dans deux ans. Le problème, c’est aussi quand Alonso devient agent libre. Son prix n’augmentera que s’il continue à produire comme il l’a fait depuis ses débuts dans la ligue majeure, et, sauf blessure, tous les signes indiquent qu’Alonso fait exactement cela. Selon le succès des Mets d’ici 2025, la curiosité d’Alonso de quitter le Queens pourrait être aussi élevée que son prix.

Une chose est claire: les Mets devraient faire absolument tout ce qu’ils peuvent pour parvenir à une prolongation de contrat sur laquelle les deux parties seront d’accord bien avant qu’Alonso n’entre en agence libre en 2025. Plus les Mets attendent, plus Alonso sera cher, en particulier parce qu’il pourrait glisser dans un rôle de frappeur désigné pour n’importe quelle équipe. Et on ne sait pas combien de sauce Alonso commandera sur le marché libre, s’il devait réellement atteindre l’agence libre. Cela ne veut pas dire que Cohen ne sera pas un acteur majeur sur ce marché – pour un propriétaire dont la valeur nette menace de casser 20 milliards de dollars, il le sera certainement. Mais il n’y a tout simplement aucune raison pour que les Mets laissent les pourparlers contractuels avec Alonso se dérouler aussi longtemps.

Les Mets doivent garantir à Alonso, leur superstar locale, un accord à long terme à un moment donné au cours des deux prochaines années. On ne sait pas si ces discussions ont déjà commencé. Mardi, lors de la conférence de presse de McNeil, le directeur général des Mets, Billy Eppler, est resté silencieux sur le sujet lorsqu’il a été interrogé sur une éventuelle prolongation de contrat pour Alonso. Eppler est ouvert à la poursuite de ces conversations pendant la saison régulière, mais les joueurs marquent généralement la fin de l’entraînement printanier comme des points d’arrêt pour les négociations.

“Nous n’allons pas parler de questions liées aux joueurs ou aux employés”, a déclaré Eppler au Citi Field.

À tout le moins, c’est un signe encourageant que l’organisation ait obtenu une prolongation avec McNeil deux ans avant son agence libre. On ne pouvait pas en dire autant d’un autre talent local à Brandon Nimmo, qui a exploré le marché en tant qu’agent libre cet hiver avant de finalement re-signer avec les Mets. Peut-être qu’Alonso suivrait le livre de jeu de Nimmo s’il atteignait l’agence libre. Mais c’est un risque que, franchement, les Mets ne devraient même pas être près de prendre avec leur ours polaire qui écrase le baseball.

Deesha Thosar est rédactrice MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert les Mets en tant que reporter pour le New York Daily News. Suivez-la sur Twitter à @ DeeshaThosar .

