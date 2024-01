Avec la « vue de Dieu », des vols de surveillance secrets surveillent de près la Russie et l’Ukraine

À BORD D’UN AWACS (AP) DE L’ARMÉE AÉRIENNE FRANÇAISE — Au loin, Ukraine, lutter pour sa survie. Vu d’ici, dans le cockpit d’un avion de surveillance de l’armée de l’air française survolant la Roumanie voisine, les paysages enneigés semblent faussement paisibles.

Les morts de La guerre de la Russieles villes ukrainiennes détruites et les champs de bataille mutilés ne sont pas visibles à l’œil nu à travers les nuages.

Mais les techniciens militaires français qui se trouvent plus loin dans l’avion, surveillant les écrans qui affichent le mot « secret » lorsqu’ils sont inactifs, ont une vision bien plus pénétrante. Avec un puissant radar qui tourne six fois par minute sur le fuselage et un équipement de surveillance complet, l’avion peut repérer les lancements de missiles, les bombardements aéroportés et d’autres activités militaires dans le conflit.

Comme le deuxième anniversaire de la Russie le 24 février 2022, l’invasion de l’Ukraine approche, l’Associated Press a obtenu un accès rare et exclusif à bord de l’avion géant Airborne Warning and Control System, ou AWACS. Avec à son bord 26 militaires et un journaliste de l’AP, il a effectué une mission de reconnaissance de 10 heures depuis le centre de la France jusqu’à l’espace aérien roumain et retour, scrutant avec des yeux électroniques le sud de l’Ukraine et la mer Noire pour atteindre Crimée occupée par la Russie et au-delà.

Tournant en pilote automatique à 34 000 pieds (10 kilomètres), l’avion avec un fier coq peint sur sa queue a fourni des renseignements en temps réel aux commandants au sol.

Sa mission pour l’OTAN sur le flanc oriental de l’alliance militaire de 31 nations, a également tracé une ligne à ne pas franchir en ciels européens.

La présence soutenue de l’avion au-dessus de l’est de la Roumanie – vu et également vu par les forces russes – a montré à quel point l’OTAN surveillait intensément ses frontières et la Russie, prête si nécessaire à agir si l’agression russe menaçait de s’étendre au-delà de l’Ukraine.

BOUCLIERS POUR L’OTAN, PIÈCES DE L’HISTOIRE DE L’AVIATION

Des vols de surveillance réguliers, ainsi que des patrouilles de chasseurs, des radars au sol, des batteries de missiles et d’autres matériels à la disposition de l’OTAN, constituent ce que le commandant de l’escadron AWACS français a décrit comme « un bouclier » contre tout débordement potentiel.

“L’objectif ultime est, bien entendu, l’absence de conflit et la dissuasion”, a déclaré le commandant, un lieutenant-colonel nommé Richard. En raison des préoccupations de sécurité françaises, l’AP n’a pu l’identifier, ainsi que les autres militaires, que par leur grade et leur prénom.

“Nous devons montrer que nous avons le bouclier, montrer aux autres pays que l’OTAN est une défense collective”, a-t-il poursuivi. “Nous avons la capacité de détecter partout. Et nous ne sommes pas là pour un conflit. Nous sommes là pour montrer que nous sommes présents et prêts.”

Les quatre AWACS français font partie d’une variété d’avions de surveillance, y compris des drones sans pilote, qui collectent des renseignements pour l’OTAN et ses pays membres. Le lieutenant-colonel Richard a déclaré que les AWACS français de type E-3F voient à des centaines de kilomètres (miles) grâce à leurs dômes radar distinctifs en noir et blanc sur le toit, bien qu’il ne puisse pas être précis.

Les E-3 sont des Boeing 707 modifiés. Le 707 a volé pour la première fois en 1957, mais a cessé de transporter des passagers commercialement en 2013. Les E-3 sont donc également des exemples volants de l’histoire de l’aviation.

« Nous pouvons détecter des avions, des drones, des missiles et des navires. C’est certainement vrai en Ukraine, surtout lorsque nous sommes à la frontière », a déclaré le lieutenant-colonel Richard.

Alors que l’avion flânait et scannait, l’équipage a détecté un AWACS russes lointains au-dessus de la mer d’Azov, à plusieurs centaines de kilomètres, sur la côte orientale de la péninsule de Crimée. L’avion russe a apparemment également repéré l’AWACS français : des capteurs situés le long du fuselage ont capté les signaux radar russes.

« Nous savons qu’ils nous voient, ils savent que nous les voyons. Disons que c’est une sorte de dialogue entre eux et nous », a déclaré le copilote français, le major Romain.

Les AWACS AUX YEUX DE HAWK-EYED À L’APPEL POUR SAUVEGARDER LES JEUX OLYMPIQUES

L’OTAN possède également sa propre flotte de 14 AWACS, également des E-3. Ils peuvent détecter des cibles volant à basse altitude dans un rayon de 400 kilomètres (250 miles) et des cibles volant à plus haute altitude dans un rayon de 120 kilomètres (75 miles) au-delà, indique l’alliance. Il indique qu’un AWACS peut surveiller une zone de la taille de la Pologne ; trois peuvent couvrir toute l’Europe centrale.

Capables de voler 12 heures sans ravitaillement, les AWACS français ne se limitent pas aux missions de surveillance, de communication et de contrôle aérien pour l’OTAN. Ils s’attendent à être déployés dans le cadre de l’opération de sécurité massive pour les JO de Paris, fournir une surveillance radar supplémentaire avec ce que le lieutenant-colonel Richard a appelé leur « vue du point de vue de Dieu ».

Les pilotes russes ont parfois clairement indiqué qu’ils n’aimaient pas être observés.

En 2022, un avion de combat russe a largué un missile près d’un avion de surveillance RC-135 Rivet Joint de l’armée de l’air britannique qui survolait l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire, Le gouvernement britannique a déclaré. Le gouvernement américain vidéo publiée en mars 2023, d’un avion de combat russe déversant du carburant sur un Drone de surveillance de l’US Air Force. Le drone s’est écrasé dans la mer Noire.

Les Rivet Joints sont des avions espions particulièrement performants, et les autorités russes « détestent vraiment » leur capacité à espionner la guerre en Ukraine, a déclaré Justin Bronk, chercheur au groupe de réflexion sur la défense du Royal United Services Institute à Londres.

En plus de recueillir « des renseignements en temps réel qui pourraient théoriquement être partagés avec les partenaires ukrainiens », les avions fournissent également des informations « fantastiques » sur « la manière dont les forces russes opèrent réellement dans une guerre réelle », a déclaré Bronk lors d’un entretien téléphonique.

“Bien sûr, les Russes sont furieux”, a-t-il déclaré.

DANS LE CIEL, DES RENCONTRES RÉGULIÈRES

L’OTAN aussi brouille les avions de combat pour contrôler les vols russes. Il indique que des avions alliés ont pris leur envol plus de 500 fois en 2022 pour intercepter des avions russes qui s’aventuraient à proximité de l’espace aérien de l’OTAN. Le nombre de ces rencontres est tombé à plus de 300 en 2023, selon l’alliance basée à Bruxelles.

Le renforcement des défenses aériennes ukrainiennes avec des armements occidentaux pourrait expliquer en partie cette diminution, les tirs aériens semblant rendre les pilotes russes plus méfiants. L’année dernière, l’OTAN a observé une réduction de l’activité des vols habités russes au-dessus de l’ouest de la mer Noire. L’OTAN affirme que « la grande majorité des rencontres aériennes entre les avions de l’OTAN et les avions russes étaient sûres et professionnelles » et que les incursions russes dans l’espace aérien de l’OTAN étaient rares et généralement de courte durée.

A bord du vol français, le copilote, le major Romain, a déclaré que les avions russes n’avaient pas intercepté d’AWACS français « depuis longtemps » et que s’ils le faisaient, les pilotes français tenteraient de désamorcer toute tension.

« Nos ordres doivent être, disons, passifs », a-t-il déclaré. “Pour un civil, disons ‘poli’.”

