Avec la visite de Pelosi, Taïwan se prépare à une démonstration de force chinoise

TAIPEI, Taïwan – L’armée taïwanaise a renforcé mardi sa préparation au combat et s’est préparée à une démonstration de force de la part de la Chine, alors que l’île se préparait à accueillir la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) pour une visite qui a déclenché de terribles avertissements de la part des dirigeants chinois et a vivement escalade des tensions entre Pékin et Washington.