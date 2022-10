Avec la victoire sur Bears, Bill Belichick dépasserait George Halas sur la liste des victoires de tous les temps – Shaw Local

Bill Belichick a beaucoup de belles choses à dire sur les Bears de Chicago. Il pourrait être la seule personne à le faire.

L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a commencé sa semaine en ouvrant sa première séance médiatique avec une obstruction de sept minutes sur les Bears. Il est allé au fond de la liste de l’équipe. Il a mentionné des noms tels que Dante Pettis, Trestan Ebner et même le botteur Cairo Santos.

Belichick est bien connu pour en dire plus sur ses adversaires que sur sa propre équipe lors des séances médiatiques. C’était un autre cas classique. Au cours d’une fenêtre d’interview de 20 minutes, Belichick a passé un tiers du temps à discuter du «groupe assez impressionnant» des Bears avant même de l’ouvrir aux questions. L’homme mérite un A-plus pour avoir manqué de temps et évité les questions sur sa situation de quart-arrière concernant Mac Jones et Bailey Zappe.

Tout cela pour dire qu’il n’y a personne comme Belichick.

Il fait les choses à sa manière et il a remporté six Super Bowls en le faisant. Il a également, depuis la semaine dernière, égalé le légendaire entraîneur des Bears George Halas pour la deuxième place sur la liste des victoires de tous les temps.

Avec la victoire 38-15 des Patriots sur les Browns de Cleveland la semaine dernière, Belichick a égalé Halas avec 324 victoires en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. En tant qu’entraîneur de longue date des Bears, Halas a amassé 324 victoires en tant qu’entraîneur-chef. Belichick compte actuellement 324 victoires, y compris en saison régulière et en séries éliminatoires. Il est entraîneur des Patriots depuis 2000 et a passé avec les Browns de Cleveland de 1991 à 1995.

Avec une victoire sur les Bears lundi, Belichick passerait en possession exclusive de la deuxième place. La seule étape restante devant lui serait les 347 victoires de Don Shula.

Ramasser sa 325e victoire contre les Bears serait assez symbolique pour Belichick. Halas a fondé les Bears et a joué un rôle déterminant dans la création de la NFL. Il a entraîné ses Bears pendant plusieurs séjours de 1920-29, 1933-42, 1946-55 et 1958-67. En tant qu’entraîneur-chef, il a remporté six championnats de la NFL avec les Bears. Ses équipes ont remporté deux championnats supplémentaires alors qu’il n’était que propriétaire et non entraîneur.

“Vous ne pouvez pas gagner de matchs dans cette ligue sans de bons joueurs”, a déclaré Belichick après la victoire de dimanche. “Je suis donc très chanceux d’avoir entraîné beaucoup de grands joueurs et d’avoir eu beaucoup de grands entraîneurs dans mon équipe au fil des ans. Beaucoup de ces gars ont eu des carrières formidables. Et les joueurs, évidemment, beaucoup d’entre eux sont des Patriots Hall of Fame, NFL Hall of Fame ou le seront. C’est vraiment – gagner des matchs dans cette ligue est une question de joueurs, et j’ai eu beaucoup de chance d’en avoir beaucoup. Les avait à New York. Les avait à Cleveland. Les avait ici.

Les Bears n’ont pas battu Belichick depuis décembre 2000. Les Patriots ont remporté cinq matchs consécutifs contre les Bears depuis.

En tant qu’entraîneur défensif de longue date, le nouvel entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, peut respecter les prouesses défensives de Belichick au fil des ans.

“Enlevez la force d’un gars et faites-le jouer de la main gauche”, a déclaré Eberflus. «C’est toute sa devise de ce qu’il a été capable de faire. Nous l’avons vu dans les Super Bowls et l’avons vu dans les matchs éliminatoires le faire. Même lorsqu’il était coordinateur D des Giants, vous l’avez vu le faire là-bas. Ça a été une brillante carrière et il a été capable de le faire sur le long terme.