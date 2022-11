Avec la victoire du GOP House, la politique étrangère de Biden fait face à une influence accrue

Commentez cette histoire Commentaire

Le président Biden sera confronté à de nouveaux défis pour faire avancer son programme mondial après les élections de mi-mandat, car les gains républicains devraient approfondir le scepticisme du Congrès quant au soutien américain à l’Ukraine, renouveler l’examen de la position américaine à l’étranger et lancer des enquêtes polarisantes sur sa gestion de l’Afghanistan et de l’immigration. Alors que les démocrates ont conservé leur majorité au Sénat, le contrôle républicain de la Chambre a le potentiel de limiter la capacité de Biden à atteindre des objectifs clés de politique étrangère, y compris son intention de continuer à fournir des niveaux élevés d’aide à l’Ukraine dans la guerre contre la Russie. Un incident survenu cette semaine en Pologne a préfiguré les débats à venir, une partie du GOP exigeant la fin du soutien américain après la mort de deux personnes dans une explosion qui, selon les responsables occidentaux, a été causée, involontairement, par les Ukrainiens. Les analystes ont déclaré que ces pressions seront tempérées, à la fois par les divisions républicaines sur ce sujet et par la large autorité du président dans les affaires étrangères.

Richard Haass, président du Council on Foreign Relations, a déclaré qu’un accord bipartisan substantiel sur certaines questions, y compris le désir d’adopter une position belliciste sur la Chine, atténuerait l’impact sur Biden de l’ascendant des républicains aux élections. Il a dit la semaine dernière les sondages – qui ont largement défié les craintes de violence électorale ou le rejet immédiat des résultats – aideraient à apaiser les alliés américains troublés par le récent tumulte de la politique américaine.

“La bonne nouvelle”, a déclaré Haass, “… c’est que cela montre que, au moins dans une certaine mesure, la démocratie américaine n’est pas sous assistance respiratoire. C’est un message rassurant pour nos amis.

Les luttes intestines républicaines ébranlent le Congrès alors que les retombées de mi-mandat se poursuivent

S’exprimant la semaine dernière sur la performance plus forte que prévu des démocrates aux urnes, Biden a déclaré qu’il espérait collaborer avec les républicains sur les affaires étrangères, promettant d’inviter les dirigeants du Congrès des deux partis à la Maison Blanche après son voyage en Asie et au Moyen-Orient pour discuter de la manière dont ils peuvent faire progresser conjointement la sécurité et la prospérité des États-Unis. « Je suis ouvert à toutes les bonnes idées », a-t-il déclaré.

L’effet de mi-mandat sur le programme de politique étrangère de Biden prend une plus grande importance alors qu’il se prépare pour une candidature à la réélection en 2024, lorsque son bilan international contribuera probablement aux décisions des électeurs.

Mais peut-être que la préoccupation la plus immédiate pour Biden et ses conseillers est la possibilité qu’une Chambre contrôlée par les républicains impose de nouveaux obstacles à son désir de poursuivre le vaste soutien militaire et économique que son administration a fourni à l’Ukraine. L’aide à la sécurité à l’Ukraine a dépassé les 18 milliards de dollars depuis l’invasion russe du 24 février, la plus grande somme annuelle de ce type depuis la fin de la guerre froide, et avec les forces ukrainiennes qui revendiquent la victoire dans la ville stratégique de Kherson, il y a peu de signes que la guerre se terminera à tout moment bientôt.

La retraite russe de la ville de Kherson prépare le terrain pour des combats plus durs

Alors que le soutien à l’Ukraine reste fort parmi de nombreux républicains du Congrès, le représentant Kevin McCarthy (Californie), qui se bat pour devenir président de la Chambre lorsque Les républicains prennent le relais en janvier, a signalé que le House GOP pourrait mettre fin ou limiter les dépenses pour la guerre.

Un sondage du 3 novembre publié par le Wall Street Journal a montré que 48 % des républicains ont déclaré que les États-Unis en faisaient « trop » pour l’Ukraine, une forte augmentation par rapport aux 6 % de mars. Même avant l’élection, la possibilité d’une rupture du soutien américain suscitait des inquiétudes à Kyiv.

Le scepticisme de certains républicains à l’égard de la guerre était évident après l’explosion de mardi près de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, un incident trouble qui, selon des responsables américains et polonais, semble avoir impliqué un missile de défense aérienne ukrainien errant. Un jour après l’incident, alors que les dirigeants ukrainiens continuaient d’insister sur le fait que la Russie était responsable de l’attaque, les républicains, y compris Donald Trump Jr. et la représentante Marjorie Taylor Greene (Ga.) ont déclaré que l’incident était une preuve supplémentaire de la nécessité d’arrêter d’armer l’Ukraine.

“Nous devons arrêter de laisser Zelensky exiger de l’argent et des armes des contribuables américains alors qu’il essaie de nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale”, a déclaré Greene sur Twitter, faisant référence au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L’attaque au missile qui a tué deux innocents en Pologne provenait probablement de la défense aérienne ukrainienne. Nous devons arrêter de laisser Zelensky demander de l’argent et des armes aux contribuables américains alors qu’il essaie de nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale. Plus d’argent pour l’Ukraine.

Il est temps de mettre fin à cette guerre et d’exiger la paix. https://t.co/2TamLW5cDp — La représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 16 novembre 2022

Alors que de nombreux républicains ont exprimé en privé leur scepticisme quant à la suppression totale de l’aide par McCarthy et une maison dirigée par les républicains, un haut responsable du GOP a déclaré que le financement de l’Ukraine pourrait devenir une sorte de test décisif alors que les factions d’extrême droite du parti affirment leurs priorités politiques. Les républicains prenant le contrôle de comités influents, tels que le représentant Michael McCaul (R-Tex.), qui est sur le point de présider la commission des affaires étrangères de la Chambre, seront probablement confrontés à la tâche délicate de devoir accueillir les isolationnistes et les faucons au sein de leur parti.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que l’analyse par la Maison Blanche des positions des législateurs suggérait qu’un fort soutien du Congrès à l’Ukraine perdurerait. «Je pense que vous ne verrez pas ce genre de scénarios apocalyptiques, que les cordons de la bourse seront tirés et que c’est fini. Je rejette simplement ce scénario », a-t-il déclaré ce mois-ci. “Oui, il peut y avoir un nombre croissant de voix qui soulèvent des questions, mais ce sera toujours une minorité très distincte.”

Brian Katulis, vice-président de la politique au Middle East Institute, a déclaré que les pressions concurrentes des bords des deux parties – les démocrates libéraux et les républicains alliés à l’ancien président Donald Trump – permettraient à Biden de résister plus facilement à des corrections de cap spectaculaires. Les divergences au sein du Parti démocrate sur l’Ukraine étaient visibles le mois dernier lorsque les législateurs ont publié puis rapidement retiré une lettre exhortant Biden à négocier directement avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

“Des voix vont crier depuis les marges pour faire des choses comme couper le soutien à l’Ukraine ou se retirer du Moyen-Orient”, a déclaré Katulis. “Mais ces voix manquent de soutien public pour ce qu’elles préconisent, et les résultats des élections renforceront probablement une tendance vers une voie plus modérée pour la sécurité nationale des États-Unis en 2023 à 2024.”

Un autre défi que Biden doit relever avec une Chambre contrôlée par les républicains est la probabilité d’enquêtes litigieuses du Congrès liées à sa gestion des affaires internationales, ce qui pourrait détourner l’attention des priorités de l’administration. Celles-ci incluent des enquêtes potentielles sur le fils de Biden, Hunter, et ses relations commerciales à l’étranger, y compris avec une entreprise énergétique chinoise ; la réponse de l’administration à la pandémie de coronavirus ; et sa politique d’immigration.

Bien que les responsables de la Maison Blanche puissent considérer ces enquêtes comme des exercices partisans, ils devront se conformer à au moins certaines des demandes de documents et de courriers électroniques des enquêteurs, ce qui pourrait consommer beaucoup de temps et de ressources.

L’Afghanistan du GOP rapporte une feuille de route d’enquête, si les républicains reprennent la Chambre

Reste à savoir si une enquête attendue sur le retrait de Biden d’Afghanistan, largement considérée comme un échec de la politique étrangère, rivalisera avec la division ardente de l’enquête dirigée par les républicains sur la mort de quatre Américains en 2012 à Benghazi, en Libye. Ces auditions, y compris l’interrogatoire marathon d’un comité de la Chambre sur l’espoir présidentiel de l’époque, Hillary Clinton, ont contribué à propulser sur le devant de la scène nationale l’éventuel secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, alors un représentant américain peu connu du Kansas.

Alors que les analystes affirment que la gestion par Biden du conflit ukrainien a été plus fructueuse, des audiences publiques qui ravivent les sombres faits entourant son départ ordonné d’Afghanistan – l’effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis face aux militants talibans purs et durs, l’inversion des gains clés des femmes et les filles, et les plaintes des alliés de l’OTAN qui ont déclaré qu’ils n’avaient pas été correctement consultés – pourraient être politiquement préjudiciables. Déjà, les membres républicains de la commission des affaires étrangères de la Chambre ont publié un rapport concluant que l’administration n’avait pas correctement planifié le retrait.

Une telle enquête a le potentiel de jeter une lumière défavorable sur le secrétaire d’État Antony Blinken, dont l’agence a joué un rôle clé dans l’octroi de visas aux Afghans qui avaient travaillé avec le gouvernement américain afin qu’ils puissent se réinstaller aux États-Unis. Des milliers d’Afghans éligibles à ces visas restent bloqués en Afghanistan ou ailleurs, incapables d’émigrer, plus d’un an après le départ des États-Unis.

Les experts ont déclaré qu’ils s’attendaient à peu de changements majeurs dans l’approche de l’administration Biden à l’égard de la Chine, dont l’essor mondial a été présenté par les deux parties comme le plus grand défi de politique étrangère américaine. Alors que certains républicains ont décrit Biden comme indulgent envers la Chine et ont appelé à une politique commerciale plus stricte, l’administration Biden s’emploie déjà à réduire l’accès de la Chine aux puces informatiques avancées tout en tentant de réorienter l’armée américaine vers l’Asie.

Malgré la montée des tensions, Biden s’est engagé à trouver des domaines de coopération bilatérale, sur des questions telles que le changement climatique et la sécurité alimentaire, à la suite d’une longue réunion avec le président chinois Xi Jinping en Indonésie cette semaine.

Biden a suggéré après leur réunion qu’aucune attaque chinoise contre Taïwan n’était imminente, mais il n’était pas clair si la discussion en marge d’un sommet économique diminuerait l’acrimonie liée à l’île, y compris les menaces de Pékin d’utiliser la force pour la placer sous contrôle chinois et une visite à Taipei cet automne par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie).

La Maison Blanche devra également décider si et comment elle modifiera les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis des décennies après que le royaume, ainsi que d’autres grands producteurs de pétrole, ont annoncé qu’il réduirait la production de pétrole un mois avant le à mi-parcours, incitant Biden à mettre en garde avec colère contre les «conséquences». Les responsables ont déclaré que toute mesure prise par l’administration pour riposter à la décision, qui a été considérée comme un affront particulier quelques mois seulement après que Biden a effectué un voyage controversé en Arabie saoudite, interviendrait après les mi-parcours.

Les “conséquences” de Biden pour l’Arabie saoudite récoltent des résultats discrets

Les démocrates du Congrès ont avancé un certain nombre de propositions en réponse, y compris des décisions potentielles qui geleraient la coopération en matière de sécurité avec l’Arabie saoudite, retireraient les troupes américaines, détourneraient les ventes d’armes prévues ou supprimeraient l’exemption de l’OPEP Plus des lois antitrust américaines.

David Schenker, qui a été haut responsable du Département d’État pour le Moyen-Orient sous l’administration Trump et est maintenant chercheur au Washington Institute for Near East Policy, a déclaré que les républicains pourraient également être enclins à pénaliser le royaume. Il a déclaré que de nombreux législateurs du GOP sont exaspérés par le fort soutien républicain à l’Arabie saoudite sous Trump, y compris la décision inhabituelle du département d’État de Trump de vendre les armes du royaume malgré les objections du Congrès, a été suivie d’une coupe de l’OPEP considérée comme un camouflet majeur pour les Américains des deux. des soirées.

“Ils ont senti qu’ils s’étaient mis en quatre pour défendre l’Arabie saoudite, et [the oil decision] nuisait vraiment aux industries chez eux dans leurs districts », a-t-il déclaré.