Avec la victoire des Houston Texans, les Bears de Chicago remportent le premier choix au repêchage – Shaw Local

CHICAGO – Avec la défaite des Bears dimanche contre les Vikings, combinée à la victoire des Texans 32-31 sur les Colts, les Bears sont maintenant en possession du premier choix au repêchage.

Les Bears choisiront le premier au classement général pour la première fois depuis 1947.

Les Bears ont terminé la saison à 3-14, ce qui a établi un record d’organisation pour le plus de pertes. Houston a terminé 3-13-1 et se retrouve avec le deuxième choix au total.

Le premier choix ouvre toutes sortes de possibilités au directeur général des Bears, Ryan Poles. Les Bears ont la possibilité de sélectionner une perspective potentiellement révolutionnaire en tête du repêchage. Ils pourraient également choisir de magasiner le choix et de rechercher des partenaires commerciaux qui pourraient être disposés à renoncer à un ensemble de choix pour la première place.

Avec autant d’équipes nécessiteuses de quart-arrière et plusieurs perspectives prometteuses dans Bryce Young de l’Alabama et CJ Stroud de l’Ohio State, ne soyez pas surpris si les Bears finissent par perdre la première place.

Les Bears ont choisi la première place du classement général seulement deux fois depuis l’introduction du repêchage en 1936.

Ils ont sélectionné le demi-arrière Tom Harmon du Michigan avec le premier choix au total en 1941. Cette année-là, les Bears avaient acquis le premier choix dans un échange avec les Eagles de Philadelphie. Ils avaient en fait trois des 10 choix de première ronde cette année-là. Ils ont également échangé contre le choix de première ronde des Steelers de Pittsburgh au 3e rang au classement général et ont eu le leur au 9e rang au classement général.

En 1947, la NFL a lancé un nouveau processus où le premier choix global a été déterminé par une loterie avec les 10 équipes de la ligue ayant un tir égal au premier choix. Les Bears, après une saison de championnat en 1946, ont remporté la première loterie et ont sélectionné le demi-arrière de l’Oklahoma A&M Bob Fenimore avec le premier choix au total. La NFL a supprimé le système de loterie après le repêchage de 1958.

Depuis lors, les Bears n’ont pas choisi la première place au classement général. Ils ont sélectionné le quart-arrière Mitchell Trubisky avec le deuxième choix au total en 2017.

Le premier choix au repêchage n’a pas été échangé depuis 2016, lorsque les Rams de Los Angeles ont échangé avec les Titans du Tennessee pour le premier choix au total.

Les Rams ont abandonné le choix n ° 15, deux choix de deuxième tour, un choix de troisième tour, plus un choix de premier tour et un choix de deuxième tour l’année suivante en échange du choix n ° 1 au total, un quatrième- choix rond et un choix de sixième tour. Les Rams ont utilisé le premier choix au total pour sélectionner le quart-arrière Jared Goff.