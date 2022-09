Une poignée de députés libéraux disent que le parti doit se recentrer alors qu’il se prépare à affronter une nouvelle marque de conservateurs, notamment en étant “moins réveillé”, selon Radio-Canada.

Les députés se sont entretenus avec la branche francophone de CBC – la plupart à condition qu’ils ne soient pas nommés – alors que le parti se réunit pour une réunion du caucus dans la station balnéaire de Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick.

La réunion vise à souligner les priorités du parti avant la séance d’automne, qui verra un nouveau visage diriger la loyale opposition de Sa Majesté : Pierre Poilievre.

Avec son style incendiaire, Poilievre a promis de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, l’accusant de ne pas avoir réussi à maîtriser l’inflation, s’est insurgé contre les restrictions liées à la COVID-19 et le mandat de vaccination du gouvernement fédéral pour les voyageurs et les fonctionnaires, et a juré de prendre le les élites.

Avec un nouveau chef conservateur faisant de l’inflation un thème central, certains libéraux ont déclaré croire que les questions économiques, telles que le coût de la vie et les pénuries de main-d’œuvre, doivent être ramenées au cœur des priorités gouvernementales.

Le chef conservateur nouvellement élu, Pierre Poilievre, prend la parole lors du vote à la direction du Parti conservateur du Canada à Ottawa samedi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Nous devons recadrer le message. Nous devons avoir les deux mains sur le volant en matière d’économie. Nous avons laissé tomber la balle là-dessus”, a déclaré un député, qui s’est exprimé à condition de ne pas être nommé.

Un autre a déclaré que le parti devait mieux montrer qu’il était à l’écoute des Canadiens et de leurs préoccupations.

“Il faut revenir à l’essentiel, à un lien plus direct avec les gens”, ont-ils dit.

Dans les rangs libéraux, certains ont dit qu’ils aimeraient voir le parti adopter des positions plus centristes pour contrer Poilievre.

“Il faut revenir à un centre fédéral, parti de centre-droit”, a déclaré un autre député, également à condition de ne pas être identifié. “Nous avons besoin d’un gouvernement qui soit terre à terre et moins réveillé.”

“Le parti de Poilievre ne peut pas remplir le centre”, a déclaré un autre.

Plus tôt cette année, les libéraux ont conclu un accord allant dans l’autre sens. Le parti a accepté de lancer un nouveau programme de soins dentaires pour les Canadiens à revenu moyen et faible et de faire avancer un certain nombre d’autres priorités du NPD en échange du soutien du NPD au gouvernement fédéral jusqu’en 2025.

Les opinions sur l’entente étaient partagées au caucus du Nouveau-Brunswick.

Les retards de passeport et le chaos dans les aéroports “nous font mal”, selon un député libéral

« Je suis très à l’aise avec l’alliance avec le NPD pour la stabilité du gouvernement », a déclaré Alexandra Mendès, députée de Brossard-Saint-Lambert.

“Parfois, nous sommes tellement préoccupés par la petite politique que nous oublions la grande politique.”

Plusieurs sources libérales ont déclaré croire que le retard dans la délivrance des passeports était particulièrement dommageable pour les électeurs libéraux, y compris de nombreux nouveaux arrivants qui attendaient leurs documents de voyage pour rendre visite à des parents à l’étranger.

“Nous avons eu un été difficile et ce n’est pas fini”, a déclaré Mendès. “Après deux ans de confinement, on s’attendait à quoi ?”

En coulisses, certains élus libéraux ont chuchoté que la ministre responsable du dossier, Karina Gould, n’était pas à la hauteur.

“Cela nous a fait mal. Cela aurait pu être évité”, a déclaré un député, qui n’a pas voulu être nommé.