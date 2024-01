Avec la sortie de Deora, l’exode du groupe de « dynastes » de Rahul Gandhi est presque terminé | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Le départ de Milind Deora depuis Congrès marque un chapitre important dans Rahul Gandhi Le parcours politique de Gandhi achève presque l’exode du groupe original de jeunes « dynastes » qui ont fini par être identifiés avec le descendant de Gandhi au cours de ses premiers jours.

Après Jitin Prasada et Jyotiraditya Scindia, Deora est le troisième des dirigeants du Congrès de deuxième génération qui ont fait la une des journaux en tant qu’équipe Rahul au cours de la décennie de l’UPA. Un autre membre de la coterie, RPN Singh, a également rejoint le BJP, comme Prasada et Scindia, bien qu’il soit toujours en attente de sa réhabilitation législative.

Le quatrième membre du groupe, Sachin Pilot, est désormais membre du CWC et membre du bureau de l’AICC, et il a longtemps œuvré au sein du parti après que sa brève rébellion ait ébranlé le Congrès du Rajasthan il y a trois ans.

Ironiquement, Deora n’a été nommé que récemment co-trésorier de l’AICC, ce qui indique qu’il a fait la paix avec sa carrière à la dérive, incapable comme il l’a été d’entrer au Parlement après la chute précipitée du Congrès après 2014.

Ce qui lie les quatre départs du Congrès, c’est l’impression que les jeunes dirigeants inventifs ne voient pas grand-chose d’avenir dans le parti, dont le sort reste scellé sous l’ère Modi. Au cours de cette décennie, la flamme du parti a, au mieux, vacillé pour tromper, comme le sentiment de retour signalé par le balayage des élections de fin d’année à l’Assemblée en 2018, et la victoire massive du Karnataka après la réponse bruyante au Bharat Jodo Yatra dirigé par Rahul Gandhi en 2023. .

Le moment du départ de Deora corrobore la raison générale de l’exode. Il signalait son malaise depuis un moment maintenant, mais semblait à l’aise après la victoire du Karnataka. Mais il a finalement pris sa décision après la victoire du BJP dans les États du cœur de l’hindi le mois dernier, qui a anéanti les espoirs que le Congrès avait commencé à nourrir en 2023 avec les victoires dans l’Himachal Pradesh et le Karnataka, qui ont coïncidé avec la fusion d’une plate-forme d’opposition pour défier le BJP. – Bloc INDE.

Le Congrès a rejeté ces départs comme une preuve de « cupidité » de la part des dirigeants de GenNext, tandis que Rahul Gandhi a réagi au démission de Scindia en disant que ceux qui veulent quitter le Congrès devraient être encouragés à y aller et a décrit les transfuges comme ayant peur de mener la « bataille idéologique ». contre RSS. Mais il est admis que le flux constant de défections démoralise les travailleurs et nuit à l’optique.

Le départ de Deora le jour où Rahul devait lancer la suite de Bharat Jodo Yatra depuis Manipur semblait destiné à gâcher le cadre du lancement de Rahul Yatra. Le chef du Congrès, Jairam Ramesh, a accusé le Premier ministre Narendra Modi d’avoir orchestré le moment du départ de Deora pour « faire la une des journaux ».