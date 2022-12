Avec la sortie de Brittney Griner, l’anxiété se transforme en soulagement

Dans une maison juste à l’extérieur de Houston répertoriée comme une ancienne adresse de Mme Griner, un panier de basket était posé dans l’herbe de la cour arrière, visible depuis un cul-de-sac bien entretenu et calme. Une pancarte sur la porte d’entrée suggérait les difficultés longues, ardues et publiques auxquelles sa famille était confrontée : « Pas de médias. Aucune infraction. Priez simplement. Merci.”

Ernest Alfaro, qui habite deux portes plus loin, a déclaré que lui et sa famille avaient prié pour Mme Griner et pour son père, Ray, qui, selon lui, vivait toujours dans la maison. Dans un communiqué, les membres de la famille Griner ont remercié le président Biden et son administration et ont demandé la confidentialité « alors que nous nous engageons sur cette voie de la guérison ».

Depuis que Mme Griner a disparu dans le système carcéral russe, a déclaré M. Alfaro, pasteur d’une église locale, « nous avons commencé à prier pour sa famille ».

Mme Turner, coéquipière de Mme Griner, a déclaré avoir correspondu par courrier avec Mme Griner pendant son incarcération mais n’avait pas eu de nouvelles d’elle depuis la mi-octobre, date à laquelle elle avait été transférée au bagne.

“Au début, j’ai ressenti du déni, puis j’étais confuse, puis je me suis dit:” Comment est-ce possible? “”, A déclaré Mme Turner. « Il y a tellement de millions de personnes qui vivent en Amérique, et il se trouve que je connais l’un des rares détenus en Russie. Même aujourd’hui, cela semble surréaliste.

Vince Kozar, le président du Mercury, avait également échangé des lettres avec Mme Griner. Le Mercury avait essayé de garder son sort aux yeux du public pendant son emprisonnement afin de rappeler à l’administration Biden combien de personnes voulaient qu’elle rentre chez elle, a déclaré M. Kozar.

Il en a été de même pour Chris Mosier, un athlète d’endurance transgenre révolutionnaire qui a concouru pour les États-Unis à l’échelle internationale.