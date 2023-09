Avec la rentrée scolaire, les étudiants ukrainiens se préparent à entrer dans la clandestinité

Les enfants ukrainiens ont commencé vendredi leur deuxième année scolaire consécutive en temps de guerre, certains se dirigeant vers de nouvelles salles de classe souterraines, d’autres se préparant à courir vers les abris anti-bombes pour se mettre à l’abri des missiles et des drones russes.

Beaucoup, dans leur pays et à l’étranger, sont restés en ligne pendant une quatrième année, leur éducation ravagée par l’invasion russe et le COVID-19.

Les attaques aériennes russes ont détruit 1 300 écoles depuis que le président Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, selon les données du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, qui a enregistré des dégâts dans de nombreuses autres écoles.

Le ministre ukrainien de l’Éducation, Oksen Lisovyi, a rapporté cette semaine que 84 pour cent des écoles étaient désormais équipées d’abris opérationnels.

« Quand il étudiait en ligne, il n’avait pas toujours la possibilité d’accéder à un abri anti-bombes », a déclaré Mariia Doloban, 32 ans, dont le fils Oleksii, huit ans, commence l’année dans une nouvelle école de la capitale Kiev avec un véritable anti-bombes. abri.

« Mais à l’école, il se mettra à l’abri à chaque fois que la sirène d’alerte aérienne retentira. »

Retour de l’étranger

Doloban faisait partie des millions de réfugiés qui ont fui l’Ukraine, mais comme beaucoup d’autres, elle est revenue depuis, affirmant qu’elle se sent mieux chez elle qu’à l’étranger, où les enfants étudient à distance ou ont des difficultés dans les écoles locales.

Ils ont fui la ville méridionale de Kherson pour Thessalonique, en Grèce, en avril 2022, mais son fils Oleksii se sentait perdu dans une école grecque.

« Chaque fois que je lui demandais ce qu’il faisait à l’école, il répondait souvent qu’il dormait pendant les cours parce qu’il s’ennuyait et ne comprenait rien », a déclaré Doloban, qui s’est retrouvée à rebondir dans les villes ukrainiennes pendant un an après avoir quitté la Grèce et qui est maintenant vivant à la périphérie de la capitale.

Oleksii a déclaré à son père, un médecin en première ligne, lors d’un appel vidéo, qu’il était inquiet à l’idée de commencer l’école, mais il s’est joint aux autres enfants pour danser lors d’une cérémonie de bienvenue le premier jour.

Ulas, 6 ans, regarde son cahier alors qu’il récupère son cartable chez lui alors qu’il prépare le premier jour d’école dans la ville de Vyshhorod, à l’extérieur de Kiev. (Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Dans une autre école de Kiev, Ulas Kyrychenko, six ans, équipé de nouveaux articles de papeterie et d’un élégant costume et cravate, avait hâte d’apprendre comment la mer crée des vagues et de se faire des amis après avoir passé du temps en tant que réfugié en Allemagne au début. de la guerre.

Sa mère, Klarysa Kyrychenko, a déclaré qu’elle savait à son retour dans la banlieue de Kiev que les bombardements et les bombardements allaient se poursuivre. Elle a donc choisi une école en ville, dans un vieux bâtiment avec un abri anti-bombes au sous-sol.

Elle a protesté lorsque son fils a déclaré qu’il souhaitait rejoindre l’armée ukrainienne comme son père, qui combat dans l’est.

« La Russie est très grande, le plus grand pays de la planète », a-t-il déclaré à Reuters, en la montrant, ainsi que l’Ukraine, beaucoup plus petite, sur son globe jouet chez lui. « Je veux que nous gagnions. »

Cours dans les stations de métro

Dans la ville orientale de Kharkiv, l’arrivée d’un missile russe peut prendre moins d’une minute – les autorités ont donc dû improviser un moyen de ramener les enfants à l’école.

Des salles de classe ont été créées dans les stations de métro ornées de l’époque soviétique de la ville, certaines offrant une vue sur les lustres suspendus au-dessus des plates-formes à colonnades.

REGARDER | Les attaques illuminent le ciel : Des attaques illuminent le ciel nocturne dans l’ouest de la Russie et à Kiev L’armée russe a repoussé une attaque de drone ukrainien contre un aéroport de la ville occidentale de Pskov, ont annoncé mercredi des responsables. Le gouverneur régional Mikhaïl Vedernikov a publié une vidéo tournée depuis une zone résidentielle montrant au loin la fumée s’élevant d’un incendie. Pendant ce temps, les forces russes ont frappé Kiev avec des drones et des missiles pendant la nuit, lors d’une attaque qui, selon les autorités ukrainiennes, a tué deux personnes.

Plus de 1 000 enfants pourront étudier en personne dans les 60 salles de classe qui ont été construites, a déclaré le maire Ihor Terekhov, une évolution saluée par de nombreux parents.

« Ils pourront y socialiser, trouver un langage commun, communiquer », a déclaré Iryna Loboda dans une rue de Kharkiv où elle se trouvait avec son fils en âge d’aller à l’école.

Tout le monde n’est pas d’accord avec le plan.

« La sécurité des enfants passe avant tout », a déclaré une autre mère, Tetiana Bondar. « Mes enfants suivront des cours en ligne, même si notre école propose un bus pour transférer les enfants vers le métro. »