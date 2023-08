Avec la pression croissante sur le Niger, une intervention armée peu probable : expert – National

La pression monte sur les putschistes nigériens.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, s’exprimant jeudi, a déclaré qu’il tenait la junte pour responsable du bien-être du président déchu Mohamed Bazoum, que l’armée retient prisonnier.

Et la CEDEAO, le bloc de pouvoir régional ouest-africain, a déclaré qu’elle activait sa force de réserve au cas où les négociations échoueraient et qu’une intervention armée serait nécessaire.

Alors même que les tensions montent dans une région très instable, un expert des conflits africains affirme qu’une action militaire est peu probable – mais le résultat est loin d’être clair.

« Il est difficile de prédire si la paix prévaudra », a déclaré Evelyn Namakula Mayanja à Global News.

Mayanja, professeure à l’Université Carleton, a déclaré que la force en attente exige d’abord que les pays de la CEDEAO fournissent des troupes et des fournitures. La Côte d’Ivoire a promis un bataillon, mais l’Assemblée nationale du Nigeria, qui dispose de la plus grande armée et devrait fournir la plupart des troupes, n’a pas encore approuvé de déploiement.

Deuxièmement, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit approuver le déploiement de la CEDEAO.

Mayanja a déclaré que l’ONU – du moins les pays qui soutiennent le président élu – ne semble pas concernée par le Niger.

« Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc., ils se concentrent maintenant sur ce qui se passe en Ukraine », a-t-elle déclaré.

« Et bien sûr, ils luttent tous pour s’assurer qu’ils contrecarrent l’intervention de la Russie à l’échelle mondiale. »

Chris Roberts, politologue à l’Université de Calgary, a déclaré que la junte nigérienne semble suivre le modèle établi par d’autres armées au pouvoir dans la région en se retranchant et en nommant son propre gouvernement.

La CEDEAO et les États-Unis ont appelé l’armée à se retirer et à rétablir Bazoum, bien que Roberts affirme que cela semble plus improbable.

Roberts a déclaré qu’il est probable que les chefs militaires tentent de forcer Bazoum à signer un document indiquant qu’il démissionne, ce qui donnerait plus de légitimité à leurs propres politiciens implantés.

« À moins (qu’il n’y ait) de véritables changements dynamiques ici, il sera difficile à court terme d’amener le gouvernement militaire, les membres clés de ce gouvernement militaire, à dire simplement : ‘OK, ouais, nous venons de terminer. .' »

Si la junte ne parvient pas à conserver le pouvoir, elle risque un conflit armé, a déclaré Mayanja – en particulier dans une région ravagée par les insurgés islamistes et l’extrême pauvreté,

Et les conséquences, a-t-elle dit, pourraient être dévastatrices car les femmes et les enfants sont les plus touchés.

« Les guerres se font sur le corps des femmes. Ils sont la plupart du temps violés sexuellement », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il est grand temps que même le Conseil de sécurité de l’ONU et tous les politiciens placent la dignité humaine de leur personne humaine au centre de leurs négociations. »

— avec un fichier de Reuters