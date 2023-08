Avec la nouvelle mise à jour de l’application « Try Galaxy », les utilisateurs non Android peuvent découvrir Samsung Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 – Samsung Global Newsroom

Les utilisateurs de « Try Galaxy » peuvent désormais découvrir les principales fonctionnalités des Galaxy Z Flip5, Z Fold5 et One UI 5.1.1 sans smartphone Galaxy

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la publication d’une mise à jour pour son application « Try Galaxy », permettant aux smartphones non Android1 aux utilisateurs de tester l’interface intuitive One UI 5.1.1 et d’explorer les fonctionnalités des nouveaux Galaxy Z Flip5 et Z Fold5. Pour mettre pleinement en valeur les avantages de l’écran immersif du Galaxy Z Fold5, l’application mise à jour « Try Galaxy » propose également une nouvelle fonctionnalité qui utilise deux téléphones connectés pour simuler l’expérience pliable.

Présentation des Galaxy Z Flip5 et Z Fold5

Après avoir téléchargé l’application « Try Galaxy », les utilisateurs peuvent apprendre à partir de didacticiels utiles et explorer les applications et les widgets comme s’ils étaient expérimentés sur l’écran d’accueil d’un téléphone Galaxy. Ils peuvent également essayer d’autres fonctions innovantes et uniques disponibles via Samsung Galaxy. En particulier, l’application nouvellement améliorée met en évidence les principales fonctionnalités des Galaxy Z Flip5, Z Fold5 et One UI 5.1.1 :

Expérience FlexCam : Les utilisateurs peuvent explorer le mode FlexCam du Galaxy Z Flip5 et du Z Fold5. Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent découvrir comment ces appareils pliables débloquent de nouvelles capacités en capturant des moments mémorables sous divers angles créatifs. Avec le plus grand écran de couverture de la série Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip5 permet également des expériences de selfie rapides et faciles à vérifier.

Les utilisateurs peuvent connecter deux appareils pour créer un écran connecté, qui simule l’expérience robuste et grand écran du Galaxy Z Fold5. Grâce à des démonstrations vidéo, les utilisateurs peuvent visualiser le contenu vidéo sur un plein écran immersif. Ils peuvent également bénéficier d’une productivité puissante grâce à des fonctionnalités de glisser-déposer améliorées, permettant un multitâche transparent lors du déplacement de contenu entre les écrans. Écosystème connecté : Les utilisateurs peuvent découvrir ce que l’écosystème Galaxy a à offrir, y compris le partage rapide entre des appareils proches et éloignés, les données de composition corporelle de Samsung Health lorsqu’elles sont associées à une Galaxy Watch et les nombreuses autres possibilités intéressantes offertes par les appareils Galaxy. Tout cela est présenté à travers la One UI 5.1.1 transparente.

Disponibilité

L’application « Try Galaxy » a été téléchargée plus de sept millions de fois depuis son lancement en 2022. Pour atteindre plus d’utilisateurs non-Galaxy dans le monde, « Try Galaxy » prend désormais en charge 20 langues, après avoir ajouté le coréen, le tchèque, le hongrois, l’espagnol latino-américain et Russe.2 L’application est disponible en téléchargement via un simple scan de code QR.

Pour découvrir les nombreux avantages du passage à Galaxy, rendez-vous sur www.trygalaxy.com.

1 L’application « Try Galaxy » fonctionne uniquement avec Safari sur les appareils iOS lancés à partir du 16 septembre 2016.

2 L’application prend en charge l’arabe, le chinois (CN/TW), l’anglais, le français (FR/CA), l’allemand, l’indonésien, l’italien, le japonais, le portugais, l’espagnol, le suédois, le turc, le vietnamien et propose désormais 5 autres langues, dont le tchèque et le hongrois. , coréen, espagnol latino-américain et russe.