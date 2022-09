Alors que beaucoup pleurent la mort de la reine Elizabeth, certains membres des Premières Nations ont exprimé leur ambivalence ou leur animosité envers la monarchie qui a colonisé l’Amérique du Nord.

Chance Paupanekis, un homme cri des marais du territoire du Traité 5, qui comprend le nord du Manitoba, considère la reine comme faisant partie d’une institution inquiétante qui a perpétué le mal contre les peuples autochtones.

En apprenant jeudi la nouvelle de sa mort, Paupanekis a pensé à la longue vie de la monarque de 96 ans, “contrairement à beaucoup de personnes à qui elle a causé du tort”.

“Sur une surface, [she] semble doux et gentil, mais de manière réaliste, [she] et ses prédécesseurs sont responsables d’un énorme aspect du génocide des peuples autochtones à travers le monde », a-t-il déclaré à CBC. Jusqu’à la vitesse le vendredi.

Les peuples autochtones ont une relation avec la Couronne qui remonte à leur premier contact avec les Européens. Par la signature de traités, la Couronne et les peuples autochtones ont établi les conditions de la coexistence pacifique des deux nations souveraines tout en partageant la terre.

Paupanekis reconnaît que cela s’est produit bien avant que la reine Elizabeth ne devienne monarque – mais cela ne change pas ce qu’il pense de la monarchie dans son ensemble.

“Le programme colonial des colons en cours se poursuivra quel que soit le monarque en charge”, a-t-il déclaré.

Charles, le fils aîné de la reine, a été officiellement proclamé roi samedi.

Paupanekis espère que le roi Charles III entame le processus de réparation “non seulement pour les peuples des Premières nations, mais pour tous les peuples du monde à qui le monarque a volé”.

Le chef des Six Nations de la rivière Grand (Ontario), Mark Hill, reconnaît l’importance de la relation avec la Couronne, mais comme Paupanekis, il continue de critiquer le règne de la reine Elizabeth.

“Son héritage avec les peuples autochtones n’est pas le plus fort, et je pense que c’est là que j’ai eu des difficultés”, a-t-il déclaré.

“J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille et à la monarchie. … Cependant, il s’agit des sept prochaines générations, de l’avenir et de la manière dont nous allons progresser”, a déclaré Hill.

Importance de la relation avec la Couronne

Niigaan Sinclair dit que dans les maisons des Premières nations du nord du Manitoba, il n’est pas rare de voir des photos de la reine Elizabeth ou des copies de Bonjour! – un magazine spécialisé dans la couverture de la famille royale – ce qui montre à quel point la relation avec la Couronne est importante.

Les peuples autochtones « partagent des relations avec la Couronne, pas avec le gouvernement canadien », a déclaré Sinclair, professeur d’études autochtones à l’Université du Manitoba et chef par intérim du département.

Les traités ont été convenus par les dirigeants autochtones et la Couronne, et non par le gouvernement de l’époque, a-t-il dit, ajoutant que sans la Couronne, toutes les terres canadiennes reviendraient à la propriété autochtone.

Le prince Charles rencontre Mary Simon, gouverneure générale du Canada, à Rideau Hall, à Ottawa, le 18 mai 2022. Niigaan Sinclair, professeur d’études autochtones à l’Université du Manitoba, affirme que la nomination de Simon au poste de premier gouverneur général autochtone est la preuve que les gens s’intéressent toujours à la Couronne autochtone rapports. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

À ses débuts, la relation entre les peuples autochtones et la Couronne était pleine de promesses et d’opportunités, a déclaré Sinclair.

Il reconnaît le mal causé par la Couronne, y compris pendant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth. Ce règne comprenait des décennies où le système des pensionnats fonctionnait au Canada. La dernière école n’a fermé qu’en 1997.

Mais pour lui, des nominations gouvernementales historiques comme celle de Mary Simon, l’Inuk qui est devenue la première gouverneure générale autochtone du Canada l’an dernier, montrent qu’il y a un intérêt à maintenir et à travailler sur la relation.

“Il y a encore de l’espoir que la Couronne s’appuiera sur cette relation”, a déclaré Sinclair.

Belinda Vandenbroeck a fréquenté un pensionnat à Dauphin, au Manitoba, pendant 10 ans. L’année dernière, le jour de la fête du Canada, elle était sur le terrain de l’Assemblée législative du Manitoba pour prononcer un discours en réaction à la découverte de ce que l’on pense être des tombes anonymes sur les sites des pensionnats.

Ce jour-là, les statues de la reine Elizabeth et de la reine Victoria sur le terrain de la législature ont été renversées en réponse à la découverte.

En tant que survivante des pensionnats, elle se demande pourquoi la reine Elizabeth n’est pas intervenue lorsque des enfants comme elle ont été retirés à leur famille.

Elle dit que si la relation entre les peuples autochtones et la Couronne était plus égalitaire, elle pourrait avoir une opinion différente de l’institution.

“Quand vous prenez, prenez, prenez, prenez … et ne donnez rien en retour, ce n’est pas un bon sentiment”, a déclaré Vadenbroeck.

En tant que prince, Charles a déjà parlé de l’importance de la réconciliation et de la nécessité d’une relation renouvelée avec les peuples autochtones, mais il reste à voir quel rôle il se voit en tant que roi.