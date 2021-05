Avec la montée de la violence et la promotion du contrôle des armes par les politiciens, 35% des propriétaires d’armes à feu américains ont élargi leur arsenal l’année dernière – Sondage – RT USA News

Un nouveau sondage Rasmussen Reports montre que 35% des adultes américains qui vivent dans des ménages possédant des armes à feu ont acheté plus d’armes à feu au cours de l’année écoulée, alors que les crimes violents et les émeutes se multiplient dans de nombreuses plus grandes villes d’Amérique.

Le sondage Rasmussen a été réalisé les 3 et 4 mai et publié vendredi. La frénésie d’achat d’armes à feu a également coïncidé avec une série de fusillades de masse, que le président Joe Biden et d’autres politiciens démocrates ont invoquées pour justifier l’adoption de nouvelles restrictions sur les armes à feu.





Les chiffres de Rasmussen sont corroborés par les données du FBI. Le bureau a rapporté qu’un record de 39,7 millions de vérifications des antécédents avait été effectué l’année dernière pour les achats d’armes aux États-Unis, en hausse de 40% par rapport au total de 2019. Au cours des quatre premiers mois de 2021, près de 16 millions de vérifications des antécédents ont été effectuées, ce qui représente une augmentation de 31% par rapport au rythme effréné de 2020 et a dépassé les totaux annuels depuis 2010.

La frénésie d’achat est si forte que les munitions sont rares. Près de la moitié des répondants au sondage Rasmussen ont déclaré qu’ils avaient du mal à trouver des munitions pour leurs armes. Les pénuries seraient si graves dans certaines régions que les services de police ont du mal à trouver suffisamment de rondes pour la formation et la certification de leurs agents.





Même avant la récente flambée des achats, les Américains représentaient environ 46% des 857 millions d’armes à feu détenues par des civils dans le monde, alors qu’ils ne représentaient que 4,2% de la population mondiale, selon le Small Arms Survey 2017. Les États-Unis disposaient alors d’environ 1,2 arme pour chaque homme, femme et enfant vivant dans le pays. Une enquête Gallup réalisée en 2020 a révélé que 44% des ménages américains et 32% des particuliers américains possédaient des armes à feu.

Les achats d’armes aux États-Unis se sont accélérés au second semestre 2020, après que les émeutiers de Black Lives Matter et d’Antifa aient incendié et pillé des entreprises et des biens publics. «La police ne peut même pas protéger ses propres bâtiments contre les incendies au sol», un commentateur de Twitter a déclaré à propos du sondage Rasmussen. «Ils ne peuvent certainement pas protéger votre maison.»

