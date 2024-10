Avec « La Máquina », Diego Luna embrasse le temps qui passe

Diego Luna pense beaucoup au temps ces derniers temps. Comment ça passe. Et comment il est dépensé.

Son dernier projet, « La Máquina », qui sera présenté en première le 9 octobre sur Hulu et est la première série en langue espagnole du streamer, a d’abord été imaginé par Luna et son ami et collaborateur de longue date, Gael García Bernal, comme un projet de long métrage plus que il y a dix ans. Mais au fil des années, l’opportunité de transformer cette histoire de boxe en une série épisodique passionnante semblait à la fois évidente et passionnante.

« Je suis heureuse que cela nous ait pris du temps », a déclaré Luna au Times par un après-midi ensoleillé de septembre au Château Marmont. « Parce que je pense que l’opportunité de parler de la carrière d’un boxeur et de la relation entre lui et son manager à la fin de sa carrière est vraiment forte. Cela sert, à bien des égards, à réfléchir et à établir des parallèles entre cela et ce que nous vivons en tant qu’acteurs. Dans nos carrières. Dans notre parcours dans ce métier.

Esteban (García Bernal) sait que ses jours de boxeur professionnel – sous le nom de « La Máquina » – sont comptés. Il ne peut pas continuer à courir après la gloire des années passées. Son corps ne peut pas suivre. Son esprit non plus.

Pour son manager, Andy (Luna), c’est clairement un problème. Et ainsi, après qu’Esteban ait perdu un combat clé contre un nouveau venu célèbre, Andy insiste pour lancer un retour. La décision s’avère dangereuse car les deux hommes se retrouvent à la merci de forces invisibles déterminées à obtenir le paiement d’une dette contractée des années auparavant et qui a contribué à faire de « La Máquina » le combattant célèbre et lucratif qu’il est. Ou l’était.

Écrite par Marco Ramirez, showrunner, et réalisée par Gabriel Ripstein, la série décrit un monde de corruption sportive au Mexique. Mais au fond, « La Máquina » est un spectacle sur l’apprentissage du lâcher prise, sur la façon d’arrêter de lutter contre le temps qui passe et d’accepter les changements que vous pouvez encore apporter dans votre vie.

« Je suis capable de le faire parce que maintenant je peux parler du vieillissement », explique Luna. « Parce que je suis là. J’ai des enfants. Mon fils a 16 ans. Ma fille a 14 ans. Quand je les regarde, je réalise que cela fait un moment que je ne suis pas venue ici. Quand je parle de ma carrière, je parle de choses que j’ai faites il y a plus de 25 ans. Cela fait longtemps.

Regarder en arrière, tout en étant concentré sur les possibilités d’un avenir proche, alimente Luna. L’acteur de « Y Tu Mamá También » et « Andor » a depuis longtemps compris que son rôle d’artiste s’enracinait dans le fait de refléter consciencieusement le monde qui l’entoure et les nombreux personnages hauts en couleur qui l’habitent.

Andy est un homme aussi tragique qu’absurde. C’est un fils à maman peu sûr de lui qui travaille désespérément pour devenir le genre d’homme qui sera recherché et respecté.

« Je pense que ce personnage va vous faire rire jusqu’à ce que vous disiez : « Oh, attends une seconde. Que se passe-t-il ici ?’ », dit Luna.

Ce n’est nulle part plus clair que dans le premier épisode où nous assistons à la routine matinale d’Andy : nous le regardons mettre son postiche et appliquer du bronzage en spray. Nous le regardons se défouler devant le miroir et même faire ses propres injections dans les lèvres, tout en se déhanchant au son de Christian Castro.Pas de possibilité.»

Le montage est l’un des moments préférés de Luna dans la série, « parce que nous établissons qu’il y a eu un moment où il était là, mais ensuite il s’est caché derrière ce masque. C’est son processus. Je pense que cela constitue une excellente métaphore pour montrer à quel point il est erroné d’essayer de laisser la machinerie de la popularité définir votre succès. Aujourd’hui, nous faisons de notre vie privée une affaire. Et ce type joue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Diego Luna dit que l’une de ses scènes préférées de la série se trouve dans l’épisode 1, lorsque nous voyons Andy mettre son postiche et appliquer du bronzage en spray. (Alexandro Bolanos Escamilla / Hulu)

Luna est presque méconnaissable dans le rôle. Pour un acteur qui a longtemps exploité son apparence de bébé pour jouer tout, des adolescents lubriques aux agitateurs de la populace en passant par les narcos et les joueurs de football, son portrait d’Andy marque un départ pour l’acteur.

« Si nous avions l’opportunité de contrôler le prochain projet que nous ferions ensemble, je me demanderais de faire quelque chose de très différent », dit-il à propos de la conception du projet avec García Bernal. «J’allais prendre un risque. Je voulais me mettre dans une situation très inconfortable.

Seulement, il n’aurait pas pu imaginer à quel point jouer Andy serait inconfortable.

« Chaque jour était douloureux », dit-il entre deux rires. «C’était des heures passées sur une chaise. Ces prothèses ne laissent pas votre peau respirer. En gros, vous vous étouffez, ainsi que votre peau. Je ne pouvais pas manger. Et à cause des lèvres, j’ai dû utiliser une paille. Donc j’avais des tremblements toute la journée.

Ce qui m’a aidé, c’est d’avoir un ami proche comme partenaire de scène. « Que la personne en face de vous comprenne réellement n’arrive pas souvent », dit Luna.

Appelant de Londres, García Bernal est d’accord. « Au début, quand nous avons commencé à travailler [together]nous pensions que c’était quelque chose qui arrivait à tout le monde. Et puis nous avons réalisé que non, c’était en fait assez unique », dit-il.

Les deux se connaissent depuis qu’ils sont enfants. Leurs mères étaient des amies et des collègues qui ont élevé leurs deux garçons dans le monde du théâtre, ce qui encourage le jeu et l’imagination. « C’est très spécial parce que nous sommes avant tout une famille », ajoute Luna.

Mais ce qu’ils ont reste ineffable. « Je ne sais pas ce que c’est, et il vaut peut-être mieux ne pas le savoir, mieux vaut peut-être se surprendre à chaque fois », dit García Bernal. « Nous comprenons tous les deux ce que nous faisons comme un acte de liberté. Comme un acte de connaissance de soi, de tentative de faire appel à une sorte de transcendance. Et ce qui est bien, c’est de voir comment cela se façonne avec un autre – le même sens, mais avec une poétique différente de la mienne.

Diego Luna dit à propos de « La Máquina » : « J’allais prendre un risque. Je voulais me mettre dans une situation très inconfortable. (Carlos Gonzalez / Pour le temps)

« La Máquina » poursuit l’engagement de Luna à produire un travail qui incite le public à s’asseoir et à prêter attention. Une intrigue secondaire de la série est centrée sur l’ex-femme d’Esteban, Irasema (Eiza González). C’est une journaliste déterminée à découvrir la vérité derrière les nombreux matchs truqués qui dominent le sport, une quête qui la met, elle et sa famille, en danger.

« J’ai toujours été inquiète de ce qui se passe et de ce qui se passe », dit Luna. « J’ai toujours essayé de découvrir comment être utile, comment appartenir à quelque chose dont je pourrais être fier. »

De telles convictions se reflètent dans les nombreux projets que Luna a réalisés tout au long de sa carrière et dernièrement, sous la bannière de sa société de production avec García Bernal, La Corriente del Golfo. Cela inclut leur projet le plus récent, le documentaire de Santiago Maza « État de silence » qui a été présenté en première au Tribeca Film Festival en juin. Luna dirige le film depuis 2019, lorsqu’il a été approché pour soutenir un projet sur les dangers auxquels les journalistes mexicains sont confrontés lorsqu’ils disent la vérité au pouvoir.

Maza, qui a travaillé sur la série documentaire de l’acteur « Pan y Circo », a trouvé en Luna une collaboratrice de principe. Celui dont la curiosité enragée pour le monde est inspirante.

« J’ai été impressionné à l’époque par sa qualité d’information », déclare Maza sur Zoom à propos de leur première rencontre. «Je pense que maintenant je comprends pourquoi. Je connais ses habitudes : tout le temps il lit les informations ou écoute la radio. Je me souviens que lorsque nous parlions de politique et d’autres choses, je me disais : « Mec, ce type connaît son affaire. »

« State of Silence » a été initialement conçu comme une série. Luna a financé le pilote mais n’a trouvé aucun réseau capable de le produire. En 2022, Maza avait retravaillé le projet en un long métrage financé indépendamment par Corriente del Golfo, avec l’aide de la Fondation Ford et de Luminate.

Récemment acquis par Netflix, le documentaire offre un portrait poignant et urgent de la violence à laquelle les journalistes mexicains s’attendent lorsqu’ils couvrent tout, des fusillades liées aux cartels à la corruption locale. Le fait qu’il arrive la même année que « La Máquina » témoigne du type de travail auquel Luna consacre son temps.

« Diego et Gael sont au courant », partage Maza. « Ils ont fait cela tout au long de leur carrière : comment créer un divertissement qui puisse également nous nourrir, nous informer et sensibiliser. Ce sont deux projets qui, même s’ils ne se ressemblent peut-être pas trop, contribuent à dresser un portrait du Mexique contemporain.

Si la carrière de Luna est motivée par un principe, c’est la conviction que les histoires qu’il raconte comptent et que le travail exige qu’il s’investisse dans ce qu’il peut dire.

« Vous passez tellement de temps à y réfléchir, à convaincre les autres de le faire, puis à le faire, puis à en faire la promotion », explique Luna. « Donc ça devrait avoir de l’importance. »

« Je crois que des histoires spécifiques peuvent changer votre perception. Je pense que c’est quelque chose que vous vous rappelez chaque fois que vous abordez ce poste : vous participez peut-être à quelque chose qui donnera de l’espoir aux autres et qui vous rendra fier », dit-il. « Dans cette recherche, vous pouvez évidemment rater plusieurs fois. Et vous manquerez plusieurs fois. Mais c’est la recherche qui compte.