Avec la loi de son côté, Abbott prévient Biden : « Ne plaisantez pas avec le Texas »

Des hommes politiques démocrates du Texas, comme le représentant Joaquin Castro et le candidat échoué au poste de gouverneur et de Sénat Beto O’Rourkeexhortent le président Joe Biden à prendre le contrôle de la Garde nationale du Texas, que le gouverneur républicain Greg Abbott a mobilisée pour aider à sécuriser la frontière du Texas.

Abbott l’a fait face à l’inaction délibérée et intentionnelle de l’administration Biden pour garantir que la frontière reste ouverte afin que des millions d’étrangers illégaux puissent continuer à entrer. inondation en face du Mexique.

Dans ces circonstances, une telle démarche de la part du président constituerait un abus du droit applicable.

Un certain nombre de lois fédérales régissent la Garde nationale, qui est l’équivalent moderne des milices d’État et une composante de réserve de notre armée. Sous 10 USC § 12301(a)le secrétaire à la Défense (et donc le président) a le pouvoir « en temps de guerre ou d’urgence nationale déclarée par le Congrès, ou lorsque la loi l’autorise » d’ordonner aux unités de la Garde nationale de se rendre en service actif.

Mais ils ne peuvent être appelés au service actif par le président « sans le consentement du gouverneur de l’État ». Si le gouverneur y consent, l’unité appelée au service fédéral en vertu du titre 10 rend compte au président en tant que commandant en chef pendant son service fédéral.

Cependant, les gouverneurs des États, comme Abbott, restent les commandants en chef des unités de la Garde nationale de leur État, comme la Garde nationale du Texas, à moins qu’ils n’aient consenti à l’appel du président pour que ces unités soient en service fédéral actif.

La seule exception à l’exigence de consentement est contenue dans le paragraphe (f) et elle ne s’applique que si des unités de la Garde nationale sont nécessaires au service actif pour le service à l’étranger, comme lorsque nous étions dans les guerres en Irak et en Afghanistan.

Ainsi, en vertu de cette loi, sans le consentement d’Abbott, Biden n’a pas le pouvoir de simplement prendre le contrôle de la Garde nationale du Texas comme il est invité à le faire et de leur ordonner de se retirer, puisque nous ne sommes pas en guerre et que la Garde est en guerre. pas nécessaire pour le service à l’étranger.

Biden pourrait aller à l’extrême en tentant d’utiliser l’Insurrection Act de 1807 pour prendre le contrôle de la Garde nationale du Texas. La loi sur l’insurrection autorise le président à fédéraliser la Garde nationale dans certaines circonstances limitées et exceptionnelles. La dernière fois qu’elle a été invoquée, c’était par le président George W. Bush pour aider à réprimer les émeutes meurtrières généralisées de 1992 à Los Angeles après l’arrestation et le passage à tabac de Rodney King, lorsque les autorités de l’État étaient incapables de faire face à la violence et au chaos.

Sous 10 USC § 252le président peut « appeler au service fédéral la milice de n’importe quel État » lorsque « des obstructions, combinaisons ou rassemblements illégaux, ou une rébellion contre l’autorité des États-Unis, rendent impossible l’application des lois des États-Unis dans n’importe quel État par le cours ordinaire d’une procédure judiciaire.

De toute évidence, il n’y a pas d’insurrection au Texas telle que définie dans cette loi.

Le Texas ne viole pas non plus aucune ordonnance judiciaire émise par « le tribunal ordinaire des procédures judiciaires ». L’État a installé des clôtures en fil de fer barbelé sur les propriétés publiques et privées, et aucun tribunal n’a ordonné au Texas de retirer ou de cesser d’installer ces clôtures.

La seule chose qui s’est produite, c’est que la Cour suprême des États-Unis a annulé – alors que l’affaire entre le Texas et le gouvernement fédéral est en appel – une injonction qui empêchait le gouvernement fédéral de retirer la clôture. Mais rien n’empêche le Texas de continuer à installer davantage de clôtures, même après leur suppression.

Biden aurait également du mal à utiliser légitimement une autre partie de la loi sur l’insurrection, 10 USC § 253qui permet à un président de recourir à une milice d’État (la Garde nationale) si une insurrection ou des violences domestiques « entrave l’exécution des lois de cet État et des États-Unis ».

C’est le Texas qui essaie de garantir que les lois fédérales soient appliquées et respectées. Et c’est l’administration Biden qui « entrave » l’exécution des lois des États-Unis avec son refus abject d’appliquer nos lois sur l’immigration, d’empêcher les étrangers illégaux de traverser la frontière, et en accordant illégalement une libération conditionnelle massive à ces étrangers. ils sont aux États-Unis.

Si Biden tente de faire appel à la Garde nationale du Texas, la loi fédérale la plus susceptible d’être utilisée, selon une source proche des opérations de la Garde nationale, est 10 USC § 12406. Cette disposition autorise le président à « appeler au service fédéral » la Garde nationale dans l’une des trois circonstances suivantes : une « invasion par une nation étrangère » ; « une rébellion ou un danger de rébellion contre l’autorité du gouvernement des États-Unis » ; ou l’incapacité du président « à exécuter, avec les forces régulières, les lois des États-Unis ».

L’argument stupide que Biden devrait avancer est que le Texas est engagé dans une rébellion contre l’autorité des États-Unis ou contre quelque autre connerie du genre. Mais comme nous l’avons déjà noté, il n’y a eu aucune rébellion de la part du Texas et aucune décision judiciaire d’aucune sorte concluant que le Texas viole d’une manière ou d’une autre la loi fédérale ou refuse de se conformer aux tribunaux fédéraux.

La troisième condition préalable ne s’applique évidemment pas non plus. Affirmer que l’une de ces conditions préalables est remplie serait tourné en dérision.

Au lieu de s’acquitter de son devoir de président de « veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées », ce qui inclut nos lois sur l’immigration, Biden a violé son serment d’office et agit comme un tyran pour violer la loi, menaçant des États comme le Texas qui sont en danger. face à une situation désespérée, et contrecarrer la volonté des gens qui veulent une frontière sûre et arrêter la vague montante de l’immigration clandestine.

Si l’administration Biden consacrait autant de temps à lutter contre l’immigration clandestine qu’à lutter contre les États frontaliers qui tentent réellement de faire quelque chose pour résoudre le problème, nous pourrions commencer à constater des progrès. Mais ne retenez pas votre souffle.

