Avec la langue des signes et le son, un artiste bouleverse les perceptions du public

Au MoMA PS1 dans le Queens en 2015, Mme Kim a mis en scène une installation qui demandait aux visiteurs de tenir un haut-parleur dans leurs mains et de marcher tout en essayant de maintenir une antenne saillante en contact avec un fil au-dessus. Lorsque cela est fait avec succès, une voix émerge de l’orateur, lisant un texte. C’était une tâche difficile, une incarnation physique de la fragilité et de la rigidité de la communication.

Au fur et à mesure que sa réputation a grandi et que son travail a été présenté dans des lieux de plus en plus prestigieux, elle est devenue l’artiste très rare avec une plateforme publique qui transcende le monde de l’art souvent insulaire.

Au Super Bowl 2020, dans ce qu’elle a qualifié d’acte à la fois de protestation et de patriotisme, Mme Kim a interprété l’hymne national en langue des signes américaine, ou ASL. Mais Fox, qui diffusait le jeu, ne l’a montrée que quelques secondes avant de couper, une décision qu’elle a condamnée dans un essai invité pour le New York Times.

Cinq ans plus tôt, elle a prononcé une conférence TED extrêmement populaire sur l’ASL, son art et la navigation dans le monde des entendants. Initialement hésitante à propos de l’invitation TED – “J’étais presque un peu gênée de voir à quel point c’était corporatif” – la conférence, maintenant vue plus de deux millions de fois, a changé sa vie, a-t-elle dit, attirant l’attention du monde entier sur son travail.