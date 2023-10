Avec la hausse des températures, la Sicile se tourne vers les fruits exotiques

Les prix des fruits exotiques comme les mangues sont actuellement plus élevés que ceux des oranges et des citrons, mais le rendement par hectare est inférieur.

Les agriculteurs siciliens se tournent vers les avocats, les mangues et les bananes pour s’adapter au réchauffement climatique.

La Sicile est surtout connue pour ses oranges et ses citrons.

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes enregistrées depuis deux siècles en Italie.

Pour des informations et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 L’avenir climatique.

Avocats, mangues, bananes et fruits de la passion : une multitude de produits exotiques poussent à l’ombre de l’Etna en Sicile, alors que les agriculteurs de l’île italienne s’adaptent au réchauffement climatique.

Dans un décor plus tropical qu’européen, des champs de manguiers et d’avocatiers, ponctués de palmiers, s’étendent entre le volcan et la mer Méditerranée scintillante.

« Au cours de la dernière décennie, un tout nouveau secteur a émergé », a déclaré Andrea Passanisi, producteur d’avocats et directeur de l’organisation agricole Coldiretti à Catane, la deuxième plus grande ville de Sicile.

C’est lors d’une visite au Brésil dans les années 2000 que Passanisi a constaté à quel point le climat était similaire à celui de la Sicile – surtout connue pour ses oranges et ses citrons – et a pensé à cultiver des fruits exotiques dans son pays.

Il venait tout juste de terminer ses études de droit, mais cet homme de 39 ans a décidé de planter des avocats et cultive désormais une gamme de fruits exotiques.

Le sol fertile autour de l’Etna, le microclimat chaud et humide et les faibles variations de température entre le jour et la nuit se sont révélés être des conditions idéales.

Aujourd’hui, plus de 40 agriculteurs cultivent des fruits exotiques sur des centaines d’hectares dans toute la région.

Les producteurs ont créé un site Web pour vendre directement aux consommateurs, envoyant leurs fruits dans toute l’Italie mais aussi dans toute l’Europe.

Résistant à la sécheresse

Dans la chaleur de la fin de l’été, la récolte des mangues bat son plein. Carla Cassaniti se promène dans sa ferme, un sécateur à la main, ramassant les fruits des arbres un à un.

Sicilienne de naissance, Cassaniti travaillait à Milan avant de décider de rentrer chez elle il y a dix ans et de démarrer une ferme.

Elle vend ses fruits par l’intermédiaire d’une coopérative qui la commercialise sous le nom de « Etna Mango ».

Le changement climatique en Sicile est « une opportunité pour cultiver de nouvelles cultures », dit-elle.

« Étant donné qu’il s’agit de fruits originaires d’un climat tropical, ils ont besoin d’eau au début de leur culture, mais ensuite, lorsqu’une plante pousse, ils sont bien capables de résister à la sécheresse », a-t-elle expliqué.

LIRE | Combattre la chaleur et travailler tôt, conseillent les vendangeurs français

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes enregistrées depuis deux siècles en Italie, avec un maximum européen de près de 49 degrés Celsius enregistré en Sicile en 2021.

Cette année a également été torride. La température moyenne au cours des sept premiers mois était de 0,67 degrés supérieure à la moyenne historique, selon le Conseil national de recherches.

Bien que les fruits tropicaux ne soient pas à l’abri de la chaleur extrême – les avocatiers, par exemple, sont susceptibles de produire moins de fruits en cas de canicule – une plus grande variété de produits est considérée par les producteurs comme un atout dans des conditions météorologiques en constante évolution.

Cassaniti estime également que la culture de fruits exotiques destinés au marché italien contribue à protéger l’environnement en réduisant le besoin d’importations de loin.

« Consommer un produit local a une empreinte carbone plus faible », par exemple par rapport aux bananes du Brésil, dit-elle.

Bulletin Hebdomadaire Hebdomadaire sur l’avenir climatique Un aperçu des défis et des opportunités de la crise climatique, car elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Orange contre mangues

Il existe néanmoins des risques.

Les prix des fruits exotiques sont actuellement plus élevés que ceux des oranges et des citrons, mais le rendement à l’hectare est inférieur.

Et il est possible que des conditions météorologiques encore plus extrêmes, alimentées par un changement climatique de plus en plus grave, obligent les agriculteurs insulaires une fois de plus à s’adapter.

« Maintenant, le froid n’arrive pas en décembre, mais en janvier ou février », une période qui « pour les plantes tropicales est celle où commence la floraison, la plante commence à se réveiller », a noté Passanisi.

Une vague de froid importante pendant cette période « devient un problème et risque de compromettre la production », a-t-il déclaré.

Une autre raison pour laquelle de nombreux habitants de Sicile – le plus grand producteur d’agrumes d’Italie – n’abandonnent pas leurs citronniers et leurs orangeraies bien-aimés.

« Les agrumes sont beaucoup plus robustes, aussi bien à la chaleur qu’au froid », a déclaré Passanisi.