Avec la hausse des prix du café sur le marché, cette tasse de java pourrait-elle être un choc pour votre portefeuille ?

Le prix du café a grimpé en flèche sur les marchés internationaux de matières premières, et même si les consommateurs canadiens n’en ont pas encore ressenti les conséquences, la pression du changement climatique sur les plantations de café du monde met l’industrie à rude épreuve, ont déclaré des initiés et des scientifiques.

Le prix actuel du marché des grains Arabica, qui représentent environ 70 pour cent du marché du café, est d’environ 2,70 dollars américains la livre. L’année dernière à la même époque, il était d’environ 1,49 $ US.

Parallèlement, le prix du marché des grains Robusta moins chers, privilégiés en Europe et par les fabricants de café instantané, a plus que doublé au cours des 12 derniers mois.

Ces hausses de prix surviennent dans un contexte de graves sécheresses au Brésil et au Vietnam, deux des plus grands producteurs de café au monde. Et comme le changement climatique augmente la fréquence de ces événements météorologiques extrêmes, les initiés de l’industrie affirment que la situation pourrait entraîner une hausse du prix d’une tasse de café au Canada à terme.

L’impact du changement climatique « devient de plus en plus évident… en particulier dans les pays d’origine », a déclaré Robert Carter, président de l’Association canadienne du café à CBC News.

« Nous avons d’autres impacts tels que les ravageurs et les maladies dans des régions comme la Colombie et le Vietnam. Donc, tout cela combiné, lié aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, donne lieu à cette pression sur les prix du café que nous subissons. »

Les torréfacteurs canadiens ressentent la chaleur

Jusqu’à 5 500 livres de grains de café sont torréfiés chaque jour chez Chronicle Coffee Roasters à Calgary, selon la période de l’année, a déclaré le propriétaire et fondateur Karl Ward. Ils rôtissent pour eux-mêmes et pour d’autres marques, et travaillent avec des cafés indépendants partout au Canada.

Karl Ward, propriétaire et fondateur de Chronicle Coffee Roasters à Calgary, a déclaré qu’il pensait que le marché se stabiliserait, mais a ajouté que diverses tensions sur l’industrie à l’heure actuelle peuvent être stressantes. « Je m’inquiète en ce qui concerne les flux de trésorerie et la durabilité pour nous en tant que torréfacteur. » (Anis Heydari/CBC News)

Le marché, dit-il, a toujours fluctué.

« Mais une chose que nous n’avons jamais vue en tant que torréfacteurs auparavant est une fluctuation comme celle que nous connaissons actuellement. »

Un travailleur sélectionne les grains de café des plants de café lors d’une récolte dans une ferme d’Espirito Santo do Pinhal, au Brésil, en 2012. (Nacho Doce/Reuters)

Au Brésil, premier producteur mondial de café, les agriculteurs sont aux prises depuis des mois avec l’une des pires sécheresses que la région ait connue depuis des décennies. De vastes étendues du pays ont reçu des niveaux de précipitations anormalement faibles depuis mai, y compris l’État de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, qui abrite de nombreuses fermes d’Arabica du pays.

Un agriculteur de Caconde, une ville située dans l’une des principales régions productrices de l’État de Sao Paulo, a déclaré à l’Associated Press : plus tôt ce mois-ci qu’il espérait récolter 120 sacs de grains de café cette saison, mais qu’il n’a réussi à en obtenir que 100 à cause de la sécheresse.

Les mauvaises récoltes au Vietnam cette année en raison de la sécheresse ont également mis davantage de pression sur le Brésil. Le Vietnam est le plus grand producteur de haricots Robusta, les moins abondants. Certains acheteurs traditionnels de Robusta se sont tournés vers l’Arabica, dont la majorité est produite au Brésil. Pour les torréfacteurs de café de spécialité qui utilisent uniquement des grains Arabica, comme Ward, cela représente une pression supplémentaire.

Les producteurs affirment que les fortes hausses de prix n’ont pas encore touché les consommateurs

Pour les consommateurs canadiens, le prix de détail d’un sac moyen de café torréfié ou moulu a augmenté de près de 25 pour cent au cours des quatre dernières années, selon Statistique Canada. C’est bien moins que la hausse des prix sur les marchés des matières premières, mais la hausse observée cette année devrait provoquer une « hausse des prix du café à terme » pour le consommateur moyen, a déclaré Carter.

Des sacs de café importés d’Amérique du Sud sont exposés dans un entrepôt au Canada. (Anis Heydari/CBC News)

Les hauts et les bas du prix du café ne se traduisent pas exactement par le prix d’un café au lait dans votre café local, car les cafés prennent en compte de nombreuses autres dépenses dans une seule tasse, telles que les coûts de main-d’œuvre.

Ward prévoit que de nouvelles augmentations de prix pour les consommateurs prendront de trois à six mois pour entrer en vigueur et on ne sait pas exactement dans quelle mesure elles pourraient augmenter.

Mais les entreprises situées au milieu de la chaîne d’approvisionnement sont inquiètes.

Les prix du café ont augmenté d’environ 80 pour cent, a déclaré Ward. « Ce n’est pas durable pour nous en tant que torréfacteurs de café, et cela ne le sera pas non plus pour le consommateur. »

Il s’attend à ce que les prix du marché baissent plus près de 2 à 2,20 dollars américains plus tard cette année – avertissant que cette stabilisation dépend des conditions météorologiques dans les régions productrices de café l’année prochaine.

Le Vietnam, qui est le plus grand producteur de Robusta, a également été confronté à une sécheresse cette année, affectant sa récolte. (Kham/Reuters)

Le changement climatique augmente la fréquence des sécheresses (scientifique)

Dans les régions productrices de café du Brésil, une sécheresse de cette ampleur devrait se produire « environ une fois tous les 50 ans », selon Nathan Moore, professeur agrégé à l’Université d’État du Michigan qui étudie la modélisation climatique. Mais les inquiétudes pour l’industrie du café se sont accrues lors des précédentes sécheresses de 2014 et 2021.

« Dans ce cas, il semble que le changement climatique et la déforestation se combinent pour augmenter la probabilité de graves sécheresses plus fréquentes », a déclaré Moore.

Des caféiers de trois ans sont irrigués dans une ferme de Santo Antonio do Jardim le 7 février 2014, au milieu d’une chaleur torride. Les sécheresses comme celle qui a frappé le Brésil en 2014 ne devraient pas être courantes dans les régions productrices de café du pays, mais leur fréquence semble augmenter, stimulée par une planète de plus en plus chaude. (Paulo Whitaker/Reuters)

Lorsque des arbres sont abattus, cela perturbe le recyclage de l’humidité d’un écosystème, rendant potentiellement les régions plus vulnérables à la sécheresse, a expliqué Moore.

La déforestation est depuis longtemps un problème au Brésil, avec des taux atteignant des niveaux records sous l’ancien président Jair Bolsonaro. Le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui a pris le pouvoir en 2023, s’est engagé à mettre fin à la déforestation en Amazonie, et le taux a récemment diminué, selon les données de l’agence spatiale nationale. Mais cela reste une préoccupation pressante.

Le changement climatique n’est peut-être que l’un des facteurs à l’origine des prix élevés que nous observons actuellement, mais il constitue la plus grande menace pour la santé durable de l’industrie à l’avenir, affirment les experts. Moore a souligné qu’une fréquence accrue des sécheresses pourrait voir les agriculteurs connaître plus de mauvaises récoltes que ce qu’ils sont habitués à prévoir dans leur budget, ce qui pourrait conduire certains à quitter complètement l’industrie.

Maren Oelbermann, pédologue et professeure à la Faculté d’environnement de l’Université de Waterloo, a expliqué que le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes exercent également un stress sur les cultures elles-mêmes en modifiant les conditions de croissance auxquelles elles sont habituées, ce qui peut mettre les plants de café plus à risque de contracter la maladie.

Maren Oelbermann, professeure à la Faculté d’environnement de l’Université de Waterloo, étudie comment développer des systèmes agricoles plus durables et plus résilients en réponse au changement climatique. (Fourni par l’Université de Waterloo)

Des modèles de culture durables, tels que les modèles « d’agroforesterie » qui intègrent les arbres aux cultures sur la même parcelle de terrain, pourraient être nécessaires afin de maintenir la production agricole dans un climat changeant tout en maintenant les coûts à un niveau bas, a-t-elle déclaré.

« Probablement, la façon dont nous pratiquons l’agriculture, que ce soit sous les tropiques ou ici dans la zone tempérée, nous devons probablement examiner de très près la façon dont nous faisons les choses, car cela devra peut-être changer », a-t-elle déclaré. dit.

« Je pense que cela nécessite simplement un changement dans notre façon de penser. »