Avec la grande victoire de l’Allemagne sur l’Espagne, les puissances établies dirigent le spectacle

BRENTFORD, Angleterre – Pour la troisième fois au cours de ses cinq derniers matches, l’Espagne a concédé dans les trois premières minutes, ne lui laissant aucune chance de revenir dans son match de groupe contre l’Allemagne, une défaite 2-0 mardi. Alors que l’Allemagne a catégoriquement marqué sa place en quarts de finale, l’avenir de l’Espagne à l’Euro 2022 dépend du résultat de son prochain match de phase de groupes contre le Danemark.

Malgré toute l’excitation suscitée par l’euro jusqu’à présent, la plus grande imprévisibilité a été la prévisibilité des résultats. Pour la première fois depuis longtemps, tous les “favoris” de l’Euro se sont présentés avec certains de leurs meilleurs football, laissant les équipes classées deuxième, troisième et quatrième de chaque groupe impuissantes à les arrêter. Et chaque fois qu’une nation a publié une déclaration, il y en a eu une autre le lendemain pour changer le récit de celui des grands chiens qui conserverait le trophée à la fin du mois.

De l’Allemagne qui démonte le Danemark avec facilité, à la France qui dit “tiens mon bière” deux jours plus tard contre l’Italie, à l’Angleterre rappelant à tout le monde qu’elle rentre à la maison cet été dans leur envoi impitoyable de la Norvège lundi – 12 matchs dans le tournoi, nous n’avons pas encore de résultat bouleversé après 90 minutes. Mais cela signifie également que l’Allemagne contre l’Espagne a été à la hauteur du battage médiatique annoncé, car il a été joué comme on s’attendrait à ce qu’un match Allemagne contre Espagne soit joué.

Alors que l’Espagne cherchait à mettre le ballon au sol et à le déplacer pendant que ses joueurs se déplaçaient sur le terrain, changeant de position avec fluidité au gré du jeu, l’Allemagne s’est avancée avec une précision dévastatrice. Jouer à l’arrière a suffi à défaire une équipe espagnole qui, bien que techniquement douée, avait régulièrement eu du mal à faire compter ses capacités.

Surprise dès la première minute et encaissée lors de son premier match face à la Finlande, l’Espagne n’a pu tenir qu’à la troisième minute avant d’infliger un but à l’Allemagne. Lorsqu’une passe courte insondable de Sandra Paños a été saisie par Klara Bühl, il n’y aurait jamais eu qu’un seul résultat, la jeune attaquante envoyant son tir bas au-delà du gardien de but. Bühl est devenu le 36e joueur différent à marquer pour l’Allemagne dans l’histoire de l’Euro – le plus grand nombre de tous les pays de l’histoire de l’Euro, et mieux que la nation suivante, la Suède, avec 28 buteurs différents.

“Nous pensions tous que nous allions apprendre de l’incident contre la Finlande l’autre jour, mais nous avons fait une erreur aujourd’hui à la 3e minute”, a déclaré le sélectionneur espagnol Jorge Vilda. “Maintenant, nous espérons que nous ne ferons pas ces erreurs à l’avenir. Nous devons être prêts mentalement pour savoir comment commencer le match. Je ne m’attends pas à ce que les joueurs jouent parfaitement dès le début, mais je veux qu’ils concourent bien. “

Avec l’avantage précoce, l’Allemagne était plus à l’aise pour s’asseoir et laisser l’Espagne avoir le ballon comme elle le voulait, les tacles fermes (mais justes) des huit fois champions d’Europe étant un incontournable du match.

Alexandra Popp célèbre mardi le deuxième but de l’Allemagne dans une victoire plutôt confortable et au scénario contre l’Espagne dans le groupe B de l’Euro 2022. Damien Meyer/AFP/Getty Images

Sans Alexia Putellas et Jenni Hermoso, l’Espagne avait perdu une grande partie de sa menace de but mais, comme toujours avec l’équipe, il y avait un manque évident de compréhension de qui devait être celui qui devait faire la différence dans la surface. Habituellement déployé plus profondément au milieu de terrain, Patri Guijarro a eu la liberté de pousser dans la surface mais la défense allemande est restée résolue.

C’était peut-être la plus grande surprise de la soirée, que l’Espagne n’ait pas été en mesure de surmonter ses lacunes comme d’autres nations “favorites”, souffrant plutôt des mêmes problèmes qui les ont tourmentés à chaque tournoi majeur. Pas aussi farfelu que quand La Roja perdu contre l’Angleterre lors du tournoi de 2017 après avoir eu 74% de possession de balle, mais toujours troublant pour l’équipe qui avait eu 66% du ballon contre l’Allemagne et n’a pas pu pénétrer la défense allemande inébranlable.

“Ils ont profité de leurs quelques occasions – nous ne leur en avons pas laissé beaucoup”, a déclaré Vilda. “Nous nous sommes créés plus et avons eu plus de possession. Nous n’avons pas eu de chance de notre côté devant le but. Nous devons rester calmes en équipe. Ils ont fait ce que je leur ai demandé et si nous continuons à faire cela, nous obtiendrons les buts .”

Ayant déjà marqué une fois à l’Euro, Alex Popp a fait deux en deux avec une tête en première mi-temps, mettant fin aux chances de l’Espagne de prendre quoi que ce soit du match ou de terminer en tête du groupe B avec 55 minutes de match à jouer.

N’ayant perdu qu’un seul match dans l’histoire de l’Euro après avoir mené à la pause (lorsqu’ils ont été éliminés du dernier tournoi en quarts par le Danemark), Die Mannschaft a réalisé une performance exemplaire en seconde période, n’accordant pas trop de tirs à la dynamique équipe espagnole sur le but de Merle Frohms.

La résilience défensive de l’équipe allemande est devenue évidente lorsque la défenseuse Marina Hegering a été nommée joueuse du match, la ligne arrière ayant travaillé sans relâche et harmonieusement toute la nuit. Après leur performance d’équipe offensive qui avait laissé le Danemark courir dans l’ombre avec sa meilleure joueuse, Pernille Harder, éliminée du match lors de son premier match, l’Allemagne a de nouveau contrôlé les débats à Brentford, en Angleterre, mais cette fois sans le ballon.

La valeur de l’esprit d’équipe s’est manifestée toute la nuit pour l’Allemagne, car quels que soient les changements apportés par la sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg, l’équipe a continué à jouer de la même manière. À l’inverse, lorsque le patron de l’Espagne, Vilda, est allé sur son banc et a trouvé certains des meilleurs talents offensifs jouant en Espagne, l’équipe sur le terrain ne s’est pas améliorée de manière significative. Les plans semblaient limités pour l’entraîneur espagnol, dont l’approche consistant à simplement demander à l’équipe de posséder le ballon et de le faire avancer était, une fois de plus, trop prévisible pour l’équipe.

“C’était bien que nous ayons marqué le deuxième avant la pause. Ensuite, nous nous sommes adaptés à un 4-5-1 et l’équipe a alors très bien fait”, a déclaré Voss-Tecklenburg. “Nous étions prêts à souffrir aujourd’hui – nous savions que nous n’aurions pas beaucoup de possession de balle, mais nous voulions utiliser les interrupteurs pour attaquer. Tactiquement, tout a fonctionné aujourd’hui.”

L’Espagne a maintenant la lourde tâche de battre le Danemark lors de son dernier match de groupe, un affrontement pour lequel elle sera la favorite, les Danois continuant de paraître décolorés plus tôt dans la journée contre la Finlande.

Klara Buhl passe le ballon devant la gardienne espagnole Sandra Panos pour le premier but de la victoire de l’Allemagne dans le groupe B mardi. Mike Hewitt/Getty Images

Pourtant, malgré toutes les rumeurs selon lesquelles l’Espagne serait l’équipe avec leur nom sur leur trophée cet été, ils devraient imiter l’équipe d’Allemagne de 2013 qui, grâce à son courage et à sa détermination, a rampé hors de son groupe, après avoir terminé deuxième pour atteindre la finale et soulever le trophée. Cette équipe allemande de 2013 est la seule de l’histoire de l’Euro à terminer deuxième de son groupe et à remporter le tournoi. Donc, pas de pression sur La Roja.

Pour l’Allemagne, l’Autriche ou la Norvège attendront les quarts de finale, tandis que le dernier match de groupe contre la Finlande sera l’occasion pour Voss-Tecklenburg de faire tourner son équipe. L’entraîneur sera obligé de mélanger les cartes malgré tout avec Felicitas Rauch et Lena Oberdorf suspendues, mais cela pourrait finir par se transformer en un match d’entraînement pour la centrale européenne.

“La confiance est développée – vous ne pouvez pas l’entraîner”, a déclaré Hegering, le joueur du match. “Chaque jour, vous devez en être conscient et travailler très dur et je pense que lors des deux derniers camps d’entraînement, nous avions une excellente base pour cela.”