« Si c’est possible, retardez un peu la grossesse jusqu’à un meilleur moment, » Un responsable du ministère de la Santé, Raphael Parente, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse, avertissant que la variante P1 du coronavirus prévalait au Brésil «Agit plus agressivement chez les femmes enceintes.»

Le Brésil est devenu l’un des épicentres mondiaux des coronavirus ces derniers temps, avec 13,7 millions de cas de Covid-19 enregistrés et 365000 décès, un nombre de morts juste derrière les États-Unis.

Le nombre élevé de bébés qui meurent de Covid-19 au Brésil est doublement alarmant. Entre 518 et 1032 nourrissons de moins d’un an sont morts du virus depuis février dernier, selon diverses estimations recueillies par la BBC. Le taux global élevé d’infection du pays a été blâmé pour ces décès infantiles.

On pense que la soi-disant variante P1 du virus est responsable de la flambée des infections dans le pays, ce qui, selon l’institut de santé publique Fiocruz, a rapproché le système de santé du pays de l’effondrement qu’à tout moment de l’histoire du pays. Identifiée pour la première fois dans la ville amazonienne de Manaus, la variante est hautement transmissible et plus susceptible d’affecter les jeunes. De plus, les scientifiques affirment que la variante est plus résistante aux vaccins et aux anticorps.

Si le virus lui-même peut mettre les femmes enceintes en danger, il en va de même pour les vaccins. Le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a conseillé vendredi aux femmes enceintes de choisir les vaccins de Pfizer et Moderna si possible, car il existe davantage de données de sécurité réelles sur ces vaccins.

« Il n’y a aucune preuve suggérant que d’autres vaccins ne sont pas sûrs pour les femmes enceintes, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires », ajouta le JCVI. Auparavant, il était conseillé aux femmes enceintes de faire preuve de prudence et de retarder la vaccination.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!