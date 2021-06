Avec la flambée des prix des voitures, la vôtre est une cible de choix pour les voleurs

Vous pouvez blâmer la pandémie de Covid pour encore une autre chose : une augmentation des vols de voitures.

Les vols de véhicules aux États-Unis ont bondi de 9% l’année dernière à 873 000, le nombre le plus élevé en plus d’une décennie, selon les statistiques du National Insurance Crime Bureau fournies à « American Greed » de CNBC.

La pandémie a créé une « tempête parfaite » de conditions propices à l’augmentation des vols de voitures, a déclaré le président et chef de la direction du NICB, David Glawe.

« Nous avons beaucoup de jeunes privés de leurs droits qui sont au chômage et les programmes de sensibilisation sont fermés ou limités en raison de Covid », a-t-il déclaré. « Il y a de la frustration et de la colère dans la société. Nous constatons également des limitations des ressources de sécurité publique et le retrait des services de police proactifs en raison de contraintes budgétaires. »

Les véhicules sont également particulièrement précieux de nos jours. En raison de l’offre restreinte et de la forte demande post-pandémique, les prix des voitures d’occasion ont augmenté de près de 30 % par rapport à il y a un an.

L’augmentation des vols a commencé lentement, coïncidant avec le début de la pandémie en mars 2020. Ils se sont accélérés en juin dernier alors que la première vague de blocages de Covid s’apaisait et qu’une deuxième vague se profilait. En novembre, les vols mensuels étaient supérieurs de 18 % à 2019.

Le plus grand bond a été à Chicago, qui a vu une augmentation de 134% des vols de véhicules l’année dernière, a déclaré le NICB. Le département de police de Chicago a déclaré avoir également enregistré un doublement du nombre de détournements de voiture.

« Ce fut une année qui a présenté de nombreux défis pour l’application de la loi », a déclaré le surintendant de la police de Chicago, David Brown, dans un communiqué. déclaration en janvier annonçant les chiffres.

Les chiffres se sont un peu stabilisés à mesure que les restrictions pandémiques se sont atténuées, mais la police de Chicago Les données publié ce mois-ci, les vols d’émissions sont encore 9 % plus élevés qu’il y a un an.

Ailleurs, les vols ont augmenté de 68% à New York et de 50% à Washington, DC, a indiqué le NICB.