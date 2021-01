Le ministère de la Justice a annoncé la semaine dernière qu’il ferait appel de la décision d’un juge britannique bloquant l’extradition de M. Assange vers les États-Unis pour qu’il soit jugé pour violation de la loi sur l’espionnage et complot en vue de pirater les ordinateurs du gouvernement. Les accusations découlaient de la publication par WikiLeaks en 2010 de documents classifiés liés aux guerres en Afghanistan et en Irak.

L’effort intervient à un moment délicat pour M. Assange et pendant une période de tension entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sur une affaire qui, selon ses partisans, a des implications substantielles pour la liberté de la presse.

Aussi improbable que puisse être la perspective d’une grâce de M. Trump, les partisans de M. Assange sont impatients d’essayer avant que le président élu Joseph R. Biden Jr. ne prenne ses fonctions.

En tant que vice-président, M. Biden a qualifié le fondateur de WikiLeaks de «terroriste de haute technologie». Certains de ses meilleurs conseillers blâmer M. Assange et WikiLeaks pour avoir aidé M. Trump à remporter la présidence en 2016 en publiant des courriels de démocrates associés à la campagne d’Hillary Clinton, qui, selon des responsables américains, ont été volés par les services de renseignement russes pour nuire à sa candidature. M. Trump a depuis longtemps minimisé le rôle de la Russie lors des élections de 2016.

Pour les partisans de M. Assange et les défenseurs de la liberté de la presse, cependant, les problèmes en jeu le transcendent ou la politique.

«C’est tellement plus grand que Julian», a déclaré Mark Davis, un ancien journaliste qui a travaillé avec M. Assange en Australie, d’où ils sont originaires. Si M. Assange est poursuivi, «cela aura un effet dissuasif sur tout le journalisme de sécurité nationale», a déclaré M. Davis, ajoutant: «Si nous pouvons faire partir Julian, alors le précédent n’a pas été établi. Si Julian tombe en panne, c’est mauvais pour nous tous.

M. Davis, qui est maintenant un avocat spécialisé dans les affaires de sécurité nationale et de dénonciation, siège au conseil d’administration de Blueprint for Free Speech, un groupe à but non lucratif basé en Australie qui milite pour la liberté de la presse et la protection des dénonciateurs. Le groupe, qui a été lancé par Suelette Dreyfus, une ancienne journaliste qui est un vieil ami et collaborateur de M. Assange, a signé samedi un contrat pro bono avec le lobbyiste Robert Stryk pour demander pardon à M. Assange.