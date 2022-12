Avec la fin de la détention de Griner, une nouvelle vague d’activisme de la WNBA commence

Amira Rose Davis, professeure adjointe à la Penn State University spécialisée dans la race, les sports et le genre, a déclaré que la WNBA avait fait ses preuves en tant que force de justice sociale, même si elle « aimerait qu’ils aient la possibilité de développer un plaidoyer à leurs conditions. .”

“Ils relèvent le défi à chaque fois, mais ne serait-ce pas formidable de ne pas avoir à le faire?” dit-elle.

Jackson, le directeur exécutif du syndicat, a déclaré que l’épreuve de Griner avait mis au premier plan des questions importantes telles que l’équité salariale et l’investissement dans la WNBA. Griner était en Russie pendant l’intersaison de la WNBA pour y jouer pour une équipe professionnelle qui lui aurait payé au moins 1 million de dollars, soit plus de quatre fois ce qu’elle gagnait aux États-Unis. Des dizaines de joueuses de la WNBA s’affrontent au niveau international pendant l’intersaison pour augmenter leurs revenus. Mais la détention de Griner a conduit de nombreux joueurs, fans et chroniqueurs d’opinion à se demander à haute voix s’il fallait faire plus pour augmenter les salaires ici afin que les joueurs ne ressentent pas le besoin d’aller à l’étranger.

“Nous n’honorons pas les joueurs, nous n’honorons pas BG, si nous n’avons pas ces conversations”, a déclaré Jackson.

Ce week-end, le syndicat des joueurs de la WNBA prévoit de certifier un nouveau comité exécutif, dont les membres établiront l’agenda de la prochaine vague d’activisme. Jackson et d’autres s’attendent à ce que les joueuses se concentrent sur la santé des femmes et continuent à faire pression pour la liberté de celles comme l’Américain Paul Whelan, qui est également détenu en Russie. Beaucoup de gens ont été déçus que Whelan, un ancien marine américain, n’ait pas été inclus dans l’échange de prisonniers qui a libéré Griner.

“Au lieu que les gens détestent et se plaignent pour une Américaine qui rentre à la maison qui a gagné et qui a représenté son pays de la manière la plus respectueuse, nous devrions exploiter cela pour nous battre pour Paul”, a déclaré Cloud.

La ligue, depuis des années, a montré qu’elle ne connaissait pas d’autre voie. Un problème est résolu. D’autres restent.

“Ils comprennent vraiment le pouvoir de la voix collective, et ils peuvent donc s’appuyer les uns sur les autres – littéralement, parfois – pour continuer à tirer cette force et les propulser vers l’avant”, a déclaré Jackson.

Shauntel Lowe reportage contribué.