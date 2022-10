Avec la fermeture du programme PADS, le département de la santé du comté de Kendall espère servir sept familles sans abri cet hiver – Shaw Local

Depuis la fermeture du programme d’action publique du comté de Kendall pour fournir un abri il y a deux ans, le département de la santé du comté de Kendall a servi la communauté des sans-abri du comté en son absence.

La directrice exécutive du département de la santé du comté de Kendall, RaeAnne VanGundy, a déclaré que son département n’avait les moyens de desservir qu’environ sept familles cet hiver.

VanGundy a déclaré qu’il y avait toujours eu des sans-abri dans le comté, mais la pandémie de COVID-19 a accentué le problème.

“Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont là”, a déclaré VanGundy. “Certains peuvent être des résidents de longue date confrontés à des difficultés ces dernières années.”

Après que la pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture des sites PADS, le conseil d’administration de PADS a voté la dissolution de l’organisation à but non lucratif de soutien aux sans-abri en mars 2020.

L’ancienne directrice du PADS, Anne Engelhardt, a déclaré précédemment qu’au cours des 10 saisons d’hiver du programme, ils ont hébergé plus de 500 invités, facilité plus de 12 000 nuitées et servi plus de 37 000 repas.

VanGundy a déclaré que pendant la pandémie, le département de la santé avait reçu des fonds de l’ancien trésor du programme PADS et de l’État de l’Illinois, mais que cet argent s’épuisait.

VanGundy a déclaré que deux membres du personnel à temps plein travaillent avec les sans-abri, mais qu’avec les fonds limités du département, ils ne peuvent pas servir tous ceux qui ont besoin d’aide.

Avec la capacité de servir seulement sept familles dans le besoin cet hiver, VanGundy a déclaré qu’ils essayaient de sélectionner les familles les plus vulnérables, qui ont le plus besoin d’aide.

Le département de la santé assiste les individus par le biais d’un travail intensif qui diffère en fonction des besoins des familles.

VanGundy a déclaré que l’aide peut inclure l’hébergement des familles dans des hôtels, l’aide à réparer les véhicules ou leur fournir un moyen de transport pour se connecter avec leurs familles.

« Cela dépend de la famille. Chaque cas est unique », a déclaré VanGundy. “Quels que soient leurs besoins, nous essayons d’en tirer le meilleur parti et de les aider à atteindre la stabilité.”

Beaucoup de personnes dans le besoin dans le comté de Kendall sont envoyées par le département de la santé à Hesed House à Aurora, au Daybreak Shelter à Joliet et au programme d’aide au développement de l’autosuffisance du comté de Grundy.

Le programme PADS du comté de Grundy recherche des subventions pour étendre et prendre le relais du département de la santé, desservant les sans-abri du comté de Kendall à partir d’avril 2023.