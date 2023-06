Avec la fermeture de l’hôpital de Spring Valley, à quelle urgence allez-vous ? Vous choisirez dans certains cas – Shaw Local

Si vous vivez dans la vallée de l’Illinois et que vous avez besoin d’une ambulance, votre fournisseur local de SMU vous demandera probablement dans quel hôpital vous souhaitez être emmené.

La plupart des directeurs d’EMS ont déclaré qu’avec la fermeture de St. Margaret’s Health-Spring Valley vendredi, ils écouteraient au moins les souhaits des patients et essaieraient de les satisfaire.

« Pour les appels d’urgence, nous transporterons les patients là où ils souhaitent aller, dans la zone locale, lorsque leur état sera suffisamment stable pour le faire », a déclaré Bob Hoscheid, directeur de 10/33 Ambulance à Spring Valley, qui dessert sept municipalités et deux cantons. « Dans les cas graves/critiques, le patient doit être transporté à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires dans les plus brefs délais. »

«Ils auront à peu près le choix de l’hôpital dans lequel ils veulent aller. Nous allons faire tout notre possible pour les garder en bonne santé pendant que nous les emmenons à l’hôpital. — Cathie Edens, directrice du service d’ambulance Oglesby

Un problème qui peut survenir lorsque les ambulances passent plus de temps en transit : des temps de transit plus longs signifient plus de temps sur la route et les patients doivent anticiper les retards dans les appels moins urgents.

Putnam County EMS a déclaré qu’il accueillerait les patients du mieux possible dans une lettre envoyée aux résidents du comté.

« Nous tenons à informer tout le monde que nous essaierons d’honorer les souhaits de chacun en se rendant dans l’établissement de son choix », a écrit Andy Jackson, chef des services médicaux d’urgence du comté de Putnam.

Mais dans le souffle suivant, Jackson a souligné que les premiers intervenants pourraient ne pas être en mesure de tenir compte des préférences personnelles dans des situations de vie ou de mort.

« Bien sûr, si la situation est extrêmement urgente et que nous estimons qu’il est dans l’intérêt du patient de se rendre dans un établissement plus proche que celui demandé, nous prendrons la décision de le faire. »

Le chef des pompiers de La Salle, Jerry Janick, a déclaré que la préférence du patient serait prise en compte dans les situations moins urgentes. Cela dit, La Salle EMS a conclu que le centre médical OSF St. Elizabeth à Ottawa est plus proche que Mendota ou Princeton et est donc l’option préférée, bien que les circonstances puissent dicter un changement de direction.

« Vous devez considérer à quel point l’hôpital d’accueil est occupé », a-t-il déclaré. « Parfois, ils doivent attendre qu’un lit s’ouvre. C’est notre réalité.

Un problème qui peut survenir lorsque les ambulances passent plus de temps en transit : des temps de transit plus longs signifient plus de temps sur la route et les patients doivent anticiper les retards dans les appels moins urgents. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Cathie Edens, directrice du service d’ambulance d’Oglesby, a déclaré qu’elle et ses premiers intervenants demanderont aux patients s’ils souhaitent être emmenés à Ottawa ou à Mendota, les choix les plus proches une fois Spring Valley fermée.

« Ils auront à peu près le choix de l’hôpital dans lequel ils veulent aller », a déclaré Edens. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour les garder en bonne santé pendant que nous les emmenons à l’hôpital. »

Edens a déclaré qu’aucune des deux options n’était idéale. Alors que quelques patients ont déjà été invités à être emmenés à Ottawa, même avec Spring Valley toujours en activité, elle a chronométré le transit aller-retour moyen à 90 minutes – environ le double de ce qu’il faut pour amener un patient Oglesby à Spring Valley. Il n’y a pas eu d’essais (pour ainsi dire) à Mendota.

Le chef des pompiers d’Utica, Ben Brown, a déclaré qu’une réunion était prévue mardi pour discuter des soins aux patients à la lumière de la fermeture imminente de Spring Valley. Alors qu’Utica a déterminé qu’Ottawa est son hôpital le plus proche après la fermeture de l’hôpital du Pérou, Utica EMS doit discuter d’éventualités telles que le moment où Ottawa manque de lits.

Edens a rappelé aux résidents d’Oglesby que les entreprises EMS travailleraient ensemble pour s’assurer que le transport d’urgence est disponible même lorsqu’une entreprise particulière est en communication. Jackson a accepté mais a également demandé de la patience, notant qu’avec des temps de transit plus longs, les patients devraient anticiper les retards dans les appels moins urgents.