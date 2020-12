« Avant sa présidence, il avait des liens étroits avec l’Ukraine, et il comprend bien les Russes, il comprend la différence entre l’Ukraine et la Russie et, il me semble, il comprend la mentalité ukrainienne », a déclaré M. Zelensky. «Cela aidera vraiment à renforcer les relations, à régler la guerre dans le Donbass et à mettre fin à l’occupation de notre territoire. Les États-Unis peuvent aider. »

« Joe Biden, il me semble, connaît mieux l’Ukraine que le président précédent », a déclaré M. Zelensky lors de sa première interview avec une agence de presse américaine depuis les élections.

Au cours des années Obama, M. Biden a été chargé des relations avec l’Ukraine, où il a travaillé avec plus ou moins de succès pour réprimer la corruption et, après 2014, pour mettre fin à la guerre dans l’est de l’Ukraine, une région appelée en Ukraine le Donbass.

«Ils nous ont encordés», a déclaré M. Zelensky, un ancien comédien devenu politicien, parlant plus librement de la question avec le départ imminent de M. Trump. «Mais je pense que nous nous sommes comportés avec une dignité convenant à un pays souverain.»

Libéré à présent de ces contraintes, M. Zelensky repart, plus d’un an après son premier effort malheureux, pour gagner un plus grand engagement américain pour mettre fin à la seule guerre active en Europe aujourd’hui.

Plus de 13 000 personnes sont mortes dans la guerre dans les plaines de l’est de l’Ukraine depuis que la Russie est intervenue militairement il y a six ans pour soutenir les enclaves séparatistes. Ces jours-ci, les deux armées se battent sporadiquement le long d’une ligne de tranchées de 280 milles, lançant des tirs de mortier et d’artillerie l’un sur l’autre.