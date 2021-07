Avec la disparition de Dilip Kumar, des rideaux sur la « Troïka Punjabi » originale de Bollywood ! | Nouvelles des gens

Mumbai : Avec le décès du légendaire acteur Mohammed Yusuf Khan – qui régnait sur les cœurs sous le nom de Dilip Kumar – la troïka pendjabi originale de l’industrie cinématographique indienne est tombée dans l’oubli.

Le trio – Dilip Kumar, Dev Anand et Raj Kapoor – tous des maestros inégalés dans leur art – symbolisait ce qui est considéré comme « l’âge d’or » de l’industrie cinématographique hindi.

Originaires du Pendjab dans l’Inde indivise, ils ont opté pour une carrière dans l’industrie cinématographique indienne alors naissante dans la lointaine Bombay (maintenant, Mumbai), et ont excellé, souvent par excellence ?

C’était l’étrange, menaçante, impitoyable, grande et mauvaise ville appelée Bombay, où une autre légende Dhundiraj Govind Phalke, désormais vénérée sous le nom de « Dadasaheb Phalke », a semé les premières graines de la réalisation de films dans un bâtiment de Dadar, en 1912.

Plus tard, Phalke a scénarisé l’histoire de l’écran avec son premier long métrage en noir et blanc, « Raja Harishchandra » (3 mai 2013) – annonçant la naissance de l’industrie cinématographique indienne, qui est devenue la plus grande du monde, 77 ans après sa mort (16 février 1944), empochant même des Oscars en route.

C’est dans ce même « Mayanagri » que de nombreux jeunes aux yeux rêveurs, garçons et filles, sont descendus de partout et continuent de le faire jusqu’à la date de leur « rendez-vous avec un destin filmique ».

Beaucoup se sont rassemblés ici avec l’ambition de devenir des héros, des héroïnes, des méchants, des vampires, des réalisateurs, des producteurs, des cameramen, des chanteurs, des danseurs, des directeurs musicaux ou l’un des nombreux départements de la réalisation de films.

Des amis du quartier de Peshawar Dilip Kumar (né en 1922) et Raj Kapoor (né en 1924) sont également venus ici et même Dev Anand (né en 1923) de Gurdaspur a emboîté le pas – tous les trois ont surmonté d’énormes obstacles avant de prendre pied dans le monde magique du celluloïd – éclaboussant leur propre « tadka Punjabi » aux marmites de Bollywood !

Raj Kapoor a commencé en tant qu’enfant star, puis a fait son entrée dans la cour des grands avec « Neelkamal » (1947), Dilip Kumar a lancé avec « Jwar Bhata » (1944) et Dev Anand dans « Hum Ek Hain » (1946) tout après le grand Phalke avait quitté la scène.

Après le hoquet initial, il n’y avait pas de retour en arrière pour la «troïka», et des générations à travers le pays l’ont admirée pour avoir préparé un festin de divertissement musical sain et mémorable.

Entre les années 1950 et 1970, ils dominaient l’industrie cinématographique avec leurs images « plus grandes que nature », leurs personnalités distinctes, les personnages qu’ils incarnaient, leurs styles ou leurs manières uniques, leur chimie à l’écran ou même hors écran avec de nombreux rêves. des filles de cette époque qui tournaient avec elles dans différents films, etc.

Bien qu’ils soient restés des rivaux professionnels, ils étaient de grands copains pleins de camaraderie dans leur vie privée, inconnus des masses.

Chacun d’eux est devenu immortel avec leurs performances de signature Raj Kapoor (« Awara » 1951), Dilip Kumar (« Mughal-e-Azam » – 1960) et Dev Anand (« Guide » – 1965) bien que le trio ait laissé un trésor coffre de centaines d’autres grands films.

Étonnamment, Dilip Kumar a travaillé avec Raj Kapoor (« Andaz » – 1949) et Dev Anand (« Insaniyat » – 1955), bien que Kapoor-Anand n’ait jamais travaillé ensemble, et le trio n’a figuré dans aucun film conjointement.

Par la suite, d’autres se sont taillé une place comme Ashok Kumar, Manoj Kumar, Rajendra Kumar, Raaj Kumar, Balraj Sahni, Jeetendra Kapoor, Amitabh Bachchan, Dharmendra Deol, Vinod Khanna, Shatrughan Sinha, et plus récemment le Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan, Saif Ali Khan et bien d’autres.

Néanmoins, l’héritage brillant de Dilip Kumar (98), Dev Anand (88) et Raj Kapoor (63) continuera d’inspirer de nombreuses générations futures d’acteurs et de cinéastes pendant des siècles.