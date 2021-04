WASHINGTON – La décision du président Biden de retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre était enracinée dans sa conviction qu’il n’y a pas de place pour continuer 20 ans d’efforts infructueux pour refaire ce pays, en particulier à un moment où il veut que les États-Unis se concentrent sur un programme économique et social transformationnel dans le pays et d’autres menaces à évolution rapide venant de l’étranger.

Et dans cette vision, les priorités sont de lutter contre la pauvreté et les inégalités raciales et d’augmenter les investissements dans le haut débit, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les communications 5G – ne pas utiliser l’armée pour soutenir le gouvernement du président Ashraf Ghani. Cela signifie penser à l’infrastructure plutôt qu’à la protection des forces et défendre les chaînes d’approvisionnement commerciales plutôt que les lignes d’approvisionnement militaires.

L’approche de M. Biden comporte des risques évidents. L’évaluation annuelle de la menace mondiale publiée par ses chefs du renseignement mardi matin, alors que sa décision était divulguée, a explicitement averti que «le gouvernement afghan aura du mal à tenir les talibans à distance» si la coalition dirigée par les États-Unis se retire. Les responsables de l’administration ont déclaré que cela soulevait le spectre de quelque chose qui s’apparente à la chute de Saigon en 1975, après que les États-Unis aient renoncé à une autre guerre irréfléchie.

Mais la décision de M. Biden montre clairement sa conviction que faire face à une Chine montante prime sur l’idée qu’avec quelques années de plus en Afghanistan, et quelques milliards de dollars de plus, les États-Unis pourraient réaliser avec quelques milliers de soldats ce qu’ils ne pouvait pas atteindre avec des centaines de milliers de dollars et les plus de 2 billions de dollars déjà investis dans deux décennies de guerre et de construction de la nation.

Après que M. Biden ait déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier que «nous devons prouver que la démocratie fonctionne», il a poursuivi en décrivant une politique étrangère axée sur la restauration de la réputation de l’Amérique pour faire de grandes choses. « La Chine nous surpasse de loin », a noté le président, « parce que leur plan est de s’approprier cet avenir. »

En effet, personne n’a célébré plus l’implication américaine en Afghanistan, ou en Irak, plus que les Chinois – conflits qui ont empêché les Américains la nuit de s’inquiéter des pertes et de prendre le contrôle de provinces lointaines, tandis que Pékin s’est concentré sur l’extension de son influence dans les régions du monde où l’Amérique était autrefois la puissance dominante incontestée.