Avec la date limite des échanges de la NBA qui approche, les Pistons pourraient avoir besoin de faire quelque chose – n’importe quoi

DETROIT – La défaite 117-114 de samedi contre les Rockets n’a pas été la pire de la saison pour les Pistons car c’était contre Houston. Detroit n’est pas beaucoup mieux. Ce n’était pas la pire défaite car les Rockets étaient privés de leurs trois meilleurs joueurs. Detroit était, et a été, sans son meilleur joueur. Ce n’était pas la pire défaite de la saison car les Pistons menaient autrefois par 14. Ce n’est rien en NBA.

Pour Detroit, ce fut la pire défaite de la saison parce que les Rockets ont travaillé, dépassé, surpassé – quel que soit le verbe transitif que vous souhaitez utiliser – les Pistons à leur domicile pendant 45 minutes. C’est censé être le MO de Detroit pendant cette reconstruction. Si les victoires ne vont pas être là, le combat devrait. Après tout, c’est ce sur quoi les Pistons veulent bâtir leur fondation alors qu’ils se préparent à franchir un cap quand, espèrent-ils, le talent et la cohésion se rattraperont. En ce moment, le combat n’est pas là tous les soirs. L’attention portée aux détails est dispersée. Samedi, Houston a joué comme une équipe essayant de prouver qu’elle était meilleure. Cela aurait dû être les Pistons.

Les Rockets ont eu 16 rebonds offensifs et 21 points de seconde chance. Seize rebonds offensifs. À titre de comparaison, les Grizzlies mènent la NBA en rebonds offensifs par match avec 13,3. C’était le jeu de balle. C’était ça. Ni plus ni moins.

“Je pense que ce soir, il s’agissait de choses simples : effort, rebondir, écraser la vitre, frapper en premier”, a déclaré l’ailier de Detroit Hamidou Diallo, qui était l’un des rares à avoir apporté toutes les qualités que les Pistons veulent être. « Il s’agit simplement de jouer plus fort que l’adversaire. Ce soir, nous n’avons pas fait ça.

Ce n’était pas la première fois que Diallo montait sur le podium et prononçait des mots similaires. Il l’a fait à quelques reprises. Un soir, les Pistons montrent qu’ils sont l’équipe fougueuse qu’ils veulent être, comme ils l’étaient jeudi lors d’une victoire contre Brooklyn. Une autre nuit, Detroit utilise l’après-match pour parler de la nécessité de fournir plus d’efforts. Bien sûr, c’est la partie la plus difficile d’une reconstruction ; apprendre ce qu’il faut pour gagner ou, à tout le moins, se donner une chance. Cela ne peut pas être discuté. Pourtant, il est également difficile d’éviter le fait que les Pistons ont 51 matchs et que la seule chose qui peut être cohérente ne l’est pas.

La date limite des échanges de la NBA est dans moins de deux semaines, et à mesure que les performances incohérentes s’accumulent, il semble de plus en plus que Detroit doit faire quelque chose, n’importe quoi, juste pour essayer de trouver un semblant de continuité. Ce n’est pas là maintenant.

Ce n’est pas que les joueurs ne s’aiment pas ou que le vestiaire soit en désordre. Ce n’est pas le cas, ou du moins cela n’apparaît pas de cette façon juste à l’extérieur de la maison. Quelque chose semble juste… éteint. Dans le cadre de cette reconstruction, les Pistons restent dans le processus d’évaluation de leurs joueurs. Avec cela, différentes combinaisons de gammes sont assemblées. Certains joueurs reçoivent une laisse plus longue, d’autres une plus courte. C’est une expérience à la portée de tous. Tout cela est justifiable car, encore une fois, Detroit est encore en train de reconstituer son avenir. Et le fait que sa plus grande pièce du puzzle, Cade Cunningham, soit sorti depuis novembre a privé les Pistons d’avoir une image complète. Cependant, à un moment donné, donner la priorité au collectif sur les individus pourrait être préférable pour ces derniers, même si l’absence du choix n ° 1 de 2021 rend la tâche un peu plus difficile à faire.

Qu’il soit grand ou petit, il semble qu’un mouvement pourrait être nécessaire pour recalibrer cette liste. Même si c’est quelque chose d’aussi simple que, disons, d’ouvrir plus de minutes à quelqu’un comme Isaiah Livers, qui n’est pas un bourreau de score mais fournit régulièrement les qualités convoitées par les Pistons. Ou faire un point que Jalen Duren et Isaiah Stewart passent du temps ensemble sur le sol pour essayer d’éviter de concéder 16 rebonds offensifs et 70 points dans la peinture comme ils l’ont fait samedi. C’est peut-être quelque chose d’aussi gros que d’obtenir une aile à double sens qui peut améliorer la défense du périmètre, même si cela conduit les Pistons à gagner quelques matchs de plus dans la séquence et à perdre 1,5 point de pourcentage en ce qui concerne la possibilité d’atterrir Victor Wembanyama dans le repêchage de la NBA 2023.

Oui, tout cela peut être fait pendant l’intersaison. Bien sûr. Et en fonction de la façon dont les choses se passent, attendre l’été pour régler certaines choses pourrait être le meilleur plan d’action pour débarquer à Wembanyama et s’assurer un avenir plus optimiste.

L’avenir est encore prometteur. Cela ne devrait pas se perdre au milieu de cette saison difficile. Le directeur général Troy Weaver et sa société ont fait du bon travail en plaçant les Pistons dans une position où ils peuvent emprunter plusieurs voies pour essayer de faire passer cette chose au niveau supérieur. Cela n’a pas pu être dit dans ces régions depuis un moment. Cela dit, cependant, un cadeau amélioré pourrait faire des merveilles pour l’année prochaine et au-delà.

Detroit est dans une situation délicate car il veut être meilleur la saison prochaine, et il a des joueurs vétérans, ainsi que des jeunes, qui pourraient l’aider à y parvenir. Il est compréhensible que s’accrocher à Bojan Bogdanović, Saddiq Bey ou Alec Burks au-delà de la date limite des échanges puisse être tentant. Cela dit, les Pistons ne peuvent pas se permettre deux mois de plus. La cohérence va loin, et Detroit joue le long match.

Quelque chose, n’importe quoi, juste pour changer le feng shui pourrait être le meilleur plan d’action pour le moment et l’avenir.

(Photo de Jabari Smith Jr. de Houston et Alec Burks de Detroit se battant pour le ballon : Rick Osentoski / USA Today)