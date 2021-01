Avec la date de lancement de Sony PlayStation 5 qui approche, y a-t-il une incertitude sur les actions en Inde?

Sony se prépare enfin à lancer sa dernière console de jeu, la PlayStation 5 en Inde. Cela vient après des mois d’attente et d’incertitude quant à l’arrivée de la console de jeu dans le pays, qui impliquait également un différend de marque, car Sony ne possédait pas de marque PS5 en Inde. Maintenant, avec tous les différends et confusions résolus, la PlayStation 5 sera en précommande à partir du 12 janvier et sera mise en vente à partir du 2 février en Inde, avait annoncé Sony le 1er janvier 2021.

Bien que la date de lancement soit ici, il n’y a pas beaucoup de clarté sur les actions PS5 en Inde. Selon un Rapport IGN, plusieurs détaillants en Inde ont déclaré que Sony ne leur avait pas encore alloué leurs quantités PlayStation 5 pour le lancement. Cela signifie que ceux qui veulent vraiment mettre la main sur une console PS5 devraient pré-commander la même chose le 12 janvier car il y a une incertitude sur les stocks dans les magasins. Sony n’a pas non plus indiqué combien de consoles PlayStation 5 seraient disponibles en Inde au lancement, mais le rapport de l’IGN cite des sources affirmant que 12000 à 15000 unités seraient idéales pour un lancement dans toute l’Inde. En comparaison, la PlayStation 4 de Sony a été lancée avec 4500 unités destinées au lancement en Inde, qui se sont vendues dans les deux semaines suivant sa sortie le 6 janvier 2014.

Les précommandes pour la PlayStation 5 commenceront le 12 janvier à 12 h 00 (midi) IST, les ventes commençant le 2 février. Sony avait lancé la PlayStation 5 dans le monde en novembre 2020, la console étant disponible dans certaines régions en novembre. 12 et dans certaines régions le 19 novembre. La PlayStation 5 démarre au prix de Rs 39 990 pour l’édition numérique en Inde et est au prix de Rs 49 990 pour PS5 avec un lecteur de disque.