Avec la crise de la dette imminente, regardez ces noms et secteurs

Les investisseurs peuvent consulter la crise du plafond de la dette de 2011 pour savoir où investir alors que le pays fait face à une impasse similaire et à un ralentissement potentiel, a déclaré Jim Cramer de CNBC jeudi.

« Nous pouvons acheter les actions de littéralement n’importe quelle société pharmaceutique », a déclaré Cramer. Il a pointé Eli Lily comme un nom qui se démarque, affirmant qu’il est sur le point de lancer l’un de ses plus grands lancements depuis longtemps, un médicament contre le diabète potentiellement révolutionnaire.

Les actions de produits de consommation offrent également des opportunités, a poursuivi Cramer. « Je penserais à Procter & Gamble « , a-t-il déclaré, notant qu’il avait résisté au ralentissement de la dette de 2011, et de Johnson & Johnson spin-off Kenvue.

Parallèlement à ces noms, Cramer pense que PepsiCo est un « artiste fabuleux », et que Mondelez et Hershey les deux offrent de la force parmi les noms d’aliments. Une baisse des coûts grâce au retour à la normale de la chaîne d’approvisionnement et à la baisse des prix des matières premières est une aubaine pour ces entreprises, a-t-il déclaré.

Et même dans le secteur de la technologie autrefois terne, les noms qui ont « facilité la croissance d’Internet » seront aussi solides qu’ils l’étaient en 2011, a-t-il déclaré. Des noms comme Nvidia , Microsoft , Alphabet et Méta seront de sérieux prétendants car « cette fois, cela vaut la peine de regarder ceux qui peuvent vous aider à exploiter le Big Data pour votre propre avantage », a déclaré Cramer.

« Soyez prudent », a-t-il dit, « et utilisez les paramètres que j’ai définis. »