Avec la coupure russe redoutée, les Européens sont invités à limiter l’utilisation du gaz naturel

Le gaz représente un quart du mix énergétique du bloc – il alimente les usines et les centrales électriques, et c’est en très grande majorité ce que les Européens utilisent pour chauffer leurs maisons. Des perturbations majeures affecteraient non seulement la production industrielle, mais également la capacité des Européens à rester au chaud tout l’hiver.

Les responsables européens se sont efforcés de trouver des sources alternatives de gaz et d’autres carburants. Le Premier ministre italien Mario Draghi a signé un accord qui augmenterait les importations de gaz algérien de son pays de 20 % à court terme. Le président français Emmanuel Macron a augmenté l’approvisionnement de son pays en diesel en provenance des Émirats arabes unis – l’un des nombreux accords européens qui s’appuient sur des combustibles fossiles plus sales comme le pétrole et le charbon pour compenser la diminution de l’approvisionnement en gaz.

La Commission européenne tente également d’obtenir davantage de gaz auprès d’autres fournisseurs établis pour les pays européens, tels que le Nigeria, l’Égypte et le Qatar, tandis que la Norvège, un voisin et proche allié, a déjà renforcé son approvisionnement du bloc.

Une autre décision à court terme consiste à importer du gaz naturel liquéfié des États-Unis, à la suite d’une promesse du président Biden lors d’une visite à Bruxelles en mars, mais les experts avertissent qu’il s’agit d’une alternative coûteuse, en quantité limitée.

Une partie de la diplomatie commerciale éclair de l’Europe mettra des années à porter ses fruits. Cette semaine, Mme von der Leyen s’est rendue en Azerbaïdjan pour obtenir du gaz supplémentaire – d’ici 2027.