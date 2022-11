Avec la COP27 à l’horizon, l’industrie du transport maritime ressent une pression accrue pour réduire les émissions

Un moteur d’essai de quatre étages, avec quatre pistons géants, pourrait avoir le potentiel de transformer l’industrie du transport maritime et les chaînes d’approvisionnement mondiales qui en dépendent.

“Nous prenons un moteur à combustion interne et nous le changeons”, a déclaré Brian Østergaard Sørensen, responsable de la recherche et du développement chez MAN Energy Solutions, alors qu’il se tenait dans un laboratoire de recherche à l’extérieur de Copenhague, au Danemark.

MAN Energy Solutions est l’un des principaux concepteurs mondiaux de moteurs de navires commerciaux. Sur le site d’essai de Copenhague, l’équipe de Sørensen expérimente différents carburants neutres en carbone et sans carbone pour voir à quel point ils peuvent être efficaces pour générer l’immense puissance nécessaire pour déplacer les porte-conteneurs et les vraquiers à travers les océans du monde.

L’industrie du transport maritime est responsable de 3 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre, une quantité équivalente à ce que l’Allemagne émet chaque année. Mais à travers le monde, 99 % des navires sont actuellement alimentés par des combustibles fossiles, tels que le carburant de soute et le diesel marin.

“Nous devons en fait chercher des moyens de reconstruire les navires existants”, a déclaré Sørensen.

Un moteur d’essai de quatre étages chez MAN Energy Systems à Copenhague permet aux ingénieurs d’expérimenter différents combustibles sans carbone. (Lily Martin/CBC)

Le prochain rassemblement de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, qui se déroulera du 6 au 18 novembre, devrait se concentrer sur les défis de décarbonisation auxquels est confrontée l’industrie du transport maritime de manière beaucoup plus importante que par le passé. On s’attend à ce que l’ensemble du secteur soit encouragé, poussé et même cajolé à fixer un calendrier plus ambitieux pour décarboner et à définir des objectifs à atteindre en cours de route.

“Nous envisageons une transition difficile [to cleaner fuels]mais il y a une volonté de le faire », a déclaré Sørensen. « Pour nous, la récompense est que notre technologie sera à l’épreuve du temps.

Enquête sur les carburants verts

Dans une autre partie du laboratoire de MAN, l’ingénieur de recherche senior Julia Svensson examine des flacons contenant des liquides clairs représentant certains des carburants verts qui se bousculeront pour une éventuelle suprématie de l’industrie.

Le bio-méthanol — qui peut être synthétisé à partir de n’importe quelle grande biomasse, comme les cultures — est un concurrent de premier plan.

“Le bio-méthanol est en plein essor, et je pense que c’est là où nous devrions aller si nous voulons vraiment passer au vert”, a déclaré Svensson.

L’ammoniac, qui peut être un peu moins cher à produire que le méthanol, est un autre concurrent.

Julia Svensson, ingénieure de recherche senior chez MAN Energy Solutions, verse du mazout lourd C dans un flacon au laboratoire de Copenhague de l’entreprise. (Lily Martin/CBC)

L’organisme de réglementation de l’industrie du transport maritime, l’Organisation maritime internationale (OMI), a fixé un objectif plutôt décevant de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Pour atteindre l’objectif de réchauffement global de 1,5 C de l’Accord de Paris, les émissions du transport maritime devraient être complètement éliminées d’ici 2080.

Sachant cela, de nombreux acteurs de l’industrie appellent à une plus grande ambition, poussés par les fournisseurs et les clients qui souhaitent voir des pratiques plus écologiques tout au long des chaînes d’approvisionnement.

Maersk, basé à Copenhague, jusqu’à récemment le premier expéditeur de conteneurs au monde au cours des 25 dernières années, s’est fixé l’un des objectifs les plus ambitieux de l’industrie en matière de décarbonation. Il vise des émissions nettes nulles d’ici 2040 dans l’ensemble de ses activités. Pour y arriver, il a commandé 19 nouveaux grands navires propulsés par des moteurs neutres en carbone et alimentés au méthanol.

“Je pense que ce que nous devons voir maintenant, c’est que l’OMI révise cet objectif vers une décarbonation complète [by 2050]”, a déclaré Ingrid Sidenvall Jegou, du Global Maritime Forum, un groupe à but non lucratif qui tente d’orienter les acteurs de l’industrie et les réglementations internationales vers le net zéro.

En septembre, son groupe a co-écrit un rapport d’étape sur les efforts visant à développer de nouveaux carburants, navires et installations. L’objectif du forum est de faire en sorte que 5% de tout le carburant de transport soit neutre en carbone d’ici 2030.

Ingrid Sidenvall Jegou fait partie du Global Maritime Forum, un groupe à but non lucratif qui tente d’orienter les acteurs de l’industrie du transport maritime et les réglementations internationales vers le net zéro. (Lily Martin/CBC)

Cette date est considérée comme un « point de basculement » après lequel l’industrie franchit un seuil critique et l’adoption de technologies propres devient plus facile.

“Il y aura des économies d’échelle et les coûts de production vont baisser, comme ce que nous avons vu dans les énergies renouvelables plus largement”, a déclaré Jegou.

La conclusion quelque peu pessimiste du rapport, cependant, était que les progrès vers cet objectif de 5 % n’étaient que « partiellement sur la bonne voie ».

La question à mille milliards de dollars

Alors qu’il existe désormais plus de 200 projets pilotes dans le monde dédiés à la neutralité carbone dans le transport maritime, des investissements majeurs dans des installations telles que la production et le stockage de carburant sont absolument nécessaires.

Le prix total exorbitant de la transformation, à l’échelle de l’industrie, est estimé entre 1 000 milliards de dollars et 1 400 milliards de dollars américains.

Le porte-conteneurs Evelyn Maersk est chargé à Hambourg, en Allemagne. La société danoise Maersk a commandé 19 navires zéro émission dans le but d’éliminer son empreinte carbone d’ici 2040. (Fabian Bimmer/Reuters)

Parallèlement à l’incertitude sur les objectifs et sur le carburant qui deviendra éventuellement la norme, l’industrie du transport maritime n’a pas réussi à trouver une vision commune sur la façon de payer pour la transition – en particulier, le prix à mettre sur le carbone.

Deux petits pays du Pacifique, les Îles Marshall et les Îles Salomon, tous deux touchés par la montée du niveau des océans, ont proposé une taxe sur le carbone de 100 $ US la tonne pour la combustion de carburants polluants.

La Chambre internationale de la marine marchande, une association représentant les compagnies maritimes, a proposé une taxe sur le carbone d’un dérisoire 2 $ la tonne.

Une proposition du Japon verrait une taxe mondiale sur le carbone perçue à partir de 2025. Elle commencerait à 56 dollars la tonne, l’argent étant réinvesti dans l’industrie du transport maritime pour aider à construire des infrastructures pour un avenir sans carbone.

Alan McKinnon, professeur de logistique à l’Université Kuehne Logistics de Hambourg, en Allemagne, affirme que la résistance est venue de petits pays, comme le Panama, avec une dépendance démesurée à l’égard du transport maritime et des inquiétudes quant aux conséquences économiques d’une taxe sur le carbone.

“Ils craignent évidemment que cela aille à l’encontre de leurs intérêts”, a déclaré McKinnon.

Brian Østergaard Sørensen est responsable de la recherche et du développement chez MAN Energy Solutions à Copenhague. (Lily Martin/CBC)

L’Union européenne a décidé de ne pas attendre que l’OMI prenne une décision et a annoncé qu’à partir de l’année prochaine, les navires faisant escale dans les ports européens devront commencer à cotiser au système d’échange d’émissions du bloc, qui remplit la même fonction qu’une taxe sur le carbone.

“Quand j’étais à la COP [Conference of the Parties] l’année dernière à Glasgow, beaucoup de gens disaient que nous devions vraiment atteindre le zéro net d’ici 2050 », a déclaré McKinnon. « Et pour y parvenir, vous avez des incitations tarifaires – vous avez besoin d’une tarification du carbone.

Créer des “couloirs verts”

Pour tenter de surmonter les désaccords et de créer une dynamique, 22 nations se sont réunies à la conférence de Glasgow pour signer la déclaration de Clydebank. L’intention est de créer des “couloirs verts” pour inciter les ports et les compagnies maritimes à construire ou à moderniser leurs installations le long de routes spécifiques où de nouveaux carburants plus verts seront produits et stockés.

Selon un communiqué publié par Le port.

Les gens marchent sur la digue du parc Stanley près des porte-conteneurs ancrés dans la baie English à Vancouver. Le port de Vancouver s’est associé à deux ports américains pour tenter de développer des « corridors verts » afin de stimuler le développement de carburants à faibles émissions. (Chris Helgren/Reuters)

Mais alors que les États-Unis et de nombreux pays européens ont signé la déclaration, des nations maritimes clés telles que la Corée du Sud, la Chine et l’Afrique du Sud ne l’ont pas fait.

Le coût et le temps nécessaire pour que les investissements coûteux soient amortis restent des obstacles majeurs pour de nombreux pays en développement, bien que certains experts estiment que la facture attendue de 1 000 milliards de dollars est gérable.

“Nous pensons que la prime [for consumers] sera petit », a déclaré Bo Cerup-Simonsen du Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping à Copenhague. Le centre de recherche et développement à but non lucratif a été fortement impliqué dans la promotion de nouvelles technologies vertes.

“Nous envisageons généralement un coût supplémentaire de moins d’un pour cent [on goods that are shipped]”, a-t-il déclaré. Le défi, dit-il, est d’avoir une réglementation appropriée pour permettre aux coûts d’être répartis tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Bo Cerup-Simonsen, PDG du Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping à Copenhague, est vu sur le front de mer de la ville. (Lily Martin/CBC)

Les militants écologistes ont intensément ciblé les pratiques de l’industrie du transport maritime dans le passé, en particulier pour l’utilisation de carburant à haute teneur en soufre et pour les mauvaises pratiques de sécurité entraînant des déversements d’hydrocarbures. Certains partisans ont peu confiance maintenant que l’industrie sera plus performante en matière d’atténuation du changement climatique.

“C’est comme rassembler des chats pour amener toutes les nations du monde à s’entendre sur quelque chose – mais nous devons être d’accord”, a déclaré Roc Sandford du groupe d’activisme climatique basé au Royaume-Uni Ocean Rebellion. Il a souligné que pour atteindre un objectif net zéro, la demande pour tous les biens expédiés doit simplement baisser.

“Beaucoup de choses sont expédiées partout dans le monde, puis renvoyées”, a déclaré Sanford, suggérant que les chaînes d’approvisionnement mondiales doivent être simplifiées.

Réduction de la flotte mondiale de pétroliers

Il a également déclaré qu’une réduction drastique de la production de combustibles fossiles éliminerait une grande partie de la flotte mondiale de pétroliers de l’équation.

“Nous devons le faire [eliminate fossil fuel production] très rapidement et cela éliminerait 40 % des expéditions », a déclaré Sandford.

Alan McKinnon, l’expert en logistique, convient que l’amélioration de l’efficacité énergétique des opérations d’expédition – du ralentissement des navires pour qu’ils consomment moins de carburant à leur chargement plus efficace – est essentielle pour réduire l’empreinte carbone de l’industrie.

“Après le COVID, de nombreuses entreprises [aiming] pour améliorer la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement envisagent de raccourcir leurs chaînes d’approvisionnement, et peut-être à l’avenir d’utiliser moins le transport par conteneurs en haute mer qu’ils ne le font actuellement », a-t-il déclaré.

Un cargo se déplace sous le pont de Bayonne dans le New Jersey alors qu’il se dirige vers le port le 13 octobre 2021. (Spencer Platt/Getty Images)

Les efforts de l’industrie du transport maritime pour devenir plus écologiques sont venus bien plus tard que d’autres parties du secteur des transports – par exemple, les véhicules électriques deviennent monnaie courante et de nombreuses juridictions ont des délais pour mettre fin aux ventes de voitures à combustible fossile.

Bien qu’il y ait eu des progrès prometteurs en haute mer, McKinnon affirme que la tâche de l’industrie reste ardue.

“[Ships] peuvent avoir une durée de vie de 30 ou 40 ans et le taux de remplacement des navires est relativement lent. Donc, cette transition vers des navires à faible émission de carbone va prendre du temps.”