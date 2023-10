Cliquez pour agrandir Melinda Sue Gordon William Hale (Robert De Niro) utilise son neveu Ernest (Leonardo DiCaprio) pour exploiter les Osage tout en se faisant passer pour leur protecteur.

Bien qu’il soit principalement (bien que réducteur) identifié aux gangsters et à la ville de New York, Martin Scorsese exprime depuis longtemps son intérêt pour la réalisation d’un western. celui de John Ford Les chercheurs sert de pierre de touche particulière — Harvey Keitel livre une longue discussion sur le film dans le premier long métrage de Scorsese, Qui frappe à ma porteet Conducteur de taxi évoque consciemment son intrigue – mais Scorsese adore le genre dans toutes ses permutations et périodes. Dans Tueurs de la Lune des Fleursl’auteur de 80 ans réalise enfin cette ambition tardive.

Mais malgré son décor en Oklahoma et son ampleur indéniablement épique, le film bouleverse la plupart de nos attentes habituelles pour le western, avec ses pionniers et combattants blancs héroïsés, et surtout sa dialectique simple d’esprit entre civilisation et sauvagerie. Étonnamment contemplatif, le film présente plus que sa part d’incidents violents, mais ils se produisent souvent hors écran ou sont présentés avec un ton neutre et distant qui prive le public de tout frisson viscéral. Et bien que Tueurs de la Lune des Fleurs Comprend un admirable homme de loi en la personne du premier agent du FBI Tom White (Jesse Plemons), il privilégie la perspective amérindienne. Il existe certainement des occidentaux sympathiques à l’égard de la population autochtone – même Ford a fait un signe de tête tardif dans cette direction avec Cheyenne Automne – mais le film de Scorsese semble particulièrement disposé à mettre en avant l’avidité et les pulsions ouvertement génocidaires des Blancs.

Basé sur le récit non-fictionnel à succès de David Grann sur ce qui a été surnommé le règne de la terreur, Tueurs de la Lune des Fleurs raconte l’apparition d’un nombre alarmant de meurtres dans la réserve d’Osage de 1918 à 1931. Du pétrole avait été découvert dans la réserve à la fin des années 1800, et lorsque sa valeur monta en flèche dans les premières décennies du 20e siècle, Osage, autrefois pauvre, dont les membres inscrits disposaient chacun d’une part égale de l’argent généré par la multiplication constante des terres. puits – est devenu soudainement et fabuleusement riche. Cet afflux de richesses rendait inévitablement les Osage vulnérables aux malfaiteurs déterminés à voler leurs ressources. Alors que l’économie locale était en plein essor et que de nouveaux arrivants inondaient les villes des réserves telles que Fairfax, les résidents blancs facturaient aux Osage des prix extrêmement gonflés et, avec la connivence du gouvernement américain, assumaient la gestion des comptes bancaires de membres de la tribu prétendument non compétents. Plus menaçant encore, parce que les droits pétroliers pouvaient être hérités par des non-Osage, les « prétendants » blancs complotaient pour se marier puis chasser les femmes autochtones, que ce soit lentement par empoisonnement ou rapidement avec une balle.

Même si ce pillage de l’argent de la tribu était généralisé, Tueurs de la Lune des Fleurs se concentre sur les déprédations criminelles de William Hale (Robert De Niro), un éleveur influent connu sous le nom de roi des Osage, qui exploite sans pitié les autochtones tout en prétendant leur servir de protecteur bienveillant. Comme patte de chat principale, Hale emploie son neveu avare et serviable, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), qui, avec son frère Byron (Scott Shepherd), se retrouve désespérément empêtré dans le réseau complexe de tromperie de son oncle.

Hale s’engage dans un vaste réseau de stratagèmes – y compris plusieurs escroqueries à l’assurance presque comiquement évidentes – mais au cœur de ses machinations se trouve la famille Osage de Mollie Kyle (une Lily Gladstone transcendante). Peu de temps après avoir débarqué à la gare animée de Fairfax, Ernest, soldat de la Première Guerre mondiale, commence à travailler comme chauffeur et Mollie devient bientôt l’un de ses passagers réguliers. Apparemment frappé, Ernest entame une cour, et quand Mollie lui rend la pareille, les deux se marient. Mais dans les années qui suivent leur mariage, la mère et les trois sœurs de Mollie meurent toutes de façon mystérieuse ou sanglante, leurs droits lui revenant chacune à tour de rôle. Ainsi, lorsque la santé de Mollie se dégrade précipitamment – ​​accélérée par des injections d’insuline prétendument vitales – Ernest risque d’hériter de la vaste fortune familiale désormais entièrement consolidée.

Cliquez pour agrandir Melinda Sue Gordon Mollie (Lily Gladstone, à gauche) et Ernest (Leonardo DiCaprio) ont un mariage non conventionnel.

Le récit de Tueurs de la Lune des Fleurs s’étend beaucoup plus loin, avec une abondance de meurtres, une enquête clandestine du FBI, des drames dans la salle d’audience, des rituels Osage présentés respectueusement, de brèves éruptions de réalisme magique et même une pièce radiophonique mise en scène à couper le souffle qui fournit un résumé plein d’esprit de la vie ultérieure des directeurs. Au cours de ses trois heures et demie mouvementées, le film offre également des éclairs de spectacle périodiques : les rues et la gare surpeuplées de Fairfax, un panorama de derricks pétroliers hérissés s’étendant jusqu’à l’horizon du paysage, un champ englouti par les flammes illuminant le ciel nocturne. . Mais paradoxalement, le film s’avère plus efficace lorsque le rythme ralentit et que la caméra se rapproche pour des scènes de dialogue chargées et intimes : les échanges complotistes entre Hale, Ernest et leurs complices ; les interrogatoires subtils des suspects par White ; et, plus convaincant encore, les moments calmes (et souvent inquiétants) d’Ernest et Mollie ensemble.

Ces scènes avec Ernest et Mollie forment le cœur sombre de Tueurs de la Lune des Fleurset ils prolongent l’examen actuel (et tout à fait sombre) du mariage par Scorsese, une préoccupation thématique qui traverse des œuvres aussi apparemment disparates que Alice ne vit plus ici, New York, New York, Taureau furieux, Les Affranchis, Cap Peur, Casinoet le loup de Wall Street. Bien qu’il ne soit pas question de la complicité d’Ernest dans au moins quatre meurtres – et cela ne semble pas le déranger – la sincérité de son amour pour Mollie semble tout aussi incontestable. Ernest a peut-être poursuivi le mariage grâce aux encouragements de Hale, mais il y a une tendresse évidente dans la relation, et l’angoisse qu’il ressent alors que Mollie se détériore (grâce, bien sûr, aux injections d’insuline contaminées qu’il administre) est bizarrement authentique. Et Mollie, même confrontée au rôle important d’Ernest dans la mort de sa sœur, ne peut renoncer à son amour pour lui : ils restent liés ensemble de manière exaspérante.

Un autre dans une série impressionnante de triomphes en fin de carrière – le loup de Wall Street, Silence, L’Irlandais — Tueurs de la Lune des Fleurs offre une preuve supplémentaire (si nécessaire) de l’étonnante gamme de Scorsese et de sa maîtrise continue.

Détails du film Tueurs de la Lune des Fleurs Noté R 206 minutes Réalisé par : Martin Scorsese AMC Livonia 20, AMC Star Great Lakes 25, AMC Star John R 15, AMC CLASSIC Fashion Square 10, Ann Arbor 20 + IMAX, Cinemark Southland Mall et XD, Emagine Canton, Emagine Macomb, Emagine Novi, Emagine Palladium, Emagine Saline, Emagine Théâtre Rochester Hills, Emagine Theatre Royal Oak, Emagine Woodhaven, Goodrich Oxford 7, Maple Theatre, MJR Chesterfield Crossing Digital Cinema 16, MJR Marketplace Digital Cinema 20, MJR Partridge Creek Digital Cinema 14, MJR Southgate Digital Cinema 20, MJR Troy Grand Digital Cinema 16, MJR Universal Grand 16, MJR Waterford Digital Cinema 16, MJR Westland Grand Cinema 16, Phoenix Theatres at Mall of Monroe, Phoenix Theatres Laurel Park Place, Regal UA Commerce Township, Star Gratiot à 15 Mile, The Birmingham 8 propulsé par Emagine, Le cinéma Riviera

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter