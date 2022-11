Avec Khalil Herbert sur IR, les Bears de Chicago auront besoin de plus de David Montgomery, Trestan Ebner – Shaw Local

Il ne fait aucun doute que David Montgomery est l’un des coureurs les plus punitifs de la NFL.

Juste au moment où vous pensez qu’il s’est arrêté pour un court gain, le RB des Bears avancera de 2, 3, 4 ou même 5 verges de plus. C’est un arrière professionnel qui est également un receveur capable et une bonne protection contre les passes.

Maintenant avec son coéquipier Khalil Herbert (hanche) sur la liste des blessés, la charge de travail de Montgomery pourrait augmenter considérablement. Au lieu de 12-15 portées, ce ne serait pas un choc de voir Montgomery obtenir 20-25.

Bien que ce soit bien beau, perdre Herbert pendant au moins quatre matchs est un coup dur pour l’équipe de Matt Eberflus. Le demi de deuxième année a arraché des courses de 63, 36, 13, 12 et 12 verges au cours des cinq dernières semaines et affiche une moyenne de 5,95 verges par course – le deuxième meilleur de la NFL parmi les RB avec au moins 60 courses.

“Chaque fois que vous perdez un joueur comme ça, c’est toujours difficile”, a déclaré Eberflus, qui s’attend à ce qu’Herbert rejoue cette saison. “Khalil a un super style pour lui. Vous avez vu les évasions, il est donc difficile de reproduire cela.

« Nous allons juste devoir partager la charge. (Montgomery) s’intensifie et fait des choses différentes. Certainement un dos talentueux à coup sûr.

C’est vrai, mais Montgomery – qui a raté l’entraînement de mercredi en raison d’un problème personnel non divulgué – ne possède tout simplement pas la capacité d’échappée d’Herbert.

La plus longue course de Montgomery au cours des six derniers matchs n’est que de 13 verges – et cela s’est produit contre Washington lors de la semaine 6. Il n’a en moyenne que 45,8 verges par match au sol depuis la semaine 5 et n’a dépassé les 70 qu’une seule fois (lors d’une défaite de la semaine 2 à Green Baie).

Les Bears (3-7) ont perdu six des sept et affronteront une équipe des Falcons qui a perdu trois des quatre, dont un revers de 25-15 contre la Caroline le 10 novembre.

Cela pourrait être le bon moment pour le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy, d’ouvrir le jeu des passes, car les Falcons se classent bons derniers en défense contre les passes à 280,1 verges par match. Tous les QB sauf un ont lancé au moins 234 verges contre eux.

Pourtant, le pain et le beurre des Bears ont été leur monstre à trois têtes dans le jeu de course, avec Herbert (643 verges), Montgomery (434) et Justin Fields (749) combinant pour 1 826 de leurs 2 017 verges.

La blessure d’Herbert donne à Trestan Ebner une chance de faire ses preuves dans un rôle de remplaçant. La recrue de Baylor a obtenu un temps de jeu important pour remplacer Montgomery au cours des semaines 3 et 4. Il a réussi sept courses pour 23 verges lors d’une victoire contre les Texans et six courses pour 20 verges lors d’une défaite contre les Giants de New York.

“C’est malheureux que Khalil se soit blessé, mais c’est une bonne occasion pour moi de montrer ce que je peux faire”, a déclaré Ebner.

Eberflus a vanté la « très bonne vitesse » et la « vision » d’Ebner – même si nous n’en avons pas vu beaucoup dans ses 18 courses professionnelles.

“Je suis très rapide, mais je dois le ressentir beaucoup”, a déclaré Ebner, qui a couru pour 799 verges en 148 courses (moyenne de 5,4) en 14 matchs avec Baylor en tant que senior de cinquième année. « Je dois le sentir et faire les bonnes coupes. Je pense que si je peux simplement contourner davantage ce match … je peux faire de gros jeux.

L’un des coups sur Ebner de 5 pieds 11 pouces et 215 livres a été son blocage de passes.

Il ne sait tout simplement pas pourquoi.

“Pour vous dire la vérité, j’ai toujours entendu dire que c’était un coup sur moi, mais je n’ai jamais abandonné un sac en cinq ans à Baylor”, a déclaré Ebner avec un large sourire. «Je pourrais probablement réparer beaucoup de choses techniques, oui.

“Mais pour ce qui est d’entrer là-dedans et de frapper quelqu’un et de se battre, je n’ai pas de problème avec ça.”

Le presseur hebdomadaire de Fields s’est terminé par une question sur Ebner, et le QB des Bears n’a pas perdu de temps pour faire l’éloge de son jeune coéquipier.

“C’est un grand athlète et un excellent porteur de ballon”, a déclaré Fields. «La chose la plus importante avec lui, c’est qu’il apprend … le mouvement change parce que nos pièces sont verbeuses. … Il a grandi depuis la semaine 1, ou même depuis la pré-saison jusqu’à maintenant.

“C’est un porteur de ballon explosif (et) il est doué de ses mains, donc je suis ravi de voir ce qu’il fera cette semaine.”

https://www.dailyherald.com/sports/20221116/with-herbert-out-bears-montgomery-and-ebner-must-pick-up-their-games