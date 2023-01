Avec Kevin McCarthy radié jusqu’à présent en tant que président de la Chambre, Darin LaHood de l’Illinois pourrait-il être une option? – Section locale de Shaw

Le républicain californien Kevin McCarthy a frappé trois fois mardi dans sa tentative de remplacer la démocrate Nancy Pelosi comme prochaine présidente de la Chambre des États-Unis.

Reste à savoir s’il parvient à constituer une coalition de voix plus forte qui peut lui valoir le marteau du président mercredi, ou si quelqu’un d’autre l’usurpe finalement.

Jusqu’à présent, certains noms flottants parmi les alternatives possibles du GOP, citons le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, qui a reçu des votes lors de chacun des trois scrutins de mardi; Steve Scalise, de Louisiane ; et Patrick T. McHenry, de Caroline du Nord. Si, toutefois, ces représentants ne rassemblent pas les votes, le propre représentant américain de l’Illinois, Darin LaHood, pourrait-il avoir une chance ?

C’est probablement une portée, mais peut-être. Cela dépend à qui vous demandez.

“Je ne sais pas si, pour le moment, il viendrait en termes … que vous devez être un compromis entre les deux factions belligérantes comme alternative acceptable”, a déclaré Kent Redfield, professeur de sciences politiques à la retraite de l’Université. de l’Illinois Springfield.

La faction anti-McCarthy, a déclaré Redfield, est à la recherche d’un orateur qui permettrait une plus grande indépendance pour les membres de la base.

Ceux qui soutiennent McCarthy recherchent un leader ayant de l’expérience dans des rôles de leadership et qui tiendra les membres “les pieds sur le feu pour garder le caucus uni”, a déclaré Redfield.

LaHood ne saute pas au front pour Redfield, a-t-il dit, parce que le membre du Congrès de Peoria n’est tout simplement pas assez haut dans la direction du parti.

LaHood n’est pas non plus membre des 19 qui ont résisté aux bulletins de McCarthy et ont présenté leurs propres candidats pour le siège du président, a déclaré Redfield.

Le camp de LaHood a déclaré que son soutien était fermement derrière McCarthy. Dans une déclaration préparée envoyée mardi soir, LaHood a déclaré qu’il continuerait à soutenir McCarthy pour le rôle.

“Je crois qu’il mérite l’opportunité de diriger notre majorité républicaine. Personne n’a travaillé plus dur pour soutenir les républicains et nous mettre dans la majorité que Kevin McCarthy », a déclaré LaHood dans le communiqué.

LaHood – dont le district s’étend maintenant de la frontière nord de l’Illinois au sud de Peoria – a de bonne foi au sein de son parti. Le républicain de l’Illinois siège au comité des voies et moyens et le comité restreint permanent de la Chambre sur le renseignement. Lors du cycle électoral de 2022, LaHood était également le président des finances du Comité national républicain du Congrès, le mettant en charge des efforts de collecte de fonds des républicains de la Chambre. Son nom a été mentionné comme une possibilité de diriger le NRCC avant les élections de 2024.

LaHood a recueilli beaucoup d’argent pour les candidats du GOP, a déclaré John T. Shaw, directeur du Paul Simon Public Policy Institute de la Southern Illinois University Carbondale.

« Darin LaHood est très apprécié au sein du caucus républicain de la Chambre. Il a travaillé dur pour le parti », et fait du bon travail dans ses missions au sein du comité, a déclaré Shaw.

LaHood fait partie de la fête depuis assez longtemps pour avoir de l’expérience, mais pas assez pour ajouter le bagage personnel qui peut venir avec un mandat plus long, a déclaré Shaw.

Selon lui, Scalise de Louisiane est le candidat le plus probable, a déclaré Shaw, mais il a déclaré que LaHood n’était pas hors de question.

“Si les républicains décident de rebattre les cartes et de trouver quelqu’un de nouveau, frais et différent, Darin LaHood pourrait être en jeu”, a déclaré Shaw. “Il est très apprécié et a une personnalité affable et engageante.”

Le nombre de scrutins qu’il faudrait avant qu’un orateur soit élu reste également une inconnue, a déclaré Redfield. Il ne voit pas non plus les démocrates de la Chambre pousser pour une réponse.

“C’est terrible et chaotique, et il n’y a aucune incitation pour les Dems à faire quoi que ce soit”, a déclaré Redfield. “L’une des premières règles de la politique est de ne jamais interrompre l’opposition lorsqu’elle s’immole par le feu.”