Avec juste un marteau et un cadre en verre, l’artiste crée une sculpture éblouissante

Il y a quelque chose de fascinant dans un tableau, qui nous oblige le plus souvent à nous arrêter et à l’examiner un instant. Cependant, les peintures sont confinées à la taille de leur toile et de leur liquide, contrairement aux sculptures. En ce qui concerne l’art en trois dimensions, les sculptures ont élevé le niveau de créativité de plusieurs niveaux. Une récente bobine Instagram devenue virale en témoigne. Il montre comment un artiste Niall Shukla a sculpté le visage d’une femme sur un verre en utilisant simplement un marteau. Oui, c’est vrai, Niall a reçu les applaudissements des utilisateurs de médias sociaux pour avoir sculpté une œuvre d’art séduisante avec l’utilisation prudente d’un marteau sur une dalle de verre.

Pour créer ce joyau de l’art, Niall a dû faire face à de nombreuses difficultés. Niall devait recommencer à zéro chaque fois qu’il faisait une erreur en brisant le verre. Les utilisateurs pouvaient imaginer le nombre de fois qu’il devait utiliser un nouveau morceau de verre. Tout ce processus de sculpture et de réparation de la charpente métallique a duré deux mois. Le cadre en métal a été conçu pour résister au support de cette sculpture. Niall a également exprimé son objectif de créer des écritures de taille moyenne pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter ses peintures.

Les utilisateurs ont été bouleversés par cette œuvre d’art éblouissante et n’ont pas pu s’empêcher de l’apprécier. Un utilisateur a exprimé sa surprise quant au fait que les gens pouvaient posséder des compétences aussi extraordinaires. Un autre a écrit qu’avec un tel talent, tout objet cassé peut être transformé en quelque chose de beau.

Le troisième a été déconcerté par le temps et les efforts nécessaires à la réalisation d’une œuvre d’art aussi merveilleuse. Cette bobine a été partagée le 21 septembre et a reçu 1,08,00,000 vues.

Avant cette œuvre, Niall a également sculpté de nombreuses autres sculptures impressionnantes. Il a récemment travaillé sur une série de sculptures intitulée Melisande

Cette bobine a reçu plus de 71 000 vues.

