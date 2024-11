Avec Jordan Love, comment devriez-vous aborder les Packers lors de la semaine 9 de la NFL ?

Alors que Jordan Love devrait jouer, Jayden Reed, Romeo Doubs et Christian Watson bénéficient tous d’un coup de pouce. Mais Reed pourra-t-il sortir de sa récente crise ? Zach Thompson intervient.

Le Emballeurs accueillent le Lions dans un énorme match du dimanche après-midi pour la suprématie de la NFC Nord. Excellente nouvelle pour Green Bay et pour le public en général, Jordan Amour (7 000 $) est sur la bonne voie pour jouer selon Tom Pelissero de NFL Network. Que signifie sa disponibilité pour Jayden Reed, Romeo Doubs, Tucker Kraft, Josh Jacobs et le reste de l’offensive des Packers dans ce match difficile de la semaine 9 de football Fantasy ? Jetons un coup d’oeil

#Emballeurs Le quart Jordan Love – qui est considéré comme douteux en raison d’une blessure à l’aine – devrait débuter le match de dimanche contre le #Lionsselon les sources. Pas de revers ni de surprises au cours de la semaine, et Love est prêt à rouler avec la tête de la NFC Nord en jeu. pic.twitter.com/tGcoEeH99P – Tom Pelissero (@TomPelissero) 2 novembre 2024

L’impact de Jordan Love sur Jayden Reed

Jusqu’à présent cette saison, Jayden Reed (6 400 $) a été le meilleur receveur des Packers. Il a disputé deux matchs monstres de plus de 30 points fantastiques au début de l’année et était en fait le receveur le plus performant de la NFL à un moment donné.

Les choses ont cependant un peu mal tourné pour Reed ces dernières semaines. Il n’a réussi que deux attrapés au cours de chacune des deux dernières semaines, produisant seulement 10 verges contre le Texans et 55 yards contre le Jaguar. Il n’avait que sept cibles total dans ces deux matchs après avoir marqué en moyenne 6,5 cibles par match au cours de ses quatre confrontations précédentes.

Après que Love soit parti avec sa blessure, Reed est devenu particulièrement silencieux, et si Love n’était pas revenu, on se serait sérieusement demandé si Reed pouvait démarrer.

Avec Love dans le mélange, cependant, la capacité de jeu important et le plafond haut de Reed sont suffisants pour lui valoir une place en tant que WR2 à haut risque. En fonction de votre ligue, vous pouvez avoir de meilleures options plus fiables, mais la disponibilité de Love fait de lui une option que vous pouvez utiliser contre les Lions, qui ont cédé le troisième plus grand nombre de points fantastiques de la NFL à l’opposition WR alors que les équipes ont dû lancer un faible en jouant par derrière.

L’impact de Jordan Love sur Roméo Doubs

Roméo Doubs (5 700 $) a surpassé Reed pour la deuxième semaine consécutive au cours de la semaine 8, marquant 3 cibles sur 6 pour 72 verges et un touché en route vers une troisième semaine consécutive avec des points fantastiques à deux chiffres.

Au cours de la semaine 7 contre Houston, le Doubs a été ciblé 10 fois alors qu’aucun autre Packer n’a obtenu plus de six cibles. Il a réalisé un record de 94 verges dans cette compétition.

Compte tenu de l’attention supplémentaire qu’il a reçue depuis qu’il a purgé sa suspension d’un match au cours de la semaine 5, le Doubs est en fait mon Packers WR préféré pour les concours DFS comme le Millionnaire de football fantastique de 2,75 millions de dollars de la NFL [$1M to 1st]. Il est moins cher que Reed et moins dépendant des gros jeux avec tout le volume qu’il a dessiné.

Le plafond du Doubs n’est pas aussi haut que celui de Reed, cependant, donc pour les compétitions d’une saison, je préfère toujours le Doubs en tant que jeu WR3 ou FLEX plutôt qu’un WR2 comme Reed.

L’impact de Jordan Love sur Tucker Kraft

Le match pour l’ailier rapproché Tucker Kraft (4 600 $) est plus difficile que pour Doubs et Reed. Les ailiers rapprochés adverses ont marqué le moins de points DraftKings de la NFL contre les Lions.

Kraft a été très bon cette saison, avec une moyenne de plus de 11 points fantastiques par match. Il a mené l’équipe avec 78 verges et un touché la semaine dernière et a récolté plus de 12 points fantastiques dans quatre de ses cinq derniers.

Alors qu’il devrait être plus impliqué dans l’Amour que si Malik Willis avait commencé, il reste un jeu difficile à moins que vous n’ayez pas d’autres options cette semaine. La disponibilité de Love et sa volonté de pousser le ballon sur le terrain élèvent le plafond de Kraft mais abaissent également son plancher puisque les receveurs seront plus impliqués que l’approche run first de Willis.

L’impact de Jordan Love sur Josh Jacobs

Josh Jacobs (6 900 $; cheville) est également discutable pour ce match même s’il a dit qu’il jouerait. Si Love était absent, les Packers auraient probablement conçu le jeu pour se concentrer sur Jacobs, et il a déjà prouvé qu’il était à la hauteur cette saison.

La semaine dernière, il a couru 127 verges, deux touchés et a terminé avec 28,5 points fantastiques avant de se blesser à la cheville. Il a plus de 20 points fantastiques au cours de chacune des deux dernières semaines et a été fortement impliqué en tant que receveur et rusher, quel que soit le QB.

La présence de Love élève le plafond de toute l’attaque et rend donc plus probable que Jacobs obtienne un touché ou deux, même s’il n’obtient pas autant de courses que si Willis était au centre.

L’impact de Jordan Love sur les résultats

Les Packers sont outsiders à domicile à trois points cette semaine. L’amour les verges par la passe au-dessus/au-dessous sont à 233,5 avec le over à -115, mais j’aime bien son passer le touché au-dessus de 1,5 à -120 encore mieux. Avant la semaine dernière, Love avait lancé plusieurs touchés à chaque match qu’il a disputé cette saison avec 15 passes décisives en cinq matchs. S’il est en bonne santé et capable de jouer tout le match, il devrait être capable de lancer plusieurs touchés par la passe, car les Packers font tout ce qu’ils peuvent pour suivre les Lions, qui obtiennent de meilleurs scores.

Cela devrait être un grand match, et je suis heureux que nous puissions voir les deux équipes au complet dans ce qui a le potentiel d’être un classique au Lambeau Field.

