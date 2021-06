Avec Ivan Perisic absent en raison de Covid-19, l’entraîneur de la Croatie dit que l’accent doit être mis sur son remplacement

La Croatie doit rapidement surmonter la nouvelle du test positif de l’ailier Ivan Perisic pour COVID-19 et, avec de nombreux remplaçants à portée de main, se concentrer sur le match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec l’Espagne, a déclaré l’entraîneur Zlatko Dalic. Perisic, qui a mené l’effort de la Croatie en phase de groupes et a marqué lors de leur match nul 1-1 contre la République tchèque et de leur victoire 3-1 contre l’Écosse, est isolé après avoir été testé positif samedi, mais Dalic a refusé de se plaindre.

« Perisic est difficile à remplacer et il a été notre joueur clé en phase de groupes, mais cela peut arriver et nous devons nous adapter », a déclaré l’entraîneur de 54 ans lors d’une conférence de presse dimanche.

« Heureusement, nous avons plus d’options dans la position de Perisic que dans n’importe quelle autre position à ce tournoi, donc quiconque intervient devrait être capable de faire du bon travail.

« Que ce soit Mislav Orsic, Josip Brekalo, Ante Rebic ou Andrej Kramaric, nous essaierons de porter le match en Espagne et de les empêcher de garder le ballon parce que rester assis ne nous mènera nulle part.

« Ils aiment aussi presser haut sur le terrain quand ils n’ont pas le ballon, c’est leur style enraciné dans la façon dont Barcelone et le Real Madrid jouent. Ça va être dur, mais je suis convaincu que nous avons le courage de les battre. »

Les vainqueurs du match au stade Parken de Copenhague réserveront un affrontement en quart de finale avec les champions du monde français ou suisse le 2 juillet à Saint-Pétersbourg.

Le défenseur central Dejan Lovren manquera également le match pour cause de suspension et Dalic a confirmé que Duje Caleta-Car, qui a joué lors de la première défaite 1-0 contre l’Angleterre, serait rappelé dans le onze de départ.

« Nous reviendrons à ce que c’était à l’arrière avant que Lovren ne rejoigne l’équipe, car essayer quelque chose de nouveau à ce stade de la compétition contre une équipe de la qualité de l’Espagne n’aurait aucun sens », a déclaré Dalic.

Le milieu de terrain défensif Marcelo Brozovic a déclaré qu’une bataille personnelle avec son homologue espagnol Sergio Busquets pourrait avoir un impact significatif sur le résultat.

« Cela pourrait être l’un des facteurs décisifs », a déclaré Brozovic. « Ils ont un milieu de terrain de qualité supérieure, mais nous aussi et nous devrons être compacts tout le long pour tenir bon. »

