Avec ‘In the Heights’, Jimmy Smits chante un peu mais lui donne beaucoup

Pourquoi votre pause matinale dans une bodega ne devrait-elle pas être digne d’une pause dans la chanson ? C’est ainsi que « In the Heights » présente le personnage de Jimmy Smits : il se promène dans le magasin du coin tenu par Usnavi (Anthony Ramos) pour prendre son café con leche tout en chantonnant joyeusement, « Bonjour, Usnavi ! » Dans une comédie musicale remplie de toutes sortes de jeux de mots tordus du parolier Lin-Manuel Miranda, cette ligne simple est en quelque sorte la plus sublime – et hé, qui connaissait l’acteur primé aux Emmy de « Bleu NYPD » et « Loi de Los Angeles » pourrait porter un air?

Pourtant, vous avez déjà chanté un peu dans le personnage dans épisodes de « NYPD Blue » et « L’aile ouest ». Et je sais que tu as fait une apparition sur « Flic Rock » à l’époque, mais je n’ai pas pu savoir s’ils vous faisaient chanter ou non.

C’est exactement ça. Oh, mec ! Même là-dessus, j’avais six lignes musicales et quatre coachs vocaux différents. Warner Bros. disait à mes agents : « Vraiment ? Doit-il avoir deux coachs vocaux sur chaque côte ? Ouais, parce que je voulais être le plus précis possible !

Et même s’il ne s’agit que de quelques lignes chantées, elles véhiculent beaucoup de choses.

J’apprécie que vous disiez cela parce que même avec les trois lignes qui sont dans cette chanson, nous avons fait toute cette approche psychologique basée sur les personnages. C’est un changement par rapport aux rimes qui se produisent, et c’est plus votre truc traditionnel. À l’origine, je me disais : « Je vais faire en sorte que ça compte, et je veux que ce soit grand ! » Et ils disaient : « Non, non, non. Parlons du personnage et de ce qui se passe là-bas. Cela faisait partie des mêmes choses que j’avais à faire avec les scènes dramatiques de va-et-vient dans la famille.