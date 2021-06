Avec « In the Heights », Anthony Ramos trouve la célébrité selon ses propres termes

« Stayin’ Alive » des Bee Gees, cette ode classique sur la piste de danse à faire tout ce qu’il faut pour garder la tête hors de l’eau, jouait dans un café de Brooklyn quand Anthony Ramos s’est faufilé par une froide matinée d’avril.



Ramos n’est peut-être pas encore une célébrité pour vous, mais il a été facilement fait par le barista de Park Slope, qui s’est avéré être un fan courtois. En plus de son café au lait, Ramos a reçu quelques autocollants faisant la promotion du personnage de drag queen de son serveur admiratif et quelques mots aimables de félicitations pour son récent succès. Ramos a reçu ses hommages avec humilité. Il respectait un autre arnaqueur quand il en voyait un. C’est peut-être l’été d’Anthony Ramos, quand cet acteur de Brooklyn – qui a déjà mis en scène son visage couvert de taches de rousseur, construit pour Calvin Klein physique et rôle fondateur dans la distribution de Broadway de « Hamilton » dans une carrière prolifique à l’écran et à l’enregistrement – prend sa place au firmament d’Hollywood.

S’il le fait, ce sera en grande partie sur la base de sa performance de premier plan exubérante dans la version cinématographique de « Dans les hauteurs », qui est adapté de la comédie musicale primée aux Tony Awards sur les vies imbriquées d’un quartier d’Upper Manhattan, et qui, après un an de retard, sortira le 11 juin en salles et sur HBO Max.

Que Ramos, 29 ans, se retrouve même à cet endroit, chantant, se balançant et charmant son chemin à travers les allées de la bodega en tant que héros irrépressible du film, Usnavi, est le résultat d’une vie passée à courir après chaque opportunité avec une ténacité maximale et à se labourer des voies où aucun n’existait auparavant. Il a également dû apprendre des leçons sur ce qu’il devait faire de lui-même une fois ces pauses. « L’éthique du travail n’a pas toujours été là, vous savez ? » Ramos dit sournoisement sur un morceau de quatre-quarts à la fraise et à la rhubarbe. « Je vous mentirais si je disais que j’ai toujours été un travailleur acharné. » Mais sachant à quel point il a dû donner des coups de pied pour que les portes s’ouvrent même légèrement pour lui, Ramos est déterminé à pousser ses talents aussi loin qu’ils le permettront. « C’est le cadeau des cadeaux », a-t-il déclaré. « C’est comme avoir une Ferrari. Tu ne vas pas le conduire ? Je brûle tous les kilomètres dessus. L’arrivée de « In the Heights », avec des chansons de Lin-Manuel Miranda et un scénario de Quiara Alegría Hudes, permettra également de tester si le public de masse se tournera vers une comédie musicale dirigée par un casting d’artistes relativement inconnus, principalement latinos et sera embrasser les qualités que ses créateurs voient abondamment dans Ramos.

Comme Jon M. Chu, le réalisateur de « In the Heights », m’a dit: « Dans chaque once de son corps, il dégage déjà une qualité de star de cinéma. Mais il a l’air différent de toutes les stars de cinéma que vous ayez jamais vues. Il a littéralement tout, et nous recherchons tous, à quoi ressemble et se sent le nouveau leader ? Anthony Ramos remplit toutes les cases.