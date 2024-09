Avec « Hollywood Black », Justin Simien réévalue l’histoire du cinéma

« Qu’est-ce qu’un film noir ? »

C’est la question que Justin Simien, qui a attiré l’attention d’Hollywood avec son premier long-métrage, la comédie HBCU « Dear White People » de 2014, a posée à un certain nombre de réalisateurs de premier plan. Il n’a pas obtenu de réponse définitive :

« Un film avec généralement des Afro-Américains dans les rôles principaux. »

« Un film inspiré, enraciné, influencé et raconté par les Noirs. »

« Je reconnais quelqu’un quand j’en vois un. »

La quête de Simien pour répondre à cette question est au cœur de « Hollywood Black », son exploration de l’histoire du cinéma noir, mettant en lumière les triomphes et les obstacles rencontrés par les artistes noirs. La série documentaire en quatre parties de MGM+ a été diffusée pour la première fois en août et se termine dimanche avec l’épisode « Dear Black People », qui se concentre sur les récents succès des cinéastes noirs, de « Get Out » à « Black Panther ».

Inspiré par le livre « Hollywood Black » de l’historien Donald Bogle et agrémenté de réflexions de plusieurs artistes de renom – parmi lesquels figurent les réalisateurs Ryan Coogler (« Black Panther ») et Gina Prince-Bythewood (« The Woman King ») et l’acteur Giancarlo Esposito – le projet retrace l’évolution du cinéma noir depuis l’ère du muet jusqu’à nos jours. L’une des priorités du projet était de rendre hommage aux artistes et aux films qui ont été « cachés à la vue de tous ».

Ryan Coogler, à gauche, et Justin Simien dans une scène de la docu-série MGM+ « Hollywood Black », inspirée du livre du même nom de l’historien Donald Bogle. (MGM+)

« Je veux que tout le monde repense l’histoire du cinéma », a déclaré Simien, qui a également réalisé le reboot de « The Haunted Mansion » de Disney en 2023, en présentant la série. « Parce que celui qui contrôle le cinéma contrôle l’histoire. »

S’exprimant depuis son bureau d’Hollywood, il a évoqué les défis liés à la réalisation du documentaire, l’impact dévastateur des grèves ouvrières de l’année dernière à Hollywood et la possibilité qu’il existe plus de deux versions cinématographiques de « La Couleur pourpre ». Voici des extraits édités de la conversation.

Tenter de couvrir l’histoire du cinéma noir en quatre heures a dû être une tâche redoutable.lprise.

Cette industrie du divertissement est bâtie sur la culture populaire dont les Noirs sont le centre. On voit que nous ne pouvons jamais la contrôler, mais on ne peut pas nous en débarrasser complètement, car nous sommes la recette secrète de chaque étape de son développement et de son évolution. L’histoire raconte donc comment ces gens qui sont si importants dans la création de cette forme d’art en prennent, en perdent et en reprennent le contrôle. Cela finit par être une histoire politique, plus que tout.

Une grande partie de votre parcours personnel a été influencée par «Le sorcier« Beaucoup de gens ont aimé ce film. Mais ce n’était pas un succès critique ou commercial.

Les critères de succès que l’on nous enseigne à tous pour évaluer la valeur de certains films doivent être abandonnés lorsqu’il s’agit de films noirs. C’est vraiment le cas, en particulier lorsqu’il s’agit de films comme « The Wiz », qui a eu un impact culturel gigantesque. C’est presque comme la Bible, culturellement et artistiquement. Ce film a accompli de nombreux exploits, notamment celui de réunir Michael Jackson et Quincy Jones. Je dirais que c’est l’une des premières représentations de la culture des salles de bal dans la célèbre séquence de la Cité d’Émeraude. C’est l’un des films les plus coûteux jamais réalisés avec des Noirs à l’écran.

Parmi les stars de « The Wiz », on trouve Nipsey Russell, à gauche dans le rôle de l’homme en fer-blanc, Diana Ross dans celui de Dorothy et Michael Jackson dans celui de l’épouvantail. Justin Simien dit que le film est « presque comme la Bible, culturellement et artistiquement ». (Presse associée)

Un autre film sur lequel le public noir a des sentiments mitigés est Version musicale 2023 de « La Couleur pourpre », produit par Oprah Winfrey. De nombreux fans du film de 1985 avec Whoopi Goldberg ne l’ont pas adopté.

Je comprends. Mais d’un autre côté, je suis content que Blitz Bazawule, qui a réalisé la version musicale, ait pu réaliser son premier long métrage d’importance. Je suis conscient du fait que c’est extrêmement rare et une expérience à chaque fois qu’un cinéaste noir a la possibilité de réaliser un film. Cela seul mérite notre attention. Nous n’avons pas les mêmes opportunités.

Et sur le plan personnel, j’aspire à une adaptation de « La Couleur pourpre » qui mette en valeur le message queer contenu dans ce texte écrit par Alice Walker. Si nous voulons continuer à faire « La Couleur pourpre », je suis d’accord. Il y a encore beaucoup à découvrir dans ce texte.

J’ai été très frappé par l’accent mis par le documentaire sur des artistes et des films qui n’ont pas reçu beaucoup d’attention, comme Charles Lane, qui a réalisé un film muet en noir et blanc, « Sidewalk Stories ».

L’impulsion pour ce projet est venue du fait d’avoir vu ces films et d’avoir été à la fois impressionné et furieux, voire enragé. « Sidewalk Stories » est sorti en 1989. C’était une grande année pour le cinéma noir — l’année de [Spike Lee’s] « Do the Right Thing ». Mais personne ne mentionne cet autre film qui a vu le jour et qui n’a pas donné naissance à son propre genre cinématographique comme « Do the Right Thing ». Cela s’explique en partie par le fait qu’il ne correspondait pas à ce qui était en vogue à l’époque concernant la négritude. Mais c’est un chef-d’œuvre.

Quand « The Artist » a remporté l’Oscar, je me souviens avoir aimé ce film mais avoir été déconcerté par son élévation au rang de film important. « Sidewalk Stories » est exactement ce que ce film était en termes d’utilisation de l’esthétique du cinéma muet, en particulier dans la façon dont Charles cite Charlie Chaplin mais se met en scène en tant qu’enfant noir à la peau foncée dans les rues de New York. Il met le spectateur au défi en utilisant les mêmes situations, mais avec un groupe de personnes noires. Pourquoi est-ce différent de voir les mêmes types de relations à l’écran avec des personnes noires ?

Au cours des premières étapes des grèves d’Hollywood, l’art noirjeLes sts craignaient d’être sévèrement blessés affecté Quand ils ont pris fin. Il y a beaucoup de souffrances à Hollywood en ce moment, car les gens sont au chômage, mais est-ce que c’est pire pour les cinéastes noirs ?

Oui. C’est plus dur que jamais. Et cela a frappé encore plus durement les artistes homosexuels. J’ai suivi ce mouvement de balancier avec « Dear White People » [the film] et j’ai senti que ça allait de nouveau. Puis j’ai recommencé à bouger en faisant de « Dear White People » une série télévisée. J’ai senti que ça allait et venait au cours de ces années, et c’est vraiment en train de revenir. C’est tellement difficile.

Joy Randolph dans les coulisses des Oscars en mars après avoir remporté le prix de l’actrice dans un second rôle pour « The Holdovers ». (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Joy Randolph de Da’Vine L’actrice a remporté un Oscar cette année pour son interprétation de Mary Lamb, la cuisinière en chef d’un pensionnat d’élite de la Nouvelle-Angleterre dans « The Holdovers ». Mais sa victoire a suscité une certaine controverse, certains observateurs affirmant qu’elle perpétuait la tradition vieille de plusieurs décennies qui consiste à honorer les femmes noires qui jouent des personnages soumis aux Blancs ou dans des rôles qui soutiennent les personnages blancs, tout en les honorant pour peu d’autres raisons.

C’est une conversation importante. Mais encore une fois, elle remporte un prix pour sa performance. Le fait est que le rôle n’existait pas pour elle, pour une raison ou une autre, entre les mains d’une cinéaste noire. Ce qu’elle a fait avec ce rôle était phénoménal. Pour moi, c’est ce que nous récompensons. C’est la même chose avec Hattie McDaniel dans « Autant en emporte le vent ». Nous ne récompensons pas la représentation, la caricature ou le stéréotype. Nous récompensons la personne au sein d’un système pas très bon qui représente constamment les Noirs de manière très négative. Dans ce contexte, elle a réussi à faire quelque chose d’assez magnifique et à voler l’attention des autres co-stars blanches.

Il y a tellement plus de choses que vous n’avez pas pu explorer dans « Hollywood Black ». Est-il possible de faire plus d’épisodes ?

Je pense que ce serait génial. C’est à MGM et MGM+ de décider. On pourrait honnêtement passer en revue les mêmes périodes et parler d’artistes complètement différents et ne pas avoir assez de temps. Ou alors on pourrait choisir un artiste par épisode. Si quelqu’un veut me donner de l’argent pour un documentaire sur Ken Burns, alors on peut vraiment y aller.