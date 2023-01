Avec ‘Hey Disney’ sur Amazon Echo, Disney apporte une partie de l’expérience du parc à la maison

À CES 2023Disney était à l’intérieur du stand Amazon en train de parler “Salut Disney“, un prochain Compétence Alexa pour Appareils compatibles Alexa comme le Écho d’Amazon, qui permet aux fans de communiquer avec un assistant vocal sur le thème de Disney. Disney a choisi de ne pas utiliser Mickey Mouse, ou un certain nombre d’autres mascottes emblématiques comme assistant vocal, et a plutôt passé une série d’auditions pour trouver un doubleur qui incarne une certaine sensation Disney.

La société a atterri sur le doubleur Nicolas Roye, connu pour son jeu vidéo et son travail d’anime, qui apporte une performance joviale, quoique quelque peu martelée, qui devrait bien jouer avec les enfants. Il y aura cependant beaucoup de camées de personnages Disney.



Les personnes qui achètent la skill Hey Disney Alexa ou qui sont abonnées à , la curation de livres, de films et de jeux de la société à partir de 5 $ par mois, recevra un assistant vocal qui transformera le cadran Disney en 101 Dalmatiens. Ici, les gens peuvent poser des questions simples comme “quel temps fait-il ?” ou “Dis-moi un fait amusant sur Disney” et obtiendra une réponse mettant en vedette une mascotte Disney, comme Donald Duck ou Goofy.

“Il est vraiment important pour nous de continuer à trouver des moyens pour que les clients s’engagent avec la marque, n’est-ce pas? Et nous le faisons si bien avec cela dans nos parcs”, a déclaré Steve Flynn, directeur de l’expérience numérique chez Disney.

“Pouvoir avoir quelque chose comme ça, qui s’étend jusque dans la maison, afin que notre marque puisse faire partie de la vie quotidienne des clients, c’est toujours quelque chose qui est vraiment important pour nous, et je pense que cela vérifie l’objectif stratégique”, a déclaré Flynn, ajoutant que puisque de nombreux clients Disney possèdent également des appareils Echo, le partenariat entre Amazon et Disney est logique.

Disney continue d’être une force dominante dans le domaine du divertissement, avec une valeur estimée à plus de 50 milliards de dollars. Le conglomérat possède ABC, ESPN, 21st Century Fox, Marvel et Star Wars. Son large répertoire de franchises et de films adorables adaptés aux enfants crée un fandom qui, pour certains, peut durer toute une vie. Disney oriente ses fidèles vers des expériences dans ses parcs à thème et ses croisières à travers le monde, offrant aux familles des expériences de vacances mémorables, bien que coûteuses. Ramener cette expérience à la maison donne aux familles et aux enfants des interactions quotidiennes avec la marque Disney, ce qui pourrait conduire à des adeptes plus fidèles.

Ceux qui ont visité le Disney’s Polynesian Village Resort en Floride ont déjà expérimenté Hey Disney sur les appareils Amazon Echo. Disney s’engage à mettre des Echos dans toutes ses chambres d’hôtel à travers le monde. Considérant qu’il y a plus de 36 000 chambres d’hôtels Walt Disney World dans le monde, c’est une commande conséquente. En grande partie, l’expérience que les clients auront dans les hôtels Disney sera similaire à celle de Hey Disney chez les gens plus tard cette année, moins la possibilité de commander un service de chambre.

Permettre aux entreprises de créer des expériences d’assistant vocal organisées fait partie du plan Alexa Smart Properties d’Amazon. Par exemple, Amazon offre à des hôtels comme le Wynn à Las Vegas ou à des résidences pour personnes âgées la possibilité de mettre des appareils Echo dans les chambres, permettant aux gens de commander des services et de faire des réservations.

“L’objectif de la technologie d’assistant personnalisé Alexa est un, pour soutenir, encore une fois, le choix du client et l’interopérabilité, mais ensuite deux, pour aider les marques à étendre leurs marques à l’IA et à la voix, pour le faire d’une manière simple et également coûteuse efficace », a déclaré Aaron Rubenson, vice-président d’Alexa.

Disney a également montré des interactions avec son MagicBand Plus, un accessoire portable lumineux utilisé dans les parcs à thème Disney qui peut fonctionner comme des billets de parc ou pour interagir avec certaines attractions. Le MagicBand Plus et Hey Disney peuvent fonctionner ensemble pour jouer à certains jeux.

L’extension d’Alexa au service client pourrait être un moyen important pour Amazon de continuer à soutenir la marque. A la fin de l’année dernière, Amazon a licencié 10 000 travailleurs, principalement de sa division Alexa en raison de bénéfices inférieurs aux attentes. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré cette semaine que l’entreprise serait licencier 18 000 travailleurs supplémentairesfrappant les ressources humaines et les opérations de vente au détail.