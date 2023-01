Avec Hamlin à l’hôpital, les Buffalo Bills sont prêts pour le prochain match

La sécurité de la NFL, Damar Hamlin, est restée dans un état critique dans un hôpital après avoir fait un arrêt cardiaque lors d’un match plus tôt cette semaine, mais les Bills de Buffalo ont déclaré jeudi matin que sa santé s’améliorait.

“Damar a montré une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures”, a déclaré l’équipe dans un communiqué sur Twitter, attribuant la mise à jour aux médecins du centre médical de l’Université de Cincinnati. “Bien qu’il soit encore gravement malade, il a démontré qu’il semble être neurologiquement intact. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants.

Lundi soir, les joueurs des Bills ont regardé avec horreur Hamlin, 24 ans, allongé sur le terrain et le personnel médical a tenté de redémarrer son cœur après s’être effondré et être tombé en arrière à la suite d’un tacle de routine contre les Bengals de Cincinnati. Hamlin est resté sur le terrain pendant 10 minutes avant d’être transporté à l’hôpital.

Le match a été suspendu et le receveur des Bills Stefon Diggs a été montré dans un sweat à capuche et un pantalon de survêtement entrant dans l’hôpital. Plus tard dans la nuit, l’équipe est retournée à Buffalo.