Avec Fire TV, il y a maintenant une raison d’acheter un Echo Show 15

L’année dernière, Amazon a annoncé l’Amazon Echo Show 15, apportant l’expérience de l’écran intelligent sur grand écran à la maison. L’écran intelligent de 15 pouces ressemble et fonctionne comme un cadre photo, et tout comme un cadre, vous pouvez l’accrocher au mur.

Amazon l’a envisagé comme un moyen naturel pour les personnes à la maison de garder un œil sur les événements du calendrier à venir, d’afficher des recettes et de regarder les actualités, et bien qu’il fasse toutes ces choses, l’expérience globale est un peu terne, avec très peu de contenu disponible sur l’appareil à grand écran. Même un an plus tard, il n’y a pas beaucoup de widgets tiers proposés.

Tout cela est sur le point de changer avec une annonce aujourd’hui. Comme confirmé lors de l’événement Produits et services d’Amazon, l’Echo Show 15 devrait bénéficier de l’expérience Fire TV via une mise à jour logicielle gratuite plus tard cette année.

La société a confirmé que l’expérience Fire TV sera disponible sur l’Echo Show 15, y compris une énorme augmentation des services de streaming, des profils Fire TV dédiés et des bibliothèques de contenu personnalisées pour chaque utilisateur également.

Cela élargira également considérablement l’offre de streaming de l’écran intelligent grand écran, Amazon affirmant que vous pouvez diffuser plus d’un million de films et d’émissions de télévision via les différents services de streaming aux États-Unis – bien qu’il reste à voir combien seront disponible au Royaume-Uni. Un gros ajout, exclusif au système d’exploitation Fire TV d’Amazon, est YouTube, sans doute la plus grande omission de l’Echo Show 15 jusqu’à présent.

Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas d’une refonte complète du système d’exploitation et de l’offre de l’Echo Show 15, il s’agit d’une belle mise à jour qui rendra l’affichage intelligent infiniment plus désirable.

Ce n’est pas non plus la seule grande annonce de la journée; Amazon a également lancé une série de nouveaux gadgets, accessoires pour la maison et caméras intelligentes. Cela inclut Amazon Kindle Scribe, un concurrent du ReMarkable 2 qui offre une expérience d’écriture naturelle sur un écran eInk, ainsi qu’un nouvel Echo Dot de cinquième génération et un nouveau Ring Spotlight Cam Pro qui peut également suivre le mouvement des intrus. pour vous alerter de leur présence.