TAMPA, Floride: Le statut de Mike Evans pour le premier match éliminatoire des Tampa Bays en 13 ans est incertain, bien que sa blessure au genou gauche ne semble pas aussi grave que les Buccaneers le craignaient initialement.

L’entraîneur Bruce Arians a déclaré qu’une IRM n’avait montré aucun dommage structurel et que le receveur vedette était au jour le jour pour le match de wild card NFC du samedi soir à Washington.

Evans a été blessé lors de la finale de la saison régulière de l’équipe contre Atlanta, perdant un jeu après une capture qui a fait de lui le premier joueur de l’histoire de la NFL à commencer une carrière avec sept saisons consécutives de 1000 verges.

Arians a décrit la blessure comme une hyperextension et a déclaré qu’il espérait qu’Evans sera en mesure de rejoindre l’équipe sur le terrain d’entraînement dès jeudi.

S’il est à 80%, nous devons nous battre pour le garder hors du terrain, a déclaré l’entraîneur. Lui à 80% est meilleur que beaucoup de gars à 100 ans, alors voyez ce qu’il est et ce qu’il ressent.

Si Evans est incapable de jouer, ce serait un coup dur pour une infraction qui joue sa meilleure balle de la saison à l’entrée des éliminatoires.

Mais si la performance du dimanche contre les Falcons est une indication, même sans Evans, les Bucs ont beaucoup de meneurs de jeu pour aider Tom Brady à gagner.

Antonio Brown est passé au rôle de receveur principal et a réalisé 11 réceptions, un sommet de la saison pour 138 verges et deux touchés. Chris Godwin avait cinq attrapés pour 133 verges et deux touchés, et la production ne s’est pas arrêtée avec ces deux alors que Brady a lancé pour 399 verges et quatre touchés dans une victoire de 44-27.

Le receveur Scotty Miller a contribué, les bouts serrés Rob Gronkowski et Cameron Brate ont fait leur part, et les demi-offensifs Ronald Jones et Leonard Fournette ont fait équipe pour courir pour 91 verges et un TD.

Il n’y a aucun doute… nous avons des armes, ont dit les Ariens.

C’est juste un peu ce que nous faisons, non? L’entraîneur parle toujours du prochain homme et c’est quelque chose que nous vivons dans ce vestiaire, a déclaré le secondeur Kevin Minter, qui a remplacé Devin White après le placement du pro de deuxième année COVID-19[feminine liste de réserve la semaine dernière.

Peu importe qui est en panne, aucune excuse. Nous sommes tous des Bucs et nous avons tous un objectif en tête, nous essayons tous d’obtenir ce championnat, a ajouté Minter. Donc, peu importe qui joue, vous devez attacher le casque et partir.

CE QUI FONCTIONNE

L’offensive a été pratiquement impossible à arrêter au cours des deux derniers matchs et demi. Certes, la séquence de 10 quarts était contre Detroit et Atlanta, qui ont perdu contre Tampa Bay deux fois au cours des trois dernières semaines de la saison.

Les Bucs n’ont pas botté contre les Falcons, et Brady a lancé pour 1067 verges et 10 touchés au cours des huit derniers trimestres qu’il a joué.

Nous avons bien compris ce qui se passait offensivement. Je ne sais pas combien de fois nous avons botté depuis la seconde moitié du premier match d’Atlanta, mais Atlantas est une équipe de football de qualité, a déclaré Arians.

Nous ne pouvons pas nous soucier de qui nous avons joué, a ajouté l’entraîneur. Toutes les équipes de football peuvent vous battre dimanche, alors vous feriez mieux d’être prêt.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La défense a porté les Bucs tôt. En quatre matchs depuis la semaine de congé des équipes, cependant, l’attaque a illuminé le tableau de bord. Tampa Bay a terminé avec la défense de course la plus avare de la ligue; cependant, le secondaire va devoir se rétablir pour faire une course éliminatoire profonde.

STOCKER

Les Ariens ont qualifié Brown de police d’assurance lorsque les Bucs ont signé l’ancien receveur des Steelers, des Raiders et des Patriots, qui sortait d’une suspension de huit matchs pour violation de la politique de conduite personnelle de la NFL. Le pro de 10e année a quatre touchés au cours des trois dernières semaines et les chiffres continueront de jouer un rôle important, surtout si Evans n’est pas en pleine santé.

STOCK EN BAS

Les Bucs ont joué contre les Falcons, qui contrôlaient le ballon pendant de longues périodes. Cela pourrait être problématique si la tendance se poursuit face à une concurrence plus rude.

BLESSÉ

Arians pense que le demi de coin Carlton Davis (aine) sera prêt samedi après avoir été absent deux matchs. Les Bucs devront probablement jouer sans White et peut-être le plaqueur de secours Steve McLendon, qui reste sur le COVID-19[feminine liste. Le secondeur Shaquil Barrett a été placé sur le COVID-19[feminine la semaine dernière aussi, mais Arians s’attend à ce qu’il joue contre Washington.

NUMÉRO DE CLÉ

492 Le nombre de points marqués par Tampa Bay cette saison, qui a battu le précédent record d’équipe de 458 en 2019.

L’ÉTAPE SUIVANTE

Premier match éliminatoire depuis 2007.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL