AMES, Iowa – Une file d’enfants vêtus de manteaux gonflés et de masques colorés attendaient sur un trottoir à Ames alors que le soleil de la mi-décembre commençait à se coucher.

Quinze gonflables de Noël illuminés disposés autour d’une pelouse de banlieue – rennes, elfes, bonhommes de neige – ont illuminé leurs visages excités alors qu’ils attendaient avec leurs parents une visite en plein air avec le Père Noël.

« Nous n’allons pas vraiment dans les centres commerciaux ou quoi que ce soit cette année », a expliqué Cason Clark, ses deux enfants à la remorque. « Nous avions visité cela l’année dernière. C’est un très bon Père Noël. »

Sur ce, l’homme lui-même, connu localement sous le nom de «Santa Ames», passa devant la famille, les cloches sur ses bottes en cuir sonnant à chaque pas lourd. Il jeta un manteau rouge moelleux par-dessus son costume de velours rouge et, sur le chemin de son traîneau, s’arrêta à côté de la famille Clark.

« Oh, qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est là? » Dit le Père Noël, pointant un doigt ganté vers le manteau d’hiver de Lola Clark, 4 ans. Elle baissa les yeux, perplexe.

«Ope! Il rit et lui tapota doucement le nez. « Je t’ai. »

Bien que la pandémie de COVID-19 en soit à son neuvième mois, l’esprit de Noël a persisté pour les enfants et les fêtes du père Noël. Sans les genoux et les câlins des années passées, la tradition se poursuit dans le centre de l’Iowa alors que les pères Noël accueillent les enfants sur des décors extérieurs, derrière des barrières de protection de fortune et à travers des écrans d’ordinateur.

(Une note à nos plus jeunes lecteurs: Spoilers à venir!)

Une 17e saison pas comme les autres

Santa Ames passe également par Dave Greulich. Le joyeux 68 ans a invité les journalistes de Des Moines Register dans son espace de travail à domicile pour le Père Noël, un bureau vert confortable avec deux arbres de Noël artificiels, chacun tournant lentement derrière sa chaise. Des dizaines de figurines du Père Noël tapissent les murs.

«C’est une sorte d’abonnement», dit-il en regardant la collection de pères Noël en céramique transportant des biscuits et des cadeaux. « Chaque mois, vous en recevez trois. »

Greulich joue au Père Noël depuis près de deux décennies. Sa première apparition remonte à 17 ans dans un Kmart. Avant même qu’il ne puisse se rendre sur le plateau à l’intérieur, se souvient-il, une petite fille l’a vu dans le parking et s’est cassée du côté de son père pour courir vers lui.

« Je me suis mis à genoux et lui ai ouvert les bras, et elle s’est heurtée à (moi) et m’a presque renversé et s’est littéralement fondue dans mes bras et a dit: ‘Je t’aime, Père Noël' », se souvient-il.

«C’est trop beau», se souvient-il en pensant. « Je fais ça le reste de ma vie. »

Depuis lors, Greulich est apparu comme le Père Noël dans les centres commerciaux, les événements privés, et depuis sept ans, dans sa cour avant. Il demande aux familles en visite d’apporter des conserves, qu’il donne à la banque alimentaire Ames Food at First. Greulich estime qu’il a fait don de plus de 2 tonnes de nourriture pendant son séjour en tant que Père Noël.

La configuration extérieure a été très utile cette année. Bien que l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, ait déclaré en novembre que le Père Noël était immunisé contre le COVID-19, Greulich devait équilibrer ses fonctions de Saint-Nicolas avec le danger de s’exposer lui-même ou sa femme, Cindy, au virus.

Lors des événements dans sa cour, il ne laisse pas les enfants s’asseoir sur ses genoux, les asseoir dans un petit traîneau en métal et bavarder à côté d’eux. Greulich n’a pas porté de masque en tant que Père Noël, mais la plupart des enfants et des parents qui lui rendent visite le font.

« Je dois aussi être intelligent avec ma femme, vous savez … (Depuis) ​​18 ans, elle a la SLA », a-t-il déclaré. «Et si elle l’obtenait, je veux dire, ce ne serait pas du tout une bonne situation.

Greulich est son principal gardien, bien qu’il ait dit qu’ils obtiennent de l’aide par le biais du ministère des Anciens combattants. Les Greulich bénéficient de 30 jours de soins de répit – six heures par jour de gardiennage – qu’ils économisent généralement pour les fêtes de fin d’année afin qu’il puisse travailler.

« Je m’occupe de lui aussi, juste de différentes manières, tu sais. Assurez-vous qu’il est bien bouclé en sortant, » dit Cindy Greulich, une couverture rouge « ho-ho-ho » drapée sur ses genoux. « Nous nous entraidons. Nous formons une bonne équipe. »

Même à l’extérieur du bureau du Père Noël, la maison Greulich est remplie de décorations de Noël. Une rangée de bas pend au-dessus de la cheminée, dont un pour Milo le chat. Un arbre chargé de lumières bleues brille dans le salon alors qu’une infirmière masquée est assise sur le canapé, les informations sur le vaccin COVID-19 jouant tranquillement à la télévision.

Malgré le risque d’infection, Cindy Greulich a déclaré que sauter les visites du Père Noël de cette année n’était « jamais vraiment une question. Il a toujours voulu le faire, même si c’était d’une manière différente.

« Il voulait toujours être là pour les enfants. »

Les centres commerciaux s’efforcent de rendre le Père Noël en sécurité

Les différents centres commerciaux autour du métro Des Moines ont toujours accueilli des visites du Père Noël en 2020, mais avec une torsion.

Au Valley West Mall, Santa Bill Pattison était assis derrière une barrière en plexiglas dans un décor décoré pour ressembler au bureau du Père Noël. C’était sa deuxième année à Valley West et sa 15e année en tant que Père Noël, mais la configuration était entièrement nouvelle: des enfants masqués parlaient dans un microphone pour communiquer avec lui à travers le verre en plastique, et il utilisait un microphone pour répondre.

La plupart des enfants se sont bien adaptés à la nouvelle configuration, a déclaré Pattison, mais certains avaient un peu de courbe d’apprentissage.

« Même si ce sont de petits tykes, ils connaissent la tradition de courir et de sauter sur les genoux du Père Noël », dit-il. « Ils sont tombés sur le plexiglas. »

Pattison et sa femme, Jeanne, qui joue Mme Claus le week-end, manquent certaines des interactions personnelles qui viennent des visites traditionnelles du Père Noël. Parfois, les enfants accouraient entre les quarts de travail, demandant des câlins pendant que les Pattison étaient hors de leur enclos.

« C’est quelque chose que les deux parties ont perdu parce que c’est quelque chose que Mme Claus et moi apprécions également », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’amour échangés là-bas. »

D’autres enfants ont apporté certaines de leurs inquiétudes à leur oracle en costume rouge. Pattison a déclaré que quelques-uns souhaitaient pouvoir retourner à l’école. D’autres ont posé des questions sur la santé de tout le monde au pôle Nord: les elfes ou les rennes avaient-ils eu le COVID-19? (La réponse était non – les elfes sont trop petits pour attraper le COVID-19, leur dit-il, et les rennes vont très bien.)

Mais Pattison a l’habitude de gérer des situations délicates pendant les vacances. Il a rappelé qu’en 2008, pendant la Grande Récession, lui et d’autres pères Noël étaient conscients que certaines familles pourraient ne pas avoir de cadeaux sous le sapin le matin de Noël. C’est aussi un équilibre auquel il pense cette année.

« Vous voulez toujours partir avec un sentiment positif et l’idée que Noël ne se résume pas à des cadeaux », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup plus à cela. »

Rick Rosenthal, un père Noël de longue date et le doyen de la Northern Lights Santa Academy en Géorgie, a conseillé aux pères Noël d’éviter les événements en personne cette année.

« La plupart des pères Noël sont dans au moins deux situations immunodéprimées », a-t-il dit. « La plupart d’entre eux ont plus de 65 ans et la plupart ont plus de 50 livres de surpoids. »

Pour ceux qui sont apparus dans des centres commerciaux ou des événements privés, Rosenthal a insisté sur la prudence: s’assurer que l’ensemble leur permettait de maintenir une distance sociale sûre et était désinfecté; porter des masques et suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention.

De son point de vue en tant qu’expert et consultant du Père Noël, Rosenthal a vu la pandémie en cours menacer les traditions du Père Noël. En mars, a-t-il déclaré, lorsque les fermetures de COVID-19 ont commencé aux États-Unis, de nombreux endroits ont annulé leurs plans pour le Père Noël. Les téléphones étaient silencieux, et le monde du Père Noël était « en plein essor », dit-il.

Mais à mesure que l’été avançait, l’enthousiasme pour les vacances grandissait.

« Les Américains ont besoin de Noël », a déclaré Rosenthal. « C’est la seule période de l’année où tout le monde a de l’espoir. »

Une visite avec le Père Noël devient virtuelle

Alors que le monde se tournait vers Zoom pour ses rassemblements pendant la pandémie, certains pères Noël ont fait de même.

En plus de sa configuration socialement éloignée, Jordan Creek Town Centre à Des Moines, Iowa, s’est associé au site Web JingleRing pour offrir des appels vidéo du Père Noël pour 24,95 $. Le service a permis aux familles de personnaliser leur expérience du Père Noël: les pères Noël blancs et noirs et Mme Clauses étaient disponibles, tout comme les artistes qui parlaient espagnol ou connaissaient la langue des signes.

Les visites virtuelles du Père Noël existent depuis six ou sept ans, a déclaré Rosenthal, mais la pandémie en a fait une « pierre angulaire viable et fondamentale » de l’industrie. En plus d’être plus sûres pour les pères Noël et les enfants, les visites virtuelles élargissent la portée de la disponibilité du Père Noël, lui permettant d’assister à des anniversaires ou à des matchs de football, ou de rendre visite aux enfants d’une petite ville sans centre commercial.

« Vous pouvez avoir le Père Noël pratiquement à tout moment, 24 heures sur 24, pour n’importe quel événement », a-t-il déclaré.

Dave Greulich s’est également étendu aux visites virtuelles cette année. Il a proposé des vidéos sur mesure via son site Web, Your Family Christmas Story. Les parents ont rempli un sondage pour créer un scénario, permettant à Greulich de faire un « appel vidéo » en tant que saint Nick omniscient qui savait exactement ce que tout le monde trouverait le matin de Noël.

« L’idée est de jouer après que tout le monde ait ouvert les cadeaux », a-t-il expliqué. « Tout le monde s’est un peu calmé, ils s’assoient et ils reçoivent un appel téléphonique du Père Noël. »

Il donne un exemple, ses yeux brillants et sa voix glissant facilement dans un ton doux et jovial:

« Eh bien, bonjour, la famille Hanson! » il a dit. « C’est le Père Noël, et je viens de rentrer au pôle Nord après mon looooong voyage autour du monde. »

Suivez la journaliste de Des Moines Katie Akin sur Twitter à @katie_akin.