Avec Draghi, l’Italie a une chance de mettre de côté les mésaventures économiques de Conte ǀ Voir

En passant du statut de professeur de droit Giuseppe Conte à l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi au poste de Premier ministre, l’Italie est apparemment en train de passer d’un gouvernement indépendant à un autre.

Conte, après tout, n’appartenait à aucun parti politique. Au lieu de cela, après avoir pris ses fonctions en tant que figure de proue utile du gouvernement de coalition populiste entre le Mouvement cinq étoiles de gauche et la Ligue de droite, Conte est devenu un homme politique un an plus tard, conservant son travail alors même que la Ligue tentait de tirez le tapis électoral sous lui. Il y a quelques mois à peine, le premier ministre sortant de l’Italie bénéficiait d’un large soutien du public pour sa gestion de la pandémie COVID-19, sa popularité dépassant tous les dirigeants du système de parti fractionné.

Bien que Conte ait pu être indépendant de ses partisans populistes sur le papier, ses politiques économiques reflétaient néanmoins le dirigisme des Cinq étoiles qui l’ont porté au pouvoir. Conte a profité de ses «pouvoirs d’or» pour lancer des interventions étatiques brutales dans l’économie. Celles-ci incluent une pression pour qu’Unicredit, basé à Milan, achète la part de l’État dans Monte dei Paschi di Siena; la renationalisation de la compagnie aérienne nationale défaillante Alitalia; la prise de contrôle hostile de l’opérateur routier à péage Autostrade per l’Italia; et l’insistance de l’État pour que les opérateurs haut débit Telecom Italia (TIM) et Open Fiber fusionnent en une seule société.

Grâce à Matteo Renzi, Conte laisse désormais chacun de ces dossiers à moitié terminé. Alors que l’Italie se tourne vers Draghi, l’un de ses esprits financiers les plus renommés, pour sortir le pays de la double crise financière et de santé publique, l’une des premières décisions du nouveau Premier ministre sera de poursuivre la politique économique étatiste de Conte. Tant à Rome qu’à Bruxelles, beaucoup espèrent – et attendent – la réponse sera un simple «non».

Le marché italien guidé par une main très visible

Après tout, alors que Conte est arrivé au pouvoir sans expérience politique ni antécédents économiques, Draghi a été l’architecte des privatisations qui ont dynamisé l’économie italienne dans les années 1990 – et que les soutiens populistes de Conte dans le Mouvement des cinq étoiles ont investi tant d’efforts pour essayer. défaire. Le renforcement immédiat de la réputation de l’Italie sur les marchés financiers mondiaux indique à quel point l’étatisme rétrograde de Conte avait nui à la crédibilité économique du pays: les rendements à dix ans des obligations italiennes ont chuté à des niveaux records depuis l’annonce de son remplacement par Draghi.

Compte tenu du contexte de la situation économique, Draghi entre maintenant, cet enthousiasme est facile à comprendre. Au cours des deux dernières années et demie, le gouvernement de Conte est devenu tristement célèbre pour sa gestion brutale des investisseurs internationaux en Italie. Maniant la banque d’investissement contrôlée par l’État Cassa Depositi e Prestiti (CDP) comme un gourdin, Rome a cherché l’année dernière à donner son propre prix en prenant le contrôle d’Autostrade loin d’Atlantia, propriété de la famille Benetton. La dispute très médiatisée entre l’État italien et Atlantia a provoqué la colère d’actionnaires tels que Christopher Hohn, qui a conduit un certain nombre d’investisseurs à se tourner vers Margrethe Vestager et la Commission européenne pour recours contre les violations italiennes du droit européen.

Non pas que Conte et le Mouvement Cinq Étoiles étaient plus disposés à écouter les conseils venant de l’Italie. S’appuyant sur une idée avancée par l’ancien dirigeant de Five Star et vice-Premier ministre Luigi Di Maio, le gouvernement de Conte a insisté sur le fait que les fournisseurs de haut débit concurrents Telecom Italia (TIM) et Open Fiber doivent fusionner leurs réseaux en une seule entité, quelques années après Le gouvernement de l’époque, le premier ministre Renzi, a soutenu la création d’Open Fibre pour stimuler la concurrence et aider à combler le déficit substantiel de la connectivité haut débit en Italie par rapport au reste de l’Europe.

Malgré les affirmations de TIM selon lesquelles son rival est un «échec», la décision d’encourager la concurrence a fonctionné admirablement bien, avec Open Fiber élargissant l’accès à large bande à 8,5 millions de foyers au cours de ses trois premières années d’exploitation. En poursuivant la fusion, le gouvernement de Conte a ignoré à la fois ce bilan de succès et la probabilité que la Commission européenne devrait approuver un tel accord pour des raisons de concurrence, comme Margrethe Vestager l’a confirmé ce mois-ci. Il a également ignoré les craintes exprimées par les groupes de consommateurs italiens selon lesquels un monopole dans le secteur du haut débit nuirait aux clients.

Draghi propose un retour à une politique saine

Dans ce contexte d’intervention de l’État au hasard, dont le seul principe directeur semblait être les inclinations des soutiens cinq étoiles de Conte, il n’était guère surprenant que la capacité de l’ancien Premier ministre à gérer les 209 milliards d’euros que Bruxelles remet à Rome soulève des doutes. .

La tranche italienne du programme de relance européen, la plus importante attribuée à un pays d’Europe, représente une occasion historique de mettre en œuvre des réformes attendues depuis longtemps dans l’économie italienne – entre de bonnes mains. Les trois dernières décennies ont montré que ces mains ne se trouvent pas dans la classe politique italienne.

Au lieu de cela, dans les moments de crise aiguë, l’Italie s’appuie sur des technocrates apolitiques pour prendre des décisions difficiles et démontrer la réflexion à long terme que ses élus politiques ne peuvent pas. Il incombe donc à Draghi, qui a sauvé l’euro au milieu de la dernière crise économique de l’UE, d’élaborer un plan de relance qui jettera à nouveau les bases d’une saine concurrence sur le marché et d’une croissance économique en Italie.

Alors que les forces populistes qui ont poussé Conte dans une direction ouvertement étatiste restent des acteurs puissants sur la scène politique italienne, Draghi prendra le poste de Premier ministre avec l’expérience et la compréhension nécessaires pour reconnaître la tentative de restructuration du marché de Conte pour ce qu’il était – une distraction inutile et contre-productive. du dynamisme économique que le nouveau leader italien est appelé à livrer.